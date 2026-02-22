Rovatok
Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Átalakul a RO-ALERT: a hatóságok többféle riasztási szint bevezetését tervezik, amelyek eltérő hangjelzéssel – vagy bizonyos esetekben hang nélkül – érkeznek majd a mobiltelefonokra.

Székelyhon

2026. február 22., 12:192026. február 22., 12:19

A módosítás célja, hogy a figyelmeztetések pontosabban igazodjanak a veszély súlyosságához és jellegéhez – olvasható Raed Arafat, Katasztrófavédelmi Főosztály (DSU) vezetőjének Facebook bejegyzésében.

Az új riasztási szintek:

  • Közvetlen veszélyre figyelmeztető riasztás és extrém riasztás: ezek továbbra is a nemzetközileg alkalmazott eredeti RO-ALERT hangjelzéssel érkeznek.

  • Súlyos riasztás: visszafogottabb, az SMS-üzenetekhez hasonló hangjelzést kap.

  • Eltűnt gyermek riasztás: szintén SMS-hez hasonló hanggal jelzik.

  • Közbiztonsági riasztás (új kategória): kizárólag a képernyőn jelenik meg, hangjelzés nélkül, „éppen azért, hogy ne fedje fel azoknak a személyeknek a tartózkodási helyét, akik egy veszély elől rejtőznek” – magyarázta Arafat.

A fejlesztések a DSU és az STS együttműködésében zajlanak, és technikai frissítéseket igényelnek a mobilkészülékeken is.

Az új funkciók az Android és az iOS rendszereken lesznek elérhetők, amint a gyártók beépítik a szükséges támogatást.

A cél egy differenciáltabb, hatékonyabb riasztási rendszer kialakítása, amely világosabban jelzi a veszélyhelyzetek súlyosságát,

miközben bizonyos esetekben – például közbiztonsági kockázatnál – a lakosság biztonságát is fokozottan védi.

Belföld
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
