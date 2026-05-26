Újabb ANL-s lakások építéséhez vásárolnak területet Székelyudvarhelyen

Pontosították az újabb székelyudvarhelyi ifjúsági lakások (ANL) megépítéséhez szükséges területvásárlási szándékot kedden az önkormányzati képviselők. Hamarosan elkezdődnek az árról szóló tárgyalások a telektulajdonossal.

Negyvenkét ifjúsági lakás épülhet a székelyudvarhelyi Csereháton, a projektet Cseke Attila fejlesztési miniszter is jóváhagyta – jelentette be e hónap elején Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere. Mint közölte, a beruházás célja az, hogy lehetőséget teremtsenek a fiataloknak az itthon maradásra.

Készülnek a tervek

Egy korábbi tanácsülésen már szó esett arról, hogy egy 1500 négyzetméteres területet kell vásároljon az önkormányzat a megvalósításhoz. Csak így tudják ugyanis rendezni az utak, járdák és egyéb közterületek helyzetét.