Családi konfliktus következtében késeltek halálra egy nőt

Meghalt egy 36 éves nő a Kolozs megyei Aranyoslóna településen, miután megkéselték egy több személyt érintő spontán összetűzésben – tájékoztatott kedden a megyei rendőrség.

2026. május 26., 14:10

A közlemény szerint kedd reggel 6 óra 20 perc körül értesítették az aranyosgyéresi rendőröket egy Aranyoslónán kitört összetűzésről, amelyben egy férfi négy személyt bántalmazott. A helyszínre kiérkező rendőrök négy, 16 és 36 év közötti áldozatot azonosítottak, egyikük,

egy 36 éves megkéselt nő belehalt sérüléseibe.

A vizsgálatokból kiderült, hogy egy 24 éves fiatalember belekötött a lakása közelében munkahelyére tartó 18 éves fiúba, akinek viszonya van az előbbi volt élettársával. A konfliktus is e miatt tört ki. A 24 éves férfi ezt követően elment volt élettársa otthonába, ahol fizikailag bántalmazta, kirángatta a 18 éves lányt a házból, és

rátámadt késsel a lányt védelmezni próbáló 36 éves édesanyára és a lány testvérére,

egy 16 éves lányra. A 36 éves nőt halálra sebezte a késsel, a helyszínre érkező mentőegység hiába próbálkozott az újraélesztésével. A gyanúsítottat rövid időn belül azonosították és elfogták aranyoslónai otthonában, majd a rendőrőrsre vitték. A férfi ellen érvényben volt egy távoltartási végzés, amelyet a marosludasi bíróság adott ki ez év május 14-én. Ennek értelmében legalább

15 méteres távolságot kellett tartania az áldozat, volt élettársa lakóhelyétől,