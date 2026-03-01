Nicușor Dan a közel-keleti helyzetről: Románia nincs közvetlen veszélyben

Fotó: Presidency
Nicușor Dan vasárnap a közel-keleti fegyveres konfliktus kapcsán a Facebook-oldalán közölte, hogy Románia nincs közvetlen veszélyben.
Az államfő bejegyzése szerint – melyet az Agerpres ismertet – az illetékes román intézmények figyelemmel kísérik a fejleményeket, és megteszik a szükséges intézkedéseket. Hozzátette, hogy elsődleges a konfliktuszónákban tartózkodó román állampolgárok biztonsága, akiket arra kért, hogy maradjanak nyugodtak, kövessék a külügyminisztérium és a helyi hatóságok utasításait.
Nicușor Dan közölte azt is, hogy
Vasárnap Andrei Țărnea külügyminisztériumi szóvivő a Digi24-nek nyilatkozva megerősítette, hogy a közel-keleti térségben továbbra is feszült a helyzet, több ország légtere zárva maradt, ezért egyes román állampolgárok nem tudnak hazautazni. Arra kérte az érintetteket, hogy maradjanak biztonságos helyen, tartsák be a helyi hatóságok előírásait, és regisztráljanak védelemre a román külképviseleteken.
A szóvivő elmondta azt is, hogy válság kezdete óta mintegy ezer román állampolgár lépett kapcsolatba a román diplomáciai képviseletekkel.
Igazi tavaszi idővel köszöntött be a március, a napsütésnek hála Székelyföld nagy részén 10 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet vasárnap délutánra.
Iráni rakéta törmelékétől gyulladt ki szombaton a dubaji Burj al Arab hétcsillagos szálloda burkolata, háborús hangulat uralkodik a kedvelt turisztikai nagyvárosban – erről szólnak a hírek. Egy székelyföldi turista azonban cáfolja mindezeket.
A hegyimentők sikeresen kimentettek három ukrán állampolgárt, akik szombaton eltévedtek a Máramarosi-havasokban, több mint 1600 méteres magasságban – közölte vasárnap a Facebook-oldalán a Máramaros megyei Salvamont.
Romániában az üzemanyag ára meghaladhatja a literenkénti 9–10 lejt, ha a kőolaj hordónkénti világpiaci ára tartósan 90–100 dollár körül stabilizálódik – figyelmeztetett elemzésében Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke.
Málta egy hatalmas szabadtéri múzeumnak is beillik, várfalakkal övezett fővárosa mellett több helyszín a világörökség oltalmát élvezi. Bár nem bántuk meg a felkeresését, vegyes érzésekkel tértünk haza a világok országútjának színes pihenőhelyéről.
Ilie Bolojan miniszterelnök szombat este a közel-keleti helyzettel kapcsolatban a Facebook-oldalán közölte, hogy a román hatóságok elsődleges prioritása valamennyi román állampolgár biztonsága.
Mintegy ezer román állampolgár vette fel a kapcsolatot a közel-keleti térségben működő román diplomáciai képviseletekkel az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásai után – közölte szombat este külügyminiszter.
Két, folyóba esett ember mentésére riasztották szombat délután a segesvári tűzoltókat.
Mintegy 1500 utast érintenek a közel-keleti helyzet miatti járattörlések – tájékoztatott szombaton a bukaresti repülőtereket üzemeltető vállalt (CNAB) szóvivője.
Március első tíz napján nagyon kevés csapadék várható, túlnyomóan napos időre és az ilyenkor szokásosnál magasabb hőmérsékletekre lehet számítani, a nappali csúcsértékek többnyire 10 és 17 Celsius-fok között alakulnak.
szóljon hozzá!