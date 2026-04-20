Színes tányérok, tudatos választások

A napot egy könnyű, mégis tartalmas reggelivel kezdjük – a zöldséges omlett mellé roppanós friss saláta kerül, ami jól beindítja a napot és hosszabb időre eltelít. Tízóraira a gyümölcsök adják az energiát: egy egyszerű, friss összeállítás segít fenntartani a lendületet a délelőtt folyamán. Ebédre egy hagyományos fogás kerül az asztalra, egészségesebb formában. A nap végén pedig egy lazacos zöldségtállal zárunk.

• 50 g banán • 70 g alma • 80 g kiwi • 15 g dió

Egy serpenyőben 3 g olívaolajat hevítünk, majd hozzáadjuk az apróra vágott újhagymát, gombát, kápia paprikát, és közepes lángon megpirítjuk. Amikor a zöldségek megpuhultak és enyhén megpirultak, ráöntjük a 2 tojásból és 1 tojásfehérjéből felvert keveréket. Az omlettet lassan, egyenletesen készre sütjük, majd a tetejére frissen reszelt mozzarellát szórunk, és még rövid ideig hagyjuk, hogy a sajt ráolvadjon. Friss salátával tálaljuk.

• 2 db tojás • 1 tojásfehérje • 3 g olívaolaj (olívaolaj spray) • 1 szál újhagyma • 80 g gomba • 40 g kápia paprika • 30 g mozzarella • jégsaláta

Hozzávalók (4 adaghoz):

• 600 g csirkemell

• 1 fej hagyma

• 10 g olívaolaj

• 170 g basmati rizs

• 1 kg savanyú káposzta

• 200 g cottage cheese

• 65 g trappista sajt

Elkészítés:

A rizst enyhén sós vízben megfőzzük, majd egy tűzálló üvegedény aljára simítjuk. Egy másik edényben kevés olívaolajat hevítünk, megpirítjuk az apróra vágott hagymát, majd hozzáadjuk a kockára vágott csirkemellet, és fehéredésig pirítjuk. Sóval, borssal és pirospaprikával ízesítjük, ezután hozzáadjuk a vékony csíkokra vágott savanyú káposztát. Felöntjük körülbelül 1,5 dl vízzel, majd lefedve, közepes lángon nagyjából 25 percig pároljuk. Az elkészült húsos-káposztás ragut a rizsre rétegezzük. A cottage cheese-t krémes állagúra turmixoljuk, az étel tetejére simítjuk, végül reszelt sajttal megszórjuk, és sütőben addig sütjük, amíg a sajt aranybarnára olvad.

Tápérték:

Fehérje: 47,7 g

Szénhidrát: 41,5 g

Zsír: 13,2 g

Kalória: 500 kcal

Vacsora: Zöldségtál lazaccal

Hozzávalók:

• 100 g lazac

• 30 g quinoa

• 50 g edamame (zöld szójabab)

• 40 g lilla hagyma

• 30 g kukorica

• 70 g sárgarépa

• 3 g olívaolaj

• 3 g méz

• 20 g 2%-os görög joghurt

Elkészítés:

A lazacfilét először sóval és frissen őrölt borssal ízesítjük, majd airfryerben vagy sütőben 180 °C-on körülbelül 25 perc alatt omlósra sütjük. Eközben elkészítjük a köretet. A quinoát puhára főzzük, az edamame babot szintén megfőzzük, a sárgarépát zöldséghámozó segítségével vékony csíkokra vágjuk, majd egy kevés almaecetben átforgatjuk. A tál összeállításakor a hozzávalókat egymás mellé rendezzük: a quinoát, az edamame babot, a kukoricát, a finomra vágott hagymát és az ecetes sárgarépát.

A tetejére kerül a szépen átsült lazac, végül az egészet meglocsoljuk egy selymes öntettel, amely görög joghurt, méz, olívaolaj és egy csipet só keverékéből készül, és ízlés szerint megszórjuk chilipehellyel.

Tápérték:

Fehérje: 31,6 g

Szénhidrát: 43,3 g

Zsír: 23 g

Kalória: 515 kcal

Napi összesen:

Fehérje: 113 g

Szénhidrát: 125 g

Zsír: 67 g

Kalória: 1572 kcal