Egyelőre nincs támogatás az életveszélyessé vált székelyudvarhelyi iskola felújítására

Fotó: Olti Angyalka
Nem sikerült anyagi forrást szerezni a tavaly nyár végén életveszélyesnek nyilvánított székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola főépületének rendbe tételére. Nem kérdés, hogy évekre lesz szükség, amire megvalósulnak az elképzelések.
Omlásveszélyt állapítottak meg a szakértők tavaly az Eötvös József Szakközépiskola főépületénél, így a tanintézménybe járó 650 diák már nem kezdhette ott a tanévet.
Több iskola is problémákkal küzd a tanév kezdetén Székelyudvarhelyen, de a legsúlyosabb helyzet az Eötvös József Szakközépiskolát érinti, ahol az épület életveszélyessé vált, ezért ott biztosan nem kezdődhet el a tanév.
Éppen ezért két hétig online módon zajlott az oktatás, ez idő alatt tantermeket rendeztek be, illetve
Jelenleg is ott zajlik az oktatás, a Székelytámadt-vár udvarán lévő főépület pedig üresen áll.
Átmeneti megoldást találtak az életveszélyessé nyilvánított iskolaépület miatt kialakult helyzetre Székelyudvarhelyen: az Eötvös József Szakközépiskola teljes közössége a bentlakásba költözött – 620 diák és 60 tanár kezdte meg a tanítást az új helyszínen.
Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere korábban kifejtette lapunknak, hogy első perctől komolyan vették a szakértők által jelzett problémákat, ezért is zárták le az épületet. Ezzel egyidőben el is kezdték készíteni a dokumentumokat, amelyekkel pályázhatnak egy későbbi felújítás érdekében. A felmérésekből kiderült, hogy
Erre a fejlesztési minisztérium által kezdeményezett, a földrengésveszélyes épületek rendbetételére szánt programban van a legnagyobb esélye a városnak a polgármester szerint, aki egyúttal jelezte, hogy ígéretet is kaptak a tárcától, hogy prioritásként kezelik a pályázatukat.
A polgármesteri hivatal tavaly októberben készült leadni a pályázati dokumentumokat a fejlesztési minisztériumhoz, abban reménykedve, hogy még abban az évben megkapják a támogatást, és elkezdhetik a munkához szükséges műszaki terv elkészítését.
Ezzel kapcsolatban ismét kerestük a polgármestert. Szakács-Paál István a Székelyhonnak kifejtette, hogy
Azt az ígéretet kapták a pályáztatótól, hogy a támogatás-igényüket jegyzik a már említett programban, és
A kivitelezés legjobb esetben is csak jövő évben, azaz 2027-ben kezdődhet el
Az elöljáró hangsúlyozta, továbbra is az az elképzelésük, hogy idén elkészüljenek a műszaki tervek, amennyiben sikerül megszerezni a külsős forrást. Illúziói azonban senkinek se legyenek a beruházással kapcsolatban – fűzte hozzá –, a kivitelezés ugyanis legjobb esetben is csak jövő évben, azaz 2027-ben kezdődhet el.
A diákok pedig a bentlakásban kell tanuljanak főépület felújításának befejezéséig.
