Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet

Fotó: Pinti Attila
A 8,2 lejt is meghaladta a gázolaj literenkénti ára egyes töltőállomásoknál – például Csíkszeredában is –, és a következő időszakban akár 8,3–8,5 lejre is emelkedhet – mutat rá elemzésében az Intelligens Energia Egyesület (AEI).
2026. február 23., 14:362026. február 23., 14:36
Az egyesület hétfőn közzétett elemzése szerint az árkorrekció még nem ért véget, a drágulásokat pedig az elmúlt években elsősorban az adók növekedése és a külső gazdasági folyamatok hajtották.
„Románia nem üzemanyagválságot él át, hanem egy veszélyes kombináció gyűrűjében van: feszült globális piac, növekvő adóterhek és regionális sérülékenység. Mindez elkerülhetetlenül megjelenik a benzinkutaknál.
– húzta alá Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke.
Míg 2020-ban a benzin ára literenként 5,27 lej volt, a dízelé pedig 5,76 lej, ma literenkénti 7,86, illetve 8,20 lejről beszélünk. Ez 42–49 százalékos emelkedést jelent.
„2020-ban az állam egy liter benzin után 1,89 lej jövedéki adót és 0,84 lej áfát szedett be. 2026-ban a benzin jövedéki adója 3,06 lej, az áfa pedig 1,36 lej. A gázolajnál a jövedéki adó 2,8 lejre, az áfa 1,42 lejre emelkedett. Míg 2020-ban egy tankolás árának 46 százaléka került közvetlenül az államhoz (132 lej/tankolás), 2026-ban már 56 százalék (221 lej/tankolás).
– tette hozzá az egyesület vezetője.
A friss elemzés szerint 2025. december 31. és 2026. február 22. között a Brent-olaj ára 18,7 százalékkal emelkedett. „Romániában ugyanebben az időszakban a gázolaj ára 8,5 százalékkal nőtt, azonban ennek közel fele a jövedéki adó emeléséből származik. A tényleges áremelkedés mintegy 5 százalék volt. A benzinnél a valós korrekció még kisebb. Ez azt jelenti, hogy a belföldi ár még nem kompenzálta teljes mértékben a nemzetközi áremelkedést” – magyarázta az AEI elnöke.
Az elemzés szerint amennyiben a Barátság-vezetéken keresztüli szállítások normalizálódnak és a Brent ára stabilizálódik, az árak 8,1–8,3 lej/liter között maradhatnak, kisebb – néhány tíz banis – ingadozásokkal.
Ha viszont a regionális ellátás továbbra is instabil marad, a gázolaj ára 8,3–8,5 lej/literre emelkedhet, ami fokozatos, illetve tartós drágulást eredményezhet. Az elemzésben ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a magas árakat feltételező forgatókönyv – jelen állás szerint – kevésbé valószínű. Többek között azért is, mert „Románia nincs üzemanyagválságban, csak kitettségi helyzetben. Az országnak van saját termelése és tartalékai, illetve nem függ közvetlenül a magyarországi finomítóktól” – tették hozzá még a dokumentumban.
Az Intelligens Energia Egyesület vezetője ugyanakkor emlékeztetett, nemrég egy tanulmányt tettek közzé, amelyben mintegy 9 százalékos áremelkedést vetítettek előre a gázolaj esetében, 8,19 lej/litert prognosztizálva.
Mindössze három héttel később, azaz most a gázolaj literenkénti ára 8,20 lej körüli: egyes kutakon ennél kevesebb, másutt viszont még több is. Az előrejelzés pontosan beigazolódott.
Amennyiben az üzemanyagtermékek ára a következő három hónap alatt több mint tíz százalékkal emelkednek, az állam beavatkozását javasolja az Intelligens Energia Egyesület. Egy olyan lakosság- és gazdaságvédelmi csomag kidolgozását szorgalmaznák, amely az áremelkedések ideiglenes „légzsákjaként” működne, anélkül hogy szétfeszítené a költségvetést és súlyosan torzítaná a piacot.
Mivel Románia nem ellátási válsággal néz szembe, hanem árkitettséggel, amely az inflációt táplálhatja, illetve érintheti a közlekedést, a mezőgazdaságot és az ellátási láncokat, ideiglenes és célzott intézkedéscsomagra lenne szükség, többek között a sérülékeny társadalmi csoportok és a stratégiai ágazatok közvetlen támogatására – áll a javaslatban.
