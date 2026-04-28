Új ifjúsági lakásokat építenének a Csereháton

Ritkán ürülnek meg az ANL-s lakások, hiszen azokat sokan megvásárolják

Egy csereháti terület megvásárlását kezdeményezte soros ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzat, ahol ifjúsági lakásokat építenének a közeljövőben. Emellett az Eötvös József Szakközépiskola felújításával kapcsolatban is történt némi előrelépés.

Fülöp-Székely Botond 2026. április 28., 12:482026. április 28., 12:48

Már a napirendi pontok tárgyalását megelőzően visszavonták a játéktermek szabályozásával kapcsolatban határozattervezetet, hiszen az negatív véleményezést kapott a szakbizottságtól. ANL-s lakásokat építenének Készülnek a tervek ifjúsági lakások (ANL) építésére a Csereháton, ám a további munkát hátráltatja, hogy

egy közel 1500 négyzetméteres terület „belelóg” abba a telekbe, ahol az elképzeléseket megvalósítanák.

Ezt a részt szeretné megvásárolni a város, hogy rendezhessék az ottani utak, járdák és egyéb közterületek helyzetét – hangzott el az egyik leglényegesebb napirend bemutatásakor. Hajdó Csaba, RMDSZ-es képviselő megjegyezte, hogy a vásárlásra szánt összeg benne van az idei költségvetés-tervezetben, tehát a vásárlás még idén megvalósulhat. Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere közölte, nagy igény van Székelyudvarhelyen újabb ifjúsági lakásokra, hiszen a jelenlegiekben állandó jelleggel vannak lakók. Ennek egyik oka, hogy

többen megvásárolják az apartmanokat.

Fotó: Csató Andrea