Családi konfliktus következtében késeltek halálra egy nőt

Képünk illusztráció

Meghalt egy 36 éves nő a Kolozs megyei Aranyoslóna településen, miután megkéselték egy több személyt érintő spontán összetűzésben – tájékoztatott kedden a megyei rendőrség.

Székelyhon

2026. május 26., 14:10

2026. május 26., 14:20

A közlemény szerint kedd reggel 6 óra 20 perc körül értesítették az aranyosgyéresi rendőröket egy Aranyoslónán kitört összetűzésről, amelyben egy férfi négy személyt bántalmazott. A helyszínre kiérkező rendőrök négy, 16 és 36 év közötti áldozatot azonosítottak, egyikük,

egy 36 éves megkéselt nő belehalt sérüléseibe.

A vizsgálatokból kiderült, hogy egy 24 éves fiatalember belekötött a lakása közelében munkahelyére tartó 18 éves fiúba, akinek viszonya van az előbbi volt élettársával. A konfliktus is e miatt tört ki. A 24 éves férfi ezt követően elment volt élettársa otthonába, ahol fizikailag bántalmazta, kirángatta a 18 éves lányt a házból, és

rátámadt késsel a lányt védelmezni próbáló 36 éves édesanyára és a lány testvérére,

egy 16 éves lányra. A 36 éves nőt halálra sebezte a késsel, a helyszínre érkező mentőegység hiába próbálkozott az újraélesztésével.

A gyanúsítottat rövid időn belül azonosították és elfogták aranyoslónai otthonában, majd a rendőrőrsre vitték. A férfi ellen érvényben volt egy távoltartási végzés, amelyet a marosludasi bíróság adott ki ez év május 14-én. Ennek értelmében legalább

15 méteres távolságot kellett tartania az áldozat, volt élettársa lakóhelyétől,

aki a szomszédban lakott – idézi a Kolozs megyei rendőrség közleményét az Agerpres.

Az ügyet a Kolozs megyei ügyészség vette át, a megyei rendőrség kriminalisztikai osztályának rendőrei tovább nyomoznak.

Az aranyoslónai gyilkosság ügyében vizsgálatot indított a Román Rendőrség is, elrendelve egy ellenőrző csoport kiküldését, amelynek feladata kivizsgálni, hogy a Kolozs megyei rendőrök miként kezelték a helyzetet.

Belföld Rendőrség
2026. május 26., kedd

Magyar alkotókat is díjaztak az UNITER-gálán

A hazai színházi világ legrangosabb szakmai elismeréseit osztották ki hétfőn a bukaresti UNITER-gálán, ahol több erdélyi magyar alkotó és művész is elismerésben részesült.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Kelemen Hunor szerint ki fog derülni, ki áll a lemondott RMDSZ-es miniszter körüli botrány hátterében

Manipulációnak nevezte kedden Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Demeter András volt kulturális miniszter körüli botrányt, amelyet szerinte egy kontextusából kiemelt kijelentés robbantott ki.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Elhunyt Varró Éva pszichológus, pszichoterapeuta, Csíkszereda Pro Urbe-díjasa

Elhunyt Varró Éva pszichológus – adta hírül a Kolozsvár központú J.L. Moreno Pszichodráma Társaság (Societatea de Psihodramă J.L. Moreno). A szakembert 2024. augusztus 20-án Pro Urbe díjjal tüntette ki a csíkszeredai városvezetés.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Az RMDSZ csak akkor támogatja a jövendőbeli miniszterelnököt, ha megismeri az elképzeléseit

Az RMDSZ akkor fogja eldönteni, hogy támogatja-e a jövendőbeli miniszterelnök-jelöltet, amikor kiderül, hogy mik a tervei – jelentette ki kedden Kelemen Hunor.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Szeptemberig nem járnak a vonatok Újtusnád és Csíkszereda között

Életbe lépett a vágányzár az Újtusnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, amely egészen szeptember 16-ig tart majd, ezalatt az utasokat autóbuszok szállítják majd Csíkszereda és Újusnád között. Egy vasúti hidat kell újjáépíteni.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Folytatódik a nagyméretű, textil és veszélyes hulladékok gyűjtési kampánya Marosvásárhelyen!
2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Ismét moldovai állampolgár lett Traian Băsescu

Ismét megkapta a moldovai állampolgárságot Traian Băsescu volt román államfő – jelentette be kedden a Facebook-oldalán Maia Sandu moldovai elnök.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Közös városi applikációt fejleszt Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós

Indul a CityApp applikáció kivitelezése, aláírta Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós polgármestere a két város közös, digitalizációját fejlesztő applikációra benyújtott pályázat finanszírozási szerződését pénteken.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Tervezet: kötelező lesz közzétenni, hogy mennyit kapnak a közintézmények alkalmazottai

Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerint a közintézmények kötelesek lesznek évente két alkalommal közzétenni az alkalmazottaiknak fizetett alapbérek, pótlékok és egyéb juttatások jegyzékét.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Részleteket tudtunk meg a székelyszentkirályi halálos balesetről

Frontálisan ütközött egy autó és egy lovasszekér hétfőn este Oroszhegy és Székelyszentkirály között, a 134C jelzésű megyei úton. A lovas szekeret irányító 36 éves férfit kórházba szállították, ahol később elhunyt.

2026. május 26., kedd

