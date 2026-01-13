Egyelőre nincs támogatás az életveszélyessé vált székelyudvarhelyi iskola felújítására

Nem sikerült anyagi forrást szerezni a tavaly nyár végén életveszélyesnek nyilvánított székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola főépületének rendbe tételére. Nem kérdés, hogy évekre lesz szükség, amire megvalósulnak az elképzelések.

Omlásveszélyt állapítottak meg a szakértők tavaly az Eötvös József Szakközépiskola főépületénél, így a tanintézménybe járó 650 diák már nem kezdhette ott a tanévet.

átalakításokat végeztek az iskola bentlakásában, hogy ideiglenesen oda költöztethessék át a tanulókat.

Jelenleg is ott zajlik az oktatás, a Székelytámadt-vár udvarán lévő főépület pedig üresen áll. Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere korábban kifejtette lapunknak, hogy első perctől komolyan vették a szakértők által jelzett problémákat, ezért is zárták le az épületet. Ezzel egyidőben el is kezdték készíteni a dokumentumokat, amelyekkel pályázhatnak egy későbbi felújítás érdekében. A felmérésekből kiderült, hogy

legalább 80 millió lejt kell külsős forrásból előteremteni a tanintézmény biztonságossá tétele érdekében.

Erre a fejlesztési minisztérium által kezdeményezett, a földrengésveszélyes épületek rendbetételére szánt programban van a legnagyobb esélye a városnak a polgármester szerint, aki egyúttal jelezte, hogy ígéretet is kaptak a tárcától, hogy prioritásként kezelik a pályázatukat. A pénzre még várni kell A polgármesteri hivatal tavaly októberben készült leadni a pályázati dokumentumokat a fejlesztési minisztériumhoz, abban reménykedve, hogy még abban az évben megkapják a támogatást, és elkezdhetik a munkához szükséges műszaki terv elkészítését. Ezzel kapcsolatban ismét kerestük a polgármestert. Szakács-Paál István a Székelyhonnak kifejtette, hogy

a pályázatot novemberig leadták, amit el is fogadtak a tárcánál, de azóta nincs fejlemény az ügyben.

Azt az ígéretet kapták a pályáztatótól, hogy a támogatás-igényüket jegyzik a már említett programban, és

idén megpróbálnak annak eleget tenni, amint lesz pénz a hasonló projektek finanszírozására.

A kivitelezés legjobb esetben is csak jövő évben, azaz 2027-ben kezdődhet el Fotó: Olti Angyalka