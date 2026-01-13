Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Egyelőre nincs támogatás az életveszélyessé vált székelyudvarhelyi iskola felújítására

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nem sikerült anyagi forrást szerezni a tavaly nyár végén életveszélyesnek nyilvánított székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola főépületének rendbe tételére. Nem kérdés, hogy évekre lesz szükség, amire megvalósulnak az elképzelések.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 13., 07:572026. január 13., 07:57

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Omlásveszélyt állapítottak meg a szakértők tavaly az Eötvös József Szakközépiskola főépületénél, így a tanintézménybe járó 650 diák már nem kezdhette ott a tanévet.

korábban írtuk

Életveszélyes a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola épülete, ki kell költöznie az intézménynek
Életveszélyes a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola épülete, ki kell költöznie az intézménynek

Több iskola is problémákkal küzd a tanév kezdetén Székelyudvarhelyen, de a legsúlyosabb helyzet az Eötvös József Szakközépiskolát érinti, ahol az épület életveszélyessé vált, ezért ott biztosan nem kezdődhet el a tanév.

Éppen ezért két hétig online módon zajlott az oktatás, ez idő alatt tantermeket rendeztek be, illetve

átalakításokat végeztek az iskola bentlakásában, hogy ideiglenesen oda költöztethessék át a tanulókat.

Jelenleg is ott zajlik az oktatás, a Székelytámadt-vár udvarán lévő főépület pedig üresen áll.

korábban írtuk

Ideiglenesen a bentlakásba költözött az Eötvös József Szakközépiskola
Ideiglenesen a bentlakásba költözött az Eötvös József Szakközépiskola

Átmeneti megoldást találtak az életveszélyessé nyilvánított iskolaépület miatt kialakult helyzetre Székelyudvarhelyen: az Eötvös József Szakközépiskola teljes közössége a bentlakásba költözött – 620 diák és 60 tanár kezdte meg a tanítást az új helyszínen.

Polgármester: jelentős összegre van szükség

Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere korábban kifejtette lapunknak, hogy első perctől komolyan vették a szakértők által jelzett problémákat, ezért is zárták le az épületet. Ezzel egyidőben el is kezdték készíteni a dokumentumokat, amelyekkel pályázhatnak egy későbbi felújítás érdekében. A felmérésekből kiderült, hogy

legalább 80 millió lejt kell külsős forrásból előteremteni a tanintézmény biztonságossá tétele érdekében.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Erre a fejlesztési minisztérium által kezdeményezett, a földrengésveszélyes épületek rendbetételére szánt programban van a legnagyobb esélye a városnak a polgármester szerint, aki egyúttal jelezte, hogy ígéretet is kaptak a tárcától, hogy prioritásként kezelik a pályázatukat.

A pénzre még várni kell

A polgármesteri hivatal tavaly októberben készült leadni a pályázati dokumentumokat a fejlesztési minisztériumhoz, abban reménykedve, hogy még abban az évben megkapják a támogatást, és elkezdhetik a munkához szükséges műszaki terv elkészítését.

Hirdetés

Ezzel kapcsolatban ismét kerestük a polgármestert. Szakács-Paál István a Székelyhonnak kifejtette, hogy

a pályázatot novemberig leadták, amit el is fogadtak a tárcánál, de azóta nincs fejlemény az ügyben.

Azt az ígéretet kapták a pályáztatótól, hogy a támogatás-igényüket jegyzik a már említett programban, és

idén megpróbálnak annak eleget tenni, amint lesz pénz a hasonló projektek finanszírozására.

A kivitelezés legjobb esetben is csak jövő évben, azaz 2027-ben kezdődhet el Galéria

A kivitelezés legjobb esetben is csak jövő évben, azaz 2027-ben kezdődhet el

Fotó: Olti Angyalka

Az elöljáró hangsúlyozta, továbbra is az az elképzelésük, hogy idén elkészüljenek a műszaki tervek, amennyiben sikerül megszerezni a külsős forrást. Illúziói azonban senkinek se legyenek a beruházással kapcsolatban – fűzte hozzá –, a kivitelezés ugyanis legjobb esetben is csak jövő évben, azaz 2027-ben kezdődhet el.

A diákok pedig a bentlakásban kell tanuljanak főépület felújításának befejezéséig.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Ittas sofőröket kaptak el a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán
Az összeomlás szélén álló csapattól hozott csatárt a Sepsi OSK
Adóemelés: tiltakozásként öt kiló aprópénzzel fizette be a helyi adóját egy férfi
Az élvonalban is játszottak a Marosvásárhelyi ASA új igazolásai
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Székelyhon

Akik már az első órákban befizették a megemelt helyi adókat
Ittas sofőröket kaptak el a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán
Székelyhon

Ittas sofőröket kaptak el a rendőrök Székelyudvarhelyen és Zetelakán
Az összeomlás szélén álló csapattól hozott csatárt a Sepsi OSK
Székely Sport

Az összeomlás szélén álló csapattól hozott csatárt a Sepsi OSK
Adóemelés: tiltakozásként öt kiló aprópénzzel fizette be a helyi adóját egy férfi
Krónika

Adóemelés: tiltakozásként öt kiló aprópénzzel fizette be a helyi adóját egy férfi
Az élvonalban is játszottak a Marosvásárhelyi ASA új igazolásai
Székely Sport

Az élvonalban is játszottak a Marosvásárhelyi ASA új igazolásai
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Nőileg

Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 13., kedd

Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön

Székelyföld-szerte mínusz 15 Celsius-fok alatti hőmérsékleteket hozott az idei tél eddigi legfagyosabb éjszakája. A Kovászna megyei Bodzafordulón pedig ennél is hidegebb reggelre ébredtek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adataiból.

Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
2026. január 13., kedd

Sarkvidéki hideg: mínusz 20 fok alá esett a hőmérséklet Székelyföldön
Hirdetés
2026. január 13., kedd

Két alapvető téli baki, amit el lehetne kerülni – videóval

Tanulságos képsorokat osztottak meg az Info Trafic Románia Facebook-oldalon. Mindkét baki elkerülhető lett volna, na de majd ha tanulunk az esetből, akkor ezután.

Két alapvető téli baki, amit el lehetne kerülni – videóval
Két alapvető téli baki, amit el lehetne kerülni – videóval
2026. január 13., kedd

Két alapvető téli baki, amit el lehetne kerülni – videóval
2026. január 12., hétfő

Lakóház gyulladt ki egy Maros megyei településen

Lakóház tetőtere kapott lángra hétfőn este a Maros megyei Szalárdtelepen, ahol közösen vágtak neki az oltásnak az országos katasztrófavédelem Maros és a Hargita megye munkatársai.

Lakóház gyulladt ki egy Maros megyei településen
Lakóház gyulladt ki egy Maros megyei településen
2026. január 12., hétfő

Lakóház gyulladt ki egy Maros megyei településen
2026. január 12., hétfő

Bonyolult jelszó, biometrikus azonosítás – ezekkel már védettebbek a mobilos adataink

A mobileszközökön tárolt adatok védelmével kapcsolatos jó tanácsokat fogalmazott meg hétfőn a belügyminisztérium.

Bonyolult jelszó, biometrikus azonosítás – ezekkel már védettebbek a mobilos adataink
Bonyolult jelszó, biometrikus azonosítás – ezekkel már védettebbek a mobilos adataink
2026. január 12., hétfő

Bonyolult jelszó, biometrikus azonosítás – ezekkel már védettebbek a mobilos adataink
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében

A védelmi és a belügyminisztérium képviselőinek a jövő hét végéig ki kell dolgozniuk a belügyi és a védelmi alkalmazottak nyugdíjkorhatárának emeléséről szóló törvénytervezetet – jelentette ki hétfőn Radu Miruță védelmi miniszter.

48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében
48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében
2026. január 12., hétfő

48 év helyett 55 vagy 60 éves nyugdíjkorhatárban gondolkodnak a belügyi és védelmi alkalmazottak esetében
2026. január 12., hétfő

Újabb felelősségvállalásos törvény, ezúttal a bérkiadások 10 százalékos csökkentéséről

A kormány felelősséget készül vállalni a parlamentben a bérkiadások 10 százalékos csökkentését is előíró törvénytervezetért – jelentette ki hétfőn Radu Miruță védelmi miniszter.

Újabb felelősségvállalásos törvény, ezúttal a bérkiadások 10 százalékos csökkentéséről
Újabb felelősségvállalásos törvény, ezúttal a bérkiadások 10 százalékos csökkentéséről
2026. január 12., hétfő

Újabb felelősségvállalásos törvény, ezúttal a bérkiadások 10 százalékos csökkentéséről
2026. január 12., hétfő

„Soha többet másokért magyar vér ne folyjon!” – a doni áttörés áldozataira emlékeztek Sepsiszentgyörgyön

Megemlékezést szervezett a 83 évvel ezelőtti doni áttörés évfordulóján az Erdélyi Vitézi Rend sepsiszentgyörgyi állománya. A Hősök temetőjében 15 rendtag emlékezett a több tízezer családot érintő tragikus eseményekre.

„Soha többet másokért magyar vér ne folyjon!” – a doni áttörés áldozataira emlékeztek Sepsiszentgyörgyön
„Soha többet másokért magyar vér ne folyjon!” – a doni áttörés áldozataira emlékeztek Sepsiszentgyörgyön
2026. január 12., hétfő

„Soha többet másokért magyar vér ne folyjon!” – a doni áttörés áldozataira emlékeztek Sepsiszentgyörgyön
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Elkezdődött az autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának tervezése

Elkezdődött az A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti 14,4 kilométeres szakaszának műszaki tervezése, amelyre tíz hónapja van a megbízott vállalatnak – jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAR).

Elkezdődött az autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának tervezése
Elkezdődött az autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának tervezése
2026. január 12., hétfő

Elkezdődött az autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának tervezése
2026. január 12., hétfő

Megugrott a gázfogyasztás, de elegendőek a tartalékok

Az elmúlt napokban az ország napi gázfogyasztása megközelítette az 58 millió köbmétert, ami hozzávetőlegesen 17 százalékkal több a tavalyi hasonló időszak átlagánál – közölték az Országos Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs hétfői ülése után.

Megugrott a gázfogyasztás, de elegendőek a tartalékok
Megugrott a gázfogyasztás, de elegendőek a tartalékok
2026. január 12., hétfő

Megugrott a gázfogyasztás, de elegendőek a tartalékok
2026. január 12., hétfő

Autójával, majd gyalog menekült az ittas sofőr, az előzetes letartóztatás elől azonban nem tudott meglógni

Autóvezetői engedélye sem volt a fiatal ittas sofőrnek, aki vasárnap éjjel Kézdivásárhelyen megpróbált elmenekülni a hatóságok elől – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből. A férfi mostanra előzetes letartóztatásba került.

Autójával, majd gyalog menekült az ittas sofőr, az előzetes letartóztatás elől azonban nem tudott meglógni
Autójával, majd gyalog menekült az ittas sofőr, az előzetes letartóztatás elől azonban nem tudott meglógni
2026. január 12., hétfő

Autójával, majd gyalog menekült az ittas sofőr, az előzetes letartóztatás elől azonban nem tudott meglógni
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!