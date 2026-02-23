Már Székelyföldön is kitették a 8,2 lej fölötti gázolajárat – íme egy friss elemzés, hogy meddig mehet

A 8,2 lejt is meghaladta a gázolaj literenkénti ára egyes töltőállomásoknál – például Csíkszeredában is –, és a következő időszakban akár 8,3–8,5 lejre is emelkedhet – mutat rá elemzésében az Intelligens Energia Egyesület (AEI).

Az egyesület hétfőn közzétett elemzése szerint az árkorrekció még nem ért véget, a drágulásokat pedig az elmúlt években elsősorban az adók növekedése és a külső gazdasági folyamatok hajtották. „Románia nem üzemanyagválságot él át, hanem egy veszélyes kombináció gyűrűjében van: feszült globális piac, növekvő adóterhek és regionális sérülékenység. Mindez elkerülhetetlenül megjelenik a benzinkutaknál.

A valódi kérdés pedig már nem az, hogy nőnek-e tovább az árak, hanem az, hogy mennyivel és milyen gyorsan”

– húzta alá Dumitru Chisăliță, az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Amikor még ötössel kezdődött... Míg 2020-ban a benzin ára literenként 5,27 lej volt, a dízelé pedig 5,76 lej, ma literenkénti 7,86, illetve 8,20 lejről beszélünk. Ez 42–49 százalékos emelkedést jelent. „2020-ban az állam egy liter benzin után 1,89 lej jövedéki adót és 0,84 lej áfát szedett be. 2026-ban a benzin jövedéki adója 3,06 lej, az áfa pedig 1,36 lej. A gázolajnál a jövedéki adó 2,8 lejre, az áfa 1,42 lejre emelkedett. Míg 2020-ban egy tankolás árának 46 százaléka került közvetlenül az államhoz (132 lej/tankolás), 2026-ban már 56 százalék (221 lej/tankolás).

Hat év alatt a töltőállomásoknál jegyzett ár körülbelül 2,5 lej/literrel nőtt: ennek 70 százaléka a közvetlen adóemelésekből, 30 százaléka pedig a költségek (szállítás, elosztás stb.) növekedéséből származik. A fogyasztó mindkettőt megfizeti"

Hat év alatt a töltőállomásoknál jegyzett ár körülbelül 2,5 lej/literrel nőtt: ennek 70 százaléka a közvetlen adóemelésekből, 30 százaléka pedig a költségek (szállítás, elosztás stb.) növekedéséből származik. A fogyasztó mindkettőt megfizeti”

– tette hozzá az egyesület vezetője. Maradhatunk 8,2 lej körül, de simán lehet több is A friss elemzés szerint 2025. december 31. és 2026. február 22. között a Brent-olaj ára 18,7 százalékkal emelkedett. „Romániában ugyanebben az időszakban a gázolaj ára 8,5 százalékkal nőtt, azonban ennek közel fele a jövedéki adó emeléséből származik. A tényleges áremelkedés mintegy 5 százalék volt. A benzinnél a valós korrekció még kisebb. Ez azt jelenti, hogy a belföldi ár még nem kompenzálta teljes mértékben a nemzetközi áremelkedést” – magyarázta az AEI elnöke.

Jelenleg a standard gázolaj ára 8,2 lej/liter körül alakul, 8,14 és 8,23 lej közötti eltérésekkel.