Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Mi a jó kolbász titka? – videó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az élő állat minősége, súlya, de a hús szerkezete is számít, a fűszereket apróra darálják vagy darabolják, aztán gyúrják, töltik, sütik és füstölik a kolbászt, majd jóízűen elfogyasztják. De mi alapján értékel a zsűri egy megmérettetésen?

Liget

2026. február 13., 10:152026. február 13., 10:15

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A XIII. Csíkszentmiklósi Kolbászfesztiválon ez is kiderült.

korábban írtuk

Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó
Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó

A kolbászkészítésre is igaz, hogy ahány ház, annyi szokás – kinek sósabban, kinek paprikásabban ízlik jobban a termék.

Hirdetés

Fesztivál Gasztroliget
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Sok az RSV-fertőzés, tele vannak a gyermekgyógyászati osztályok
Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
Diószegi László: csak a feljutás feledtetné ezt a gyalázatos kupaszereplést
Végrehajtói felszólítást kapott a nagyváradi premontrei apát a rendház elhagyására
Minden egy helyen Mandel Kata és Bartalis Henrietta pénteki versenyéről a téli olimpián
Házasság hete – A jó házasság kipróbált „receptjei”
Sok az RSV-fertőzés, tele vannak a gyermekgyógyászati osztályok
Székelyhon

Sok az RSV-fertőzés, tele vannak a gyermekgyógyászati osztályok
Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
Székelyhon

Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
Diószegi László: csak a feljutás feledtetné ezt a gyalázatos kupaszereplést
Székely Sport

Diószegi László: csak a feljutás feledtetné ezt a gyalázatos kupaszereplést
Végrehajtói felszólítást kapott a nagyváradi premontrei apát a rendház elhagyására
Krónika

Végrehajtói felszólítást kapott a nagyváradi premontrei apát a rendház elhagyására
Minden egy helyen Mandel Kata és Bartalis Henrietta pénteki versenyéről a téli olimpián
Székely Sport

Minden egy helyen Mandel Kata és Bartalis Henrietta pénteki versenyéről a téli olimpián
Házasság hete – A jó házasság kipróbált „receptjei”
Nőileg

Házasság hete – A jó házasság kipróbált „receptjei”
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 12., csütörtök

A tavasz első hírnökei

A korai felmelegedés idén gyorsan felébresztette a természetet, az utóbbi évekhez képest szokatlanul hamar. A tavasz érkezése számtalan apró jelből kiolvasható, ilyenkor még finom, szinte észrevétlen változások árulkodnak róla.

A tavasz első hírnökei
A tavasz első hírnökei
2026. február 12., csütörtök

A tavasz első hírnökei
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Pisztáciás linzer air fryerben – videó

A modern konyhai eszközöknek köszönhetően még a sütőt sem kell bekapcsolni: a pisztáciás linzer air fryerben is elkészíthető. A munka gyors, gazdaságos, a végeredmény pedig tökéletes.

Pisztáciás linzer air fryerben – videó
Pisztáciás linzer air fryerben – videó
2026. február 11., szerda

Pisztáciás linzer air fryerben – videó
2026. február 10., kedd

Egy pohár frissesség a könyv mellé

A reggeli olvasás ritkán kér többet pár nyugodt percnél. Egy joghurtos smoothie ilyenkor nemcsak ital, hanem kísérő: krémes, friss és pont elég könnyű ahhoz, hogy ne vonja el a figyelmet a történetről.

Egy pohár frissesség a könyv mellé
Egy pohár frissesség a könyv mellé
2026. február 10., kedd

Egy pohár frissesség a könyv mellé
2026. február 09., hétfő

Komfort és könnyedség: jól ismert fogások újragondolva

Reggelire egy igazi desszert, ebédre egy bűntudatmentes lasagne, végül pedig egy könnyed, friss saláta vacsorára. A jól ismert fogások újragondolva jelennek meg, úgy, hogy közben ízben és élményben sem kell kompromisszumot kötnünk.

Komfort és könnyedség: jól ismert fogások újragondolva
Komfort és könnyedség: jól ismert fogások újragondolva
2026. február 09., hétfő

Komfort és könnyedség: jól ismert fogások újragondolva
Hirdetés
2026. február 07., szombat

Korhelyleves – videó

A korhelyleves a nevét onnan kapta, hogy a mulatozások, lakomázások után jólesik a gyomornak ez a savanykás ízű étel.

Korhelyleves – videó
Korhelyleves – videó
2026. február 07., szombat

Korhelyleves – videó
2026. február 06., péntek

Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?

A torma nem divatfűszer, nem is finomkodik – csíp, könnyeztet, mégis kihagyhatatlan. Ez a túlélőnövény a zsíros, téli ételek legjobb társa, amely egyszerre hordoz ízt, emléket és karaktert.

Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?
Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?
2026. február 06., péntek

Csípős állásfoglalás a konyhában – miért szeretjük a tormát?
2026. február 05., csütörtök

Kertészkedés februárban

Február elején még korai a legtöbb esetben a palántanevelés elkezdése a vidékünkön, pedig már nagyon türelmetlenül várjuk. Néhány tevékenységet azonban időszerű már elkezdeni, ismerkedjünk meg ezekkel közelebbről.

Kertészkedés februárban
Kertészkedés februárban
2026. február 05., csütörtök

Kertészkedés februárban
Hirdetés
2026. február 04., szerda

Forralt bor – videó

A forralt bor magában hordozza a hideg télhez illő melegséget. Most egy nagyon egyszerű, de annál finomabb elkészítési módot hoztunk, amit annak is érdemes kipróbálni, aki eddig nem ivott még ilyen fűszeres italt.

Forralt bor – videó
Forralt bor – videó
2026. február 04., szerda

Forralt bor – videó
2026. február 03., kedd

A hiány térben való felmutatása

„Ehető dolgok” után kutatva a helyi művészet történetében is a legkülönfélébb megközelítésekkel találkozunk. Aktuális műtárgyunk, a székelyudvarhelyi Berze Imre szobrászművész Az alma már foglalt című alkotása, egy mészkőből megformált kisplasztika.

A hiány térben való felmutatása
A hiány térben való felmutatása
2026. február 03., kedd

A hiány térben való felmutatása
2026. február 02., hétfő

Farsangi fánk mákos töltelékkel

A farsangi időszak egyik klasszikus édessége a puha, illatos fánk, amelyet most a hagyományos lekvár mellett a mákos töltelék tesz igazán különlegessé. Sütőben készül, így könnyedebb, mégis gazdag ízvilágú finomság.

Farsangi fánk mákos töltelékkel
Farsangi fánk mákos töltelékkel
2026. február 02., hétfő

Farsangi fánk mákos töltelékkel
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!