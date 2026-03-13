Nem hétköznapi csendélet tojással

Sorozatunkban ezúttal egy különös darabra esett a választásunk, ahol már nem a látvány, a pillanatszerűség, a fényviszonyok festőisége vonzza figyelmünket, hanem a képen szereplő formák furcsasága, billegő nyugtalansága, a látszólag lazán egymás mellé rendelt tárgyak szokatlan társításai. A képtárgyak elsődleges minőségei itt háttérbe szorulnak a szimbolikus tartalmak javára. T. Szűcs Ilona metaforikus festészete a szürrealizmus és a metafizikus eszköztárát alkalmazza.

Túros Eszter 2026. március 13., 18:542026. március 13., 18:54

A medgyesi születésű Szűcs Ilona (1930–1990) férjével, Tóth Lászlóval meghatározó szereplői voltak a ’60-as, ’70-es évek kolozsvári képzőművészeti életének. Művészetük markánsan elkülönül egymástól, ami nemcsak egyéniségük különbözőségével magyarázható, hanem annál sokkal héköznapibb okokkal is.

„Aki feleség, háziasszony és anya egy személyben, még ha szabadúszó is, ritka az olyan nap, amelyet magáénak mondhat.

Nagy hévvel kezdek hozzá a munkához, de mindig közbejön valami. Általában tájat, csendéletet festek bemelegítőnek, aztán – nem tudom, a vérmérséklet vagy a körülmények hatalma folytán, de – általában ennél is maradok. Megszerettem őket. És talán éppen ezért a kisebb méretek híve vagyok, nem úgy, mint a férjem, akinek képeivel a szegény takarítónők eleget viaskodnak. De tisztán látom, mire vagyok képes, és szerintem ez már önmagában eredmény" – vallotta.

T. Szűcs Ilona csendéletei azonban nem hétköznapi csendéletek. Kibillenő egyensúlyhelyzetek.