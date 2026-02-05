Kertészkedés februárban

Fotó: Pixabay
Február elején még korai a legtöbb esetben a palántanevelés elkezdése a vidékünkön, pedig már nagyon türelmetlenül várjuk. Néhány tevékenységet azonban időszerű már elkezdeni, ismerkedjünk meg ezekkel közelebbről.
2026. február 05., 17:322026. február 05., 17:32
2026. február 05., 17:372026. február 05., 17:37
A február eleji időszak még fényben szegényes, a beltéri palántázással igaz, hogy tudunk megfelelő hőmérsékletet biztosítani a csírázáshoz, de a fényhiányt csak mesterséges megvilágítással lehet orvosolni. A fényhiány kéttényezős, gyenge az intenzitása és az időtartama (fotoperiódus) sem ideális a rövid nappalok miatt. Például a paprika- és paradicsompalánták neveléséhez 12-14 óra fényre van szükség naponta, hogy sikeres legyen a fejlődésük. A csírázáshoz nem feltétel, de a palánták fejlődéséhez igen. A korai palántaneveléshez mesterséges fényt szükséges használnunk.
Paradicsompalánta nevelése a lakásban
Fotó: Pixabay
Nem ördögtől való a dolog, csak eszközöket kell beszereznünk hozzá, és természetesen biztosítani kell a megfelelő hőmérsékletet is az adott növény igényeihez mérten. Növénynevelő LED-lámpát és fénycsövet tudunk ehhez használni segítségül, legalább 12-14 órát érdemes naponta bekapcsolva tartani őket a növények felett. A hőmérsékletre is figyelnünk kell, a legtöbb növény esetében az ideális, ha 20-24 Celsius-fokot tudunk legalább biztosítani. Ha a helyiség nem tudja tartani ezt a hőmérsékletet, érdemes beltéri mini üvegházat vagy palántázó fóliasátrat használni, amely jobban megtartja a hőt és a párát, segítve a sikeres palántanevelést.
Palántanevelés
Fotó: Pixabay
Megfelelő világítással és hőmérséklettel is rizikós ilyen korán elkezdeni a palántázást, túl nagyra megnőhetnek a kiültetés idejéig a palánták. Emiatt mindenképp javasolt március közepétől vagy végétől kezdeni a nevelésüket. Amennyiben biztosra szeretnénk menni, akkor szerezzünk be növénynevelő lámpát is ez idő alatt.
A tavaszi hagymások kiültetésére az őszi időszak a legideálisabb, de tavasszal is szoktuk őket ültetni. Előfeltétele, hogy hideghatást (vernalizáció) kell kapjanak a hagymások legalább 3 hónapig, 0-10 °C között. Ősszel ezt biztosítja a természet, de a tavaszi ültetéshez nagyon fontos. Másképp sok esetben abban az évben nem hoznak virágot a hagymások, vagy csak keveset és azok deformáltak lehetnek. Ezt hűtőbe tétellel is tudjuk otthon imitálni, kell vigyázzunk, hogy elkerüljük a kiszáradást vagy a penészedést. Papírba érdemes tenni őket egyenként és jó lazán, nem zsúfoltan egymáson. Időnként nézzünk rájuk, bontsunk ki egyet és nézzük meg, hogy penész vagy kiszáradás jeleit látjuk-e. Ha száraznak érezzük, akkor alul érdemes enyhén nedves faforgácsot betenni a dobozba, rá pedig a becsomagolt hagymákat.
Tulipánhagymák
Fotó: Pixabay
Kertészetben vásárolt hagymások esetében a legtöbb esetben már vernalizált hagymát veszünk a tavaszi időszakban, így nem kell aggódni emiatt. Sok esetben online rendelésnél csak késő február és március első felében nyitják meg a kiszállítást, hiszen addigra lesz ideális a hőmérséklet a kiültetéshez. Várjunk vele legalább február utolsó feléig és a hőmérsékletet is mindenképp figyeljük. Fagymentes időszak legyen és az előrejelzést is érdemes a hétre megnézni. Mulcsoljunk ültetés után, takarjuk be a talajt falevelekkel, faforgáccsal, szénával. Soká érkezik még a tavasz, legyenek védettek a hagymásaink.
Gyöngyikék
Fotó: Pixabay
Ültessünk tulipánt, nárciszt, jácintot, gyöngyike fajokat, de akár tavaszi tőzikét is a kertünkbe vagy a balkonra, tornácra. Beltéri összeállításokat is készíthetünk, azokkal nem szükséges várni. Az alacsonyabb növésű fajokból válogassunk, az örmény és fürtös gyöngyike, a törpe nárciszok és jácintok szépen fognak mutatni, akár összeültetve is. Ezeket beültetve is megvásárolhatjuk virágüzletben.
A téli madáretetés nemcsak közvetlen táplálék kihelyezésével történhet. Többféle módon is kedveskedhetünk a madaraknak a kihívásokkal teli keményebb téli időszakban, ezeket az alternatív lehetőségeket fogjuk bemutatni.
A kültéri feladatok közül az énekesmadarak etetése és itatása még mindig aktuális. Nehezen találnak még februárban elegendő eleséget, hiába olvadt már el a hó. Támogassuk még őket, ha tehetjük legalább március végéig. Az etetés fontos tudnivalóiról már írtunk előző cikkekben is.
A téli madáretetés nem csupán a hó megérkezésével válik időszerűvé. Már november végétől jóval kevesebb táplálékot kínál a természet, a gondosan előkészített madáretetők nagy segítséget jelentenek a kis énekesmadaraknak.
A metszés már több faj esetében is biztonságosan elkezdhető, elsősorban dísznövényeket érdemes ilyenkor metszeni. A gyümölcsfák metszésével nem árt még várni legalább február végéig. Én ilyenkor szoktam metszeni a bodzákat, rózsákat, gyöngyvesszőket, jezsáment és a különféle kúszónövényeket. Érdemes fajonként egyenként megnézni, hogy mikor a legideálisabb a metszésük és arra ütemezni. Az őszi metszést sok esetben tavaszra hagyom, hogy a kertben élő élőlényeknek maradjon táplálék és menedék. A kert alapos kitisztításával márciusig lehet várni, csak akkor kezdjünk neki korábban, ha másképp nem érünk a végére.
Fotó: Pixabay
A kertben megforduló élőlényeknek az a legjobb, ha minél tovább marad bolygatásmentes az adott terület, érdemes ezt is legalább egy kicsit figyelembe venni. Fagymentes napot válasszunk, legjobb, ha napsütötte is, úgy jobb kedvvel tudunk haladni a metszéssel. A lemetszett ágak sorsa gyakran kérdéses, főleg a nagyobb mennyiség esetében. A kis mennyiséget én például fel szoktam aprítani metszőollóval és a komposztra rétegezem, a komposztáló mellett direkt van egy rekeszem csak felaprított faágaknak, ide teszem a többletmennyiséget és igény esetén rétegelek a komposztra belőle. Kicsit lassabban fog elkészülni a komposzt, ezzel érdemes számolni. Tűzgyújtónak is meg lehet tartani, lehet készíteni belőlük egy kupacot és kiszáradás után feltörni a megfelelő méretre és száraz helyen betárolni.
Széncinege (Parus maior)
Fotó: Pixabay
A nagyobb mennyiséghez lehet vásárolni vagy kölcsönözni ágdaráló gépet, így például kiváló mulcs készülhet ágyások takarásához. A rugalmasabb fiatal vesszőkből lehet fonni kosarat, madáretetőt, ágyásszegélyt is. Erre nem mindegyik faj alkalmas, de például a fűz és a mogyoró a legjobb, ágyásszegélyhez a közepesen rugalmasabbak is ideálisak. Amit én nagyon szeretek, az a rőzsesövény vagy holtfa sövény (dead hedge), a levágott gallyaknak az egyik legjobb hasznosítási módszere. Tehetjük a kert szélére, de a kerten belül is alakíthatunk ki ilyen szigeteket. Ez menedék megannyi kerti élőlénynek és természetes szépséggel is rendelkezik. Nagyon hangulatossá tehetjük vele a kertünket, csak két sorban erős ágakat vagy faoszlopokat kell leássunk 1-2 méter távolságnyira egymástól, majd halmozzuk tele vékonyabb és vastagabb ágakkal felváltva. Időnként nyomkodjuk le jó erősen, hogy tömörödjön valamennyit és férjen el benne minél több nyesedék. Idővel roskadni fog a kerítés, így pótolhatjuk minden évben friss ágakkal. A kertben marad a szerves anyag, nyújthat árnyékot és szélvédelmet is pihenőhely mellett.
Fakérges talajtakarás és jácint
Fotó: Pixabay
A kerten belül elhelyezett kis részeket be is futtathatjuk virágzó kúszónövényekkel, például hajnalka, sarkantyúka, iszalag (Clematis), borostyán és vadszőlő is futtatható rá. Igyekezzünk a kertben termelődő értékes szerves anyagokat felhasználni a kerten belül. Jó, ha a falevelek és gallyak nem szemeteszsákban vagy rakáson elégetve végzik. Munka van vele, de a kertben lebomolva a leghasznosabb.
Kerti eszközök előkészítése
Fotó: Pixabay
A kerti eszközeink karbantartására is kihasználhatjuk ezt az időszakot. Meg lehet tisztítani és élezni az eszközöket, ha szükséges. Pótolni, ha valami tönkrement és eldobni, aminek már nincs haszna. Ha megérkezik a melegebb időjárás, akkor már erre kevésbé lesz időnk, hiszen felhalmozódnak a fontosabb feladatok. A február még az előkészületek és a tervezés időszaka leginkább, teremtsük meg a feltételeket ahhoz, hogy jól induljon a tavasz. Átnézhetjük a megmaradt vetőmagokat és készíthetünk listát arról, hogy mit kell beszereznünk. A cserepeket és kaspókat is ilyenkor szoktam leválogatni és megtisztítani, így átláthatóbb marad és kevesebb szorongást okoz a tavasz érkezése.
Gondoljuk át, hogy tavaly mit sikerült sikeresen termeszteni és hol vallottunk kudarcot valami miatt. Ezekből tanulva az idei évet lehet kicsit másképp tervezni, elengedni növényeket, javítani a körülményeken és keresni olyan fajokat, amelyek akár jobban bírják a szárazságot.
A forralt bor magában hordozza a hideg télhez illő melegséget. Most egy nagyon egyszerű, de annál finomabb elkészítési módot hoztunk, amit annak is érdemes kipróbálni, aki eddig nem ivott még ilyen fűszeres italt.
„Ehető dolgok” után kutatva a helyi művészet történetében is a legkülönfélébb megközelítésekkel találkozunk. Aktuális műtárgyunk, a székelyudvarhelyi Berze Imre szobrászművész Az alma már foglalt című alkotása, egy mészkőből megformált kisplasztika.
A farsangi időszak egyik klasszikus édessége a puha, illatos fánk, amelyet most a hagyományos lekvár mellett a mákos töltelék tesz igazán különlegessé. Sütőben készül, így könnyedebb, mégis gazdag ízvilágú finomság.
Ahogy tavasztól őszig a természet törvényei szigorú keretek közé szorították a földdel való mindennapi munkát, úgy a téli, farsangi időszakban az emberek levedlették ezeket a korlátokat, szabályokat, teret engedve mindenféle bolondozásnak.
A rántott és sült húsok, halak mellé jó választás köretként a tormás céklasaláta, ami finom, egészséges és jól mutat a tányéron.
Olajban úszó csipsz helyett ropogós alternatíva: házi zöldségcsipsz könyv mellé. Egyszerű alapanyagokból, kevés olajjal, sütőben vagy fritőzben – nassolás bűntudat nélkül.
Miközben az erdő ősszel színesbe borul és a levelek lassan lehullanak a lombhullató fák ágairól, a fenyők és más örökzöldek csendben megtartják zöld ruhájukat a tél folyamán is.
A tojással töltött fasírt igazi vendégváró fogás: mutatós, laktató és biztos siker minden ebédnél. Ráadásul sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint elsőre gondolnánk.
Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.
Benzinkúti túlélőcsomagok, backstage-luxus és legendás csalódások – a Turnékonyha második fogásában a DreamFlow mesél arról, hogyan alakul az evés rendje ott, ahol mindig a koncert az első.
szóljon hozzá!