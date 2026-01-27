Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.
Fotó: Olti Angyalka
Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.
Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója közölte, az Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma című vándorkiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, valamint a Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ Bukarest szakmai partnersége révén valósult meg. Gasztronómiai partnerük pedig a Páva KulinarIQum Egyesület. Kijelentette,
„Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül. E hármat együttesen szolgálja a sokunk számára ismerős gasztronómiai alapmű, az Erdélyi lakoma című kötet” – fogalmazott Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.
Fotó: Olti Angyalka
Rámutatott, Kövi Pál élete számunkra nem csak egy sikeres ember történetét jelenti, hanem a 20. századi magyar emberi sorsnak tükrözi a lenyomatát.
Bíró Barna Botond, Hargita Megye tanácsának elnöke egy volt kollégáját idézve emlékeztetett, az itteni hőmérséklettel és földrajzi adottságokkal kompatibilis növények a legegészségesebbek az itt élők számára.
Fotó: Olti Angyalka
Hangsúlyozta, bár sokan azt érzik ma is, hogy ami nyugatról jön az jobb, ezért őket kell lemásolni,
Szerinte Kövi Pál élete bizonyítja, hogy mi is lehetünk azok, akik megváltoztathatják a világot.
Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma képviseletében Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár mondott beszédet.
Fotó: olti Angyalka
Elmondta, maga is élt New Yorkban, ahol a kulturális elit Bartók Béla zeneszerző és Kövi Pál, a Four Seasons étterem tulajdonosának nevét említik, ha Magyarországról esik szó. Kiemelte, Kövi Pál a maga trükkjeivel az utolsó pillanatban jegyezte le azokat a recepteket, amelyeket az akkori idős hölgyek, urak ismertek. Az említett személyeknek köszönhetően
Kövi Pál Balassagyarmatról induló és Olaszországon át New Yorkba vezető, majd Erdélybe ismét visszatérő életútját Kósa András László, a Liszt Intézet - Magyar Kulturális Központ Bukarest igazgatója mutatta be. Rámutatott,
„Itt az étel nem szolgáltatás, hanem családi ügy” – szögezte le.
Fotó: Olti Angyalka
Velle-Varga Orsolya, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum főigazgató-helyettese közölte, az erdélyi töltött káposztában a hagyományok mellett ott van egy csipetnyi magyar füstöltszalonna, némi román savanyúság, a szász precizitás, a zsidó leleményesség és az örmény fűszeresség is. Ezek harmóniája teszi egyedivé az ételt. Emlékeztetett,
Kövi Pál Erdélyi lakoma című könyvének újrakiadásáért többször méltatták az eseményen Trucza Adorjánt, a Páva étterem tulajdonosát, aki a gasztronómiában kifejtett munkája alapjának nevezte a könyvet. A megnyitón a Bujka énekegyüttes előadását hallhattuk.
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
A kulturális sokszínűség révén alakultak ki az egyedi receptek
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
