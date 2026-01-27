Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül

Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 27., 21:232026. január 27., 21:23

2026. január 27., 22:032026. január 27., 22:03

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.

Fülöp-Székely Botond

2026. január 27., 21:232026. január 27., 21:23

2026. január 27., 22:032026. január 27., 22:03

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója közölte, az Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma című vándorkiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, valamint a Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ Bukarest szakmai partnersége révén valósult meg. Gasztronómiai partnerük pedig a Páva KulinarIQum Egyesület. Kijelentette,

a kulináris tematikájú tárlat jó előfutára lehet a jövő évnek, amikor Hargita megye lesz Európa Gasztronómiai Régiója.
Hirdetés

„Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül. E hármat együttesen szolgálja a sokunk számára ismerős gasztronómiai alapmű, az Erdélyi lakoma című kötet” – fogalmazott Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Rámutatott, Kövi Pál élete számunkra nem csak egy sikeres ember történetét jelenti, hanem a 20. századi magyar emberi sorsnak tükrözi a lenyomatát.

Akkor és ma is csak úgy lehet hitelesen létezni, hogy ha a világot be is járjuk, de mindig visszanyúlunk a gyökereinkhez.

Bíró Barna Botond, Hargita Megye tanácsának elnöke egy volt kollégáját idézve emlékeztetett, az itteni hőmérséklettel és földrajzi adottságokkal kompatibilis növények a legegészségesebbek az itt élők számára.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Hangsúlyozta, bár sokan azt érzik ma is, hogy ami nyugatról jön az jobb, ezért őket kell lemásolni,

valójában csak azokat a technikákat kell megtanulni, ami alapján kiaknázhatjuk helyi erősségeinket.

Szerinte Kövi Pál élete bizonyítja, hogy mi is lehetünk azok, akik megváltoztathatják a világot.

Átmentett receptek

Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma képviseletében Vincze Máté közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár mondott beszédet.

• Fotó: olti Angyalka

Fotó: olti Angyalka

Elmondta, maga is élt New Yorkban, ahol a kulturális elit Bartók Béla zeneszerző és Kövi Pál, a Four Seasons étterem tulajdonosának nevét említik, ha Magyarországról esik szó. Kiemelte, Kövi Pál a maga trükkjeivel az utolsó pillanatban jegyezte le azokat a recepteket, amelyeket az akkori idős hölgyek, urak ismertek. Az említett személyeknek köszönhetően

úgy tudunk nézni a saját kultúránkra mint, ami világszínvonalú.

Kövi Pál Balassagyarmatról induló és Olaszországon át New Yorkba vezető, majd Erdélybe ismét visszatérő életútját Kósa András László, a Liszt Intézet - Magyar Kulturális Központ Bukarest igazgatója mutatta be. Rámutatott,

Székelyföldön nem azért van kevés jó étterem, mert nem lenne elég jó alapanyag, illetve tudás, hanem azért, mert az emberek otthon főznek.

„Itt az étel nem szolgáltatás, hanem családi ügy” – szögezte le.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Velle-Varga Orsolya, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum főigazgató-helyettese közölte, az erdélyi töltött káposztában a hagyományok mellett ott van egy csipetnyi magyar füstöltszalonna, némi román savanyúság, a szász precizitás, a zsidó leleményesség és az örmény fűszeresség is. Ezek harmóniája teszi egyedivé az ételt. Emlékeztetett,

Kövi Pál úgy gondolta, hogy az erdélyi a világ egyik legmeghatározóbb konyhája.

Kövi Pál Erdélyi lakoma című könyvének újrakiadásáért többször méltatták az eseményen Trucza Adorjánt, a Páva étterem tulajdonosát, aki a gasztronómiában kifejtett munkája alapjának nevezte a könyvet. A megnyitón a Bujka énekegyüttes előadását hallhattuk.

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A kulturális sokszínűség révén alakultak ki az egyedi receptek

A kulturális sokszínűség révén alakultak ki az egyedi receptek

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Székelyudvarhely Kiállítás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál
Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Marius Corbu klubváltásáról hangos a romániai és a magyarországi sportsajtó
Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Székelyhon

Hétre emelkedett a Temes megyei baleset áldozatainak száma – frissítve
Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál
Székelyhon

Műanyagra cserélik a betonelválasztók egy részét Csíkszereda Csíkszentkirály felőli kijáratánál
Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Székely Sport

Bocsánatot kért a bakijaiért az FK Csíkszereda kapusa
Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Krónika

Hét személy vesztette életét egy balesetben Temes megyében
Marius Corbu klubváltásáról hangos a romániai és a magyarországi sportsajtó
Székely Sport

Marius Corbu klubváltásáról hangos a romániai és a magyarországi sportsajtó
Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Nőileg

Tudós nők – Dr. Egri Edit: Fontos az önbizalom, de a szakmai alázat is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 27., kedd

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át

Benzinkúti túlélőcsomagok, backstage-luxus és legendás csalódások – a Turnékonyha második fogásában a DreamFlow mesél arról, hogyan alakul az evés rendje ott, ahol mindig a koncert az első.

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
2026. január 27., kedd

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
Hirdetés
2026. január 26., hétfő

A mindennapok menüje

Ezt a válogatást akkor válasszuk, amikor nemcsak jól szeretnénk lakni, hanem igazán jóleső, kiegyensúlyozott falatokra vágyunk.

A mindennapok menüje
A mindennapok menüje
2026. január 26., hétfő

A mindennapok menüje
2026. január 25., vasárnap

Ákos: ez egy csoda, hogy élünk – videó

Ez a film nem győzköd senkit semmiről, egy küzdelmes alkotói sorsot mutat meg, és nemcsak róla, hanem egy korszakról is szól – véli Kovács Ákos, akivel az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilm kapcsán beszélgettünk.

Ákos: ez egy csoda, hogy élünk – videó
Ákos: ez egy csoda, hogy élünk – videó
2026. január 25., vasárnap

Ákos: ez egy csoda, hogy élünk – videó
2026. január 24., szombat

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal

Ez igazi helyi klasszikus, ami egyszerű alapanyagokból készül, mégis gazdag ízvilágú fogás. A lassan főtt hagyma édessége, a füstölt hús karaktere és a puliszka tökéletesen kiegészíti egymást.

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
2026. január 24., szombat

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
Hirdetés
2026. január 23., péntek

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta

A saláta nem csak „nyúlkaja” és nem csak az fogyaszthatja, aki fogyókúrázik. Pontosan az ilyen tévhitek megcáfolására választott salátareceptet A pszichológus konyhája házigazdája, Dimény-Varga Tünde pszichológus és gasztroblogger.

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
2026. január 23., péntek

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
2026. január 23., péntek

Hogyan lett a csíki fiú nemzetközi expresszionista?

A Márkos András-emlékkiállítás egyik termében mutatták be az életműkatalógust Csíkszeredában. Székedi Ferenc beszélt várakozásról, kutatásról és egy pályáról, amely Csíkból a nemzetközi színtérig jutott.

Hogyan lett a csíki fiú nemzetközi expresszionista?
Hogyan lett a csíki fiú nemzetközi expresszionista?
2026. január 23., péntek

Hogyan lett a csíki fiú nemzetközi expresszionista?
2026. január 23., péntek

Élő örökség a csíkszentimrei templomban

A CSÍKszentimreI TEMPLOMOSOK csapata az Örökségünk Őrei versenyben a helyi plébániatemplom értékeit népszerűsíti. A hatodikos diákok játékos programokkal, közösségi eseményekkel keltik életre a műemléket.

Élő örökség a csíkszentimrei templomban
Élő örökség a csíkszentimrei templomban
2026. január 23., péntek

Élő örökség a csíkszentimrei templomban
Hirdetés
2026. január 22., csütörtök

Tagadhatatlanul a miénk

Minden, ami a magyar kultúra, és minden, ami nem. Mert mi tudjuk, a magyar kultúra nem hangos, nem tolakszik, s mindig őszinte. És addig él, amíg vigyázunk rá.

Tagadhatatlanul a miénk
Tagadhatatlanul a miénk
2026. január 22., csütörtök

Tagadhatatlanul a miénk
2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?

A keményebb téli idő beálltával elérkezett a gyanták gyűjtésének ideje. Enyhébb időjárás esetén folyékonyabbak és nagyon ragadnak, így emiatt a téli hideg kedvez a leginkább a gyűjtés szempontjából. Ismerkedjünk meg a felhasználásuk lehetőségeivel.

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
2026. január 21., szerda

A magyar kultúra napja 2026 – székelyföldi és erdélyi programajánló

Irodalom, zene, film, színház és közösségi események Erdély-szerte: a magyar kultúra napja alkalmából Székelyföld és a nagyvárosok is gazdag programkínálattal várják az érdeklődőket.

A magyar kultúra napja 2026 – székelyföldi és erdélyi programajánló
A magyar kultúra napja 2026 – székelyföldi és erdélyi programajánló
2026. január 21., szerda

A magyar kultúra napja 2026 – székelyföldi és erdélyi programajánló
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!