Új ifjúsági lakásokat építenének a Csereháton

Ritkán ürülnek meg az ANL-s lakások, hiszen azokat sokan megvásárolják
Fotó: Erdély Bálint Előd
Egy csereháti terület megvásárlását kezdeményezte soros ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzat, ahol ifjúsági lakásokat építenének a közeljövőben. Emellett az Eötvös József Szakközépiskola felújításával kapcsolatban is történt némi előrelépés.
Már a napirendi pontok tárgyalását megelőzően visszavonták a játéktermek szabályozásával kapcsolatos határozattervezetet, hiszen az negatív véleményezést kapott a szakbizottságtól.
Készülnek a tervek ifjúsági lakások (ANL) építésére a Csereháton, ám a további munkát hátráltatja, hogy
Ezt a részt szeretné megvásárolni a város, hogy rendezhessék az ottani utak, járdák és egyéb közterületek helyzetét – hangzott el az egyik leglényegesebb napirend bemutatásakor. Hajdó Csaba, RMDSZ-es képviselő megjegyezte, hogy a vásárlásra szánt összeg benne van az idei költségvetés-tervezetben, tehát a vásárlás még idén megvalósulhat.
Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere közölte, nagy igény van Székelyudvarhelyen újabb ifjúsági lakásokra, hiszen a jelenlegiekben állandó jelleggel vannak lakók. Ennek egyik oka, hogy
Fotó: Csató Andrea
Az elöljáró megjegyezte, legutóbb azt a „fél-ígéretet” kapta Cseke Attila fejlesztési minisztertől, hogy idén a városnak lesz lehetősége újabb ANL-s lakások építésére. Ezt követően a testület jóváhagyta az említett terület megvásárlásához szükséges eljárás megkezdését, a későbbiekben azonban újabb döntésre lesz szükség a megegyezett összeg kifizetéséhez.
Átmeneti megoldást találtak az életveszélyessé nyilvánított iskolaépület miatt kialakult helyzetre Székelyudvarhelyen: az Eötvös József Szakközépiskola teljes közössége a bentlakásba költözött – 620 diák és 60 tanár kezdte meg a tanítást az új helyszínen.
A Biztonságos és egészséges iskolák elnevezésű programban szeretnék felújítani a korábban életveszélyesnek ítélt Eötvös József Szakközépiskolát, amelyet korábban lezártak a diákok és tanáraik előtt. Az említett programban való részvételhez önkormányzati jóváhagyásra van szükség – ezt meg is tették az önkormányzati képviselők.
Több iskola is problémákkal küzd a tanév kezdetén Székelyudvarhelyen, de a legsúlyosabb helyzet az Eötvös József Szakközépiskolát érinti, ahol az épület életveszélyessé vált, ezért ott biztosan nem kezdődhet el a tanév.
A tanintézmény diákjai egyébként jelenleg a városvezetés által valamelyest felújított és átalakított bentlakásban tanulnak, amely ugyancsak az iskolához tartozik. A polgármester korábban lapunknak elmondta, hogy a veszélyesnek ítélt főépület korszerűsítéséhez mintegy 80 millió lejre lenne szükség.
