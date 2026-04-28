Új ifjúsági lakásokat építenének a Csereháton

Ritkán ürülnek meg az ANL-s lakások, hiszen azokat sokan megvásárolják

Fotó: Erdély Bálint Előd

Egy csereháti terület megvásárlását kezdeményezte soros ülésén a székelyudvarhelyi önkormányzat, ahol ifjúsági lakásokat építenének a közeljövőben. Emellett az Eötvös József Szakközépiskola felújításával kapcsolatban is történt némi előrelépés.

Fülöp-Székely Botond

2026. április 28., 12:482026. április 28., 12:48

Már a napirendi pontok tárgyalását megelőzően visszavonták a játéktermek szabályozásával kapcsolatos határozattervezetet, hiszen az negatív véleményezést kapott a szakbizottságtól.

ANL-s lakásokat építenének

Készülnek a tervek ifjúsági lakások (ANL) építésére a Csereháton, ám a további munkát hátráltatja, hogy

egy közel 1500 négyzetméteres terület „belelóg” abba a telekbe, ahol az elképzeléseket megvalósítanák.

Ezt a részt szeretné megvásárolni a város, hogy rendezhessék az ottani utak, járdák és egyéb közterületek helyzetét – hangzott el az egyik leglényegesebb napirend bemutatásakor. Hajdó Csaba, RMDSZ-es képviselő megjegyezte, hogy a vásárlásra szánt összeg benne van az idei költségvetés-tervezetben, tehát a vásárlás még idén megvalósulhat.

Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere közölte, nagy igény van Székelyudvarhelyen újabb ifjúsági lakásokra, hiszen a jelenlegiekben állandó jelleggel vannak lakók. Ennek egyik oka, hogy

többen megvásárolják az apartmanokat.

Az elöljáró megjegyezte, legutóbb azt a „fél-ígéretet” kapta Cseke Attila fejlesztési minisztertől, hogy idén a városnak lesz lehetősége újabb ANL-s lakások építésére. Ezt követően a testület jóváhagyta az említett terület megvásárlásához szükséges eljárás megkezdését, a későbbiekben azonban újabb döntésre lesz szükség a megegyezett összeg kifizetéséhez.

Ideiglenesen a bentlakásba költözött az Eötvös József Szakközépiskola

Átmeneti megoldást találtak az életveszélyessé nyilvánított iskolaépület miatt kialakult helyzetre Székelyudvarhelyen: az Eötvös József Szakközépiskola teljes közössége a bentlakásba költözött – 620 diák és 60 tanár kezdte meg a tanítást az új helyszínen.

Felújítanák a szakközépiskolát

A Biztonságos és egészséges iskolák elnevezésű programban szeretnék felújítani a korábban életveszélyesnek ítélt Eötvös József Szakközépiskolát, amelyet korábban lezártak a diákok és tanáraik előtt. Az említett programban való részvételhez önkormányzati jóváhagyásra van szükség – ezt meg is tették az önkormányzati képviselők.

Életveszélyes a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola épülete, ki kell költöznie az intézménynek

Több iskola is problémákkal küzd a tanév kezdetén Székelyudvarhelyen, de a legsúlyosabb helyzet az Eötvös József Szakközépiskolát érinti, ahol az épület életveszélyessé vált, ezért ott biztosan nem kezdődhet el a tanév.

A tanintézmény diákjai egyébként jelenleg a városvezetés által valamelyest felújított és átalakított bentlakásban tanulnak, amely ugyancsak az iskolához tartozik. A polgármester korábban lapunknak elmondta, hogy a veszélyesnek ítélt főépület korszerűsítéséhez mintegy 80 millió lejre lenne szükség.

2026. április 28., kedd

Már ma benyújthatja a bizalmatlansági indítványt a PSD és az AUR

Politikai források szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) még kedden beterjeszti a parlamentbe az Ilie Bolojan vezette kormány elleni közös bizalmatlansági indítványát.

2026. április 28., kedd

Felháborodást váltott ki az új bértörvénytervezet a tanügyben

Lecsökken a kezdő és a tapasztalt pedagógusok bére közti különbség, és éppen a nagy pályarégiséggel rendelkezők járnak rosszul, ha jelenlegi formájában véglegesítik az új egységes bértörvénytervezetet. Az érdekvédelem általános sztrájkra készül.

2026. április 28., kedd

Bolojan szerint a PSD szétrobbantotta a kormányzást, megszegte a megállapodásokat

Ilie Bolojan hétfő este azzal vádolta a Szociáldemokrata Pártot (PSD), hogy felrúgta a közösen kialkudott megállapodásokat, és „szétrobbantotta a kormányzást”.

2026. április 28., kedd

Nem elég hogy hiány merült fel, tovább drágul az üzemanyag

Tovább emelkedik az üzemanyagok ára ismét drágított az OMV Petrom és a Rompetrol.

2026. április 28., kedd

Meghalt Edith Eva Eger pszichológus, holokauszt-túlélő

98 éves korában elhunyt Edith Eva Eger magyar zsidó származású pszichológus, író, holokauszt-túlélő, A döntés című bestseller szerzője.

2026. április 28., kedd

Nem lesz ott a Szent Korona az eskütételnél az ülésteremben

A Szent Korona Testület nem szavazta meg azt a javaslatot, amely szerint az országgyűlési képviselők hivatali esküjéhez a Szent Koronát az Országház plenáris ülésteremébe mozgassák át – közölte a Sándor-palota hétfő este az MTI-vel.

2026. április 28., kedd

Vihar okozott kárt az autójában? Máris mondjuk, hogy mi a teendő

Mi a teendő, ha autóra zuhan a fa vagy a vakolat, ki vonható felelősségre? A viharos szél hétvégén Székelyföld több településen fákat döntött ki, egy templom tetejét is megbontotta, Marosvásárhelyen vakolatdarabok hulltak a földre a tömbházakról.

2026. április 27., hétfő

Mennyivel kell száguldani, hogy egy bruttó minimálbérnyi összegre büntessenek?

Településen belül száguldott 170 km/órával egy sofőr, amikor a rendőrök bemérték.

2026. április 27., hétfő

„Nincs visszaút” – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn azt nyilatkozta, hogy jövő héten várhatóan megbukik a jelenlegi kormány, ami nem jó az országnak.

2026. április 27., hétfő

Ismert nevek hiányoznak a Fidesz parlamenti frakciójából

Megalakult az új Fidesz-frakció, amelynek névsorát hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető a képviselőcsoport zárt ülése után a Facebook-on tette közzé. Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal sem.

