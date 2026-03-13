Nem hétköznapi csendélet tojással

Tóth Szűcs Ilona: Csendélet, 1977 (olaj, karton, 67x50,5)
Fotó: Forrás: Erdélyi Művészeti Központ
Sorozatunkban ezúttal egy különös darabra esett a választásunk, ahol már nem a látvány, a pillanatszerűség, a fényviszonyok festőisége vonzza figyelmünket, hanem a képen szereplő formák furcsasága, billegő nyugtalansága, a látszólag lazán egymás mellé rendelt tárgyak szokatlan társításai. A képtárgyak elsődleges minőségei itt háttérbe szorulnak a szimbolikus tartalmak javára. T. Szűcs Ilona metaforikus festészete a szürrealizmus és a metafizikus eszköztárát alkalmazza.
A medgyesi születésű Szűcs Ilona (1930–1990) férjével, Tóth Lászlóval meghatározó szereplői voltak a ’60-as, ’70-es évek kolozsvári képzőművészeti életének. Művészetük markánsan elkülönül egymástól, ami nemcsak egyéniségük különbözőségével magyarázható, hanem annál sokkal héköznapibb okokkal is.
Nagy hévvel kezdek hozzá a munkához, de mindig közbejön valami. Általában tájat, csendéletet festek bemelegítőnek, aztán – nem tudom, a vérmérséklet vagy a körülmények hatalma folytán, de – általában ennél is maradok. Megszerettem őket. És talán éppen ezért a kisebb méretek híve vagyok, nem úgy, mint a férjem, akinek képeivel a szegény takarítónők eleget viaskodnak. De tisztán látom, mire vagyok képes, és szerintem ez már önmagában eredmény” – vallotta.
Visszafogott, szűkszavű, dísztelen kompozíciók, valószerűtlen, végtelenített terekbe helyezett gyakran ismétlődő képtárgyak fucsa társításokban. Asztallapjai perspektívikus torzítások, amelyek határozottan, mégis nyugtalanító módon keretezik a képi történéseket. Képtárgyaival, szokatlan párosításaival, elrendezéseivel egyszerre merészkedik tudatalatti mélységekbe és nyit olyan művészettörténeti perspektívákat, amlyeknek köszönhetően a csendélet műfajának széles skálája is felidézhető a képtárgyak összefügéseiben.
szóljon hozzá!