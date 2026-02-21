Juhtúrós csusza – videó

A juhtúró markáns íze és a frissen főtt tészta párosa gyorsan elkészíthető, mégis különleges fogás, amely jól illik a téli, kiadósabb ételek sorába.
Hozzávalók:
15 dkg füstölt zsírszalonna;
40 dkg csuszatészta;
só;
25 dkg juhtúró;
15 dkg tejföl.
Elkészítés:
a füstölt zsírszalonnát apró kockákra vágjuk és serpenyőben lassú tűzön zsírjára sütjük, hogy ropogós pörcök legyenek, majd a sült szalonnát kivesszük szűrőkanál segítségével, hogy a kisült zsír a serpenyőben maradjon;
a csuszatésztát bő, sós vízben kifőzzük, majd leszűrjük;
a sütőt előmelegítjük 200 fokra;
a serpenyőben visszamaradt zsír egy részét összekeverjük a juhtúróval, a másik felén a főtt csuszatésztát átpirítjuk;
a tésztát összekeverjük a juhtúróval és egy kevés tejföllel, majd tepsibe tesszük és meglocsoljuk a maradék tejföllel. Megszórjuk a pirított szalonnával, majd előmelegített sütőben 10-15 perc alatt szép pirosra sütjük.
