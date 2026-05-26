Újabb ANL-s lakások építéséhez vásárolnak területet Székelyudvarhelyen

Negyvenkét ANL-s lakást fognak építeni

Fotó: Erdély Bálint Előd

Pontosították az újabb székelyudvarhelyi ifjúsági lakások (ANL) megépítéséhez szükséges területvásárlási szándékot kedden az önkormányzati képviselők. Hamarosan elkezdődnek az árról szóló tárgyalások a telektulajdonossal.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 26., 11:402026. május 26., 11:40

Negyvenkét ifjúsági lakás épülhet a székelyudvarhelyi Csereháton, a projektet Cseke Attila fejlesztési miniszter is jóváhagyta – jelentette be e hónap elején Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere. Mint közölte, a beruházás célja az, hogy lehetőséget teremtsenek a fiataloknak az itthon maradásra.

Készülnek a tervek

Egy korábbi tanácsülésen már szó esett arról, hogy egy 1500 négyzetméteres területet kell vásároljon az önkormányzat a megvalósításhoz. Csak így tudják ugyanis rendezni az utak, járdák és egyéb közterületek helyzetét.

A vásárláshoz szükséges becsült összeget ugyanakkor már belefoglalták az idei költségvetésbe.

Kedden reggel ismét tárgyaltak az ügyről az önkormányzati képviselők: négy területet telekkönyvi összevonását hagyták jóvá.

Mindemellett egy másik napirendi pontként elfogadták a városháza pontosított területvásárlási szándékát. Ez a határozat egyebek mellett

az említett telek felértékelését is tartalmazza.

Az ülésen elhangzott, hogy ezt követően tárgyalni fognak a tulajdonossal az árról. A megegyezett összeget ugyanakkor a későbbiekben még jóvá kell hagyja az önkormányzat.

2026. május 26., kedd

Közös városi applikációt fejleszt Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós

Indul a CityApp applikáció kivitelezése, aláírta Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós polgármestere a két város közös, digitalizációját fejlesztő applikációra benyújtott pályázat finanszírozási szerződését pénteken.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Tervezet: kötelező lesz közzétenni, hogy mennyit kapnak a közintézmények alkalmazottai

Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerint a közintézmények kötelesek lesznek évente két alkalommal közzétenni az alkalmazottaiknak fizetett alapbérek, pótlékok és egyéb juttatások jegyzékét.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Részleteket tudtunk meg a székelyszentkirályi halálos balesetről

Frontálisan ütközött egy autó és egy lovasszekér hétfőn este Oroszhegy és Székelyszentkirály között, a 134C jelzésű megyei úton. A lovas szekeret irányító 36 éves férfit kórházba szállították, ahol később elhunyt.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Halálos szekérbaleset történt Székelyszentkirályon

Egy autó és egy szekeres ütközött hétfőn este Székelyszentkirály határában, a baleset következtében egy személy elhunyt – erősítette meg lapunknak a község polgármestere.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Gazdasági melléképületek váltak a lángok martalékává Szentegyházán

Két csűr teljesen, valamint több épület részlegesen égett le keddre virradóra Szentegyházán.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Eljárást indított a rendőrség a Hármashalom-oltár színpadán parkoló autók ügyében

A csíkszeredai rendőrség hivatalból indított eljárást vallási helyek vagy vallási tárgyak meggyalázásának gyanúja miatt a csíksomlyói Hármashalom-oltár színpadán parkoló autók ügyében.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Évente kétszer nyilvánosságra kellene hozni a béreket a közszférában

Az új közalkalmazotti bértörvény tervezete szerint a közintézmények kötelesek lesznek évente két alkalommal közzétenni az alkalmazottaiknak fizetett alapbérek, pótlékok és egyéb juttatások jegyzékét.

2026. május 26., kedd

2026. május 26., kedd

Eszter Sebcentrum: A gyógyítás nem esemény, hanem folyamat
2026. május 26., kedd

2026. május 25., hétfő

Változhat a túlórák és az éjszakai munka elszámolása

A túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát a teljesítést követő 60 naptári napon belül kiadott szabadidővel kell kompenzálni, bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte.

2026. május 25., hétfő

2026. május 25., hétfő

Tudomásul vette Bolojan a kulturális miniszter lemondását

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök tudomásul vette Demeter András István lemondását a kulturális miniszteri tisztségről – közölte hétfői sajtótájékoztatóján a kormányszóvivő.

2026. május 25., hétfő

