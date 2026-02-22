Változások jönnek a RO-ALERT rendszerben: többféle riasztási szint és eltérő hangjelzések

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Átalakul a RO-ALERT: a hatóságok többféle riasztási szint bevezetését tervezik, amelyek eltérő hangjelzéssel – vagy bizonyos esetekben hang nélkül – érkeznek majd a mobiltelefonokra.
A módosítás célja, hogy a figyelmeztetések pontosabban igazodjanak a veszély súlyosságához és jellegéhez – olvasható Raed Arafat, Katasztrófavédelmi Főosztály (DSU) vezetőjének Facebook bejegyzésében.
Az új riasztási szintek:
Közvetlen veszélyre figyelmeztető riasztás és extrém riasztás: ezek továbbra is a nemzetközileg alkalmazott eredeti RO-ALERT hangjelzéssel érkeznek.
Súlyos riasztás: visszafogottabb, az SMS-üzenetekhez hasonló hangjelzést kap.
Eltűnt gyermek riasztás: szintén SMS-hez hasonló hanggal jelzik.
Közbiztonsági riasztás (új kategória): kizárólag a képernyőn jelenik meg, hangjelzés nélkül, „éppen azért, hogy ne fedje fel azoknak a személyeknek a tartózkodási helyét, akik egy veszély elől rejtőznek” – magyarázta Arafat.
A fejlesztések a DSU és az STS együttműködésében zajlanak, és technikai frissítéseket igényelnek a mobilkészülékeken is.
Az új funkciók az Android és az iOS rendszereken lesznek elérhetők, amint a gyártók beépítik a szükséges támogatást.
miközben bizonyos esetekben – például közbiztonsági kockázatnál – a lakosság biztonságát is fokozottan védi.
