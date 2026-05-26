Újabb ANL-s lakások építéséhez vásárolnak területet Székelyudvarhelyen

Negyvenkét ANL-s lakást fognak építeni
Fotó: Erdély Bálint Előd
Pontosították az újabb székelyudvarhelyi ifjúsági lakások (ANL) megépítéséhez szükséges területvásárlási szándékot kedden az önkormányzati képviselők. Hamarosan elkezdődnek az árról szóló tárgyalások a telektulajdonossal.
Negyvenkét ifjúsági lakás épülhet a székelyudvarhelyi Csereháton, a projektet Cseke Attila fejlesztési miniszter is jóváhagyta – jelentette be e hónap elején Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere. Mint közölte, a beruházás célja az, hogy lehetőséget teremtsenek a fiataloknak az itthon maradásra.
Egy korábbi tanácsülésen már szó esett arról, hogy egy 1500 négyzetméteres területet kell vásároljon az önkormányzat a megvalósításhoz. Csak így tudják ugyanis rendezni az utak, járdák és egyéb közterületek helyzetét.
Kedden reggel ismét tárgyaltak az ügyről az önkormányzati képviselők: négy területet telekkönyvi összevonását hagyták jóvá.
Mindemellett egy másik napirendi pontként elfogadták a városháza pontosított területvásárlási szándékát. Ez a határozat egyebek mellett
Az ülésen elhangzott, hogy ezt követően tárgyalni fognak a tulajdonossal az árról. A megegyezett összeget ugyanakkor a későbbiekben még jóvá kell hagyja az önkormányzat.
