Húszezer lejes bírság, negyvenezer lejt meghaladó elkobzás – fafeldolgozókat ellenőrzött a rendőrség

Több mint 43 ezer lej értékben kobzott el faanyagot pénteki ellenőrző akciója során a Hargita megyei rendőrség két fafeldolgozó vállalkozástól, ugyanakkor a szabálytalanságokért húszezer lejre bírságolták a cégeket.

A pénteki, átfogó akciót az illegális fakitermelés, illetve adócsalás megelőzése és visszaszorítása érdekében tartották az illetékes hatóságok. Ennek keretében két ellenőrzést végeztek fafeldolgozó cégeknél – közölte szombati közleményében a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Az ellenőrzések nyomán a rendőrök 20 ezer lej értékű bírságot szabtak ki a 2019-ből származó 171-es számú törvény előírásai alapján, továbbá elrendelték közel 290 köbméter különböző fajtájú fenyőfaanyag elkobzását összesen 42 325 lej értékben.