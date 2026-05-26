Családi konfliktus következtében késeltek halálra egy nőt

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Meghalt egy 36 éves nő a Kolozs megyei Aranyoslóna településen, miután megkéselték egy több személyt érintő spontán összetűzésben – tájékoztatott kedden a megyei rendőrség.
2026. május 26., 14:102026. május 26., 14:10
A közlemény szerint kedd reggel 6 óra 20 perc körül értesítették az aranyosgyéresi rendőröket egy Aranyoslónán kitört összetűzésről, amelyben egy férfi négy személyt bántalmazott. A helyszínre kiérkező rendőrök négy, 16 és 36 év közötti áldozatot azonosítottak, egyikük,
A vizsgálatokból kiderült, hogy egy 24 éves fiatalember belekötött a lakása közelében munkahelyére tartó 18 éves fiúba, akinek viszonya van az előbbi volt élettársával. A konfliktus is e miatt tört ki. A 24 éves férfi ezt követően elment volt élettársa otthonába, ahol fizikailag bántalmazta, kirángatta a 18 éves lányt a házból, és
egy 16 éves lányra. A 36 éves nőt halálra sebezte a késsel, a helyszínre érkező mentőegység hiába próbálkozott az újraélesztésével.
A gyanúsítottat rövid időn belül azonosították és elfogták aranyoslónai otthonában, majd a rendőrőrsre vitték. A férfi ellen érvényben volt egy távoltartási végzés, amelyet a marosludasi bíróság adott ki ez év május 14-én. Ennek értelmében legalább
aki a szomszédban lakott – idézi a Kolozs megyei rendőrség közleményét az Agerpres.
Az ügyet a Kolozs megyei ügyészség vette át, a megyei rendőrség kriminalisztikai osztályának rendőrei tovább nyomoznak.
Az aranyoslónai gyilkosság ügyében vizsgálatot indított a Román Rendőrség is, elrendelve egy ellenőrző csoport kiküldését, amelynek feladata kivizsgálni, hogy a Kolozs megyei rendőrök miként kezelték a helyzetet.
