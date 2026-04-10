Diósbejgli-bonbon – videó

Ünnepek után különösen jó ötlet ez a desszert, hiszen így kreatívan felhasználhatjuk a megmaradt, kissé szikkadt diós bejglit.
1/2 rúd diós bejgli
3-4 ek. baracklekvár
100 g csokimaradék (pl. csokinyuszi)
100 g durvára vágott mandula vagy dió
50 g vaj
A bejglit egy keverőtálba morzsoljuk, hozzáadjuk a baracklekvárt, és alaposan összegyúrjuk. A masszából kis golyókat formázunk, és hűtőbe tesszük 10-15 percre, hogy kissé megdermedjenek. Közben a csokit és a vajat gőz fölött összeolvasztjuk. A bejgligolyókat nyárspálcikára szúrjuk, majd egyenként belemártjuk az olvasztott csokiba. Ezután meghempergetjük a durvára tört dióban vagy mandulában. A kész bonbonokat sütőpapírral bélelt tálcára tesszük, és néhány percre hűtőbe rakjuk, hogy megdermedjenek.
Reggeli kávé mellé vagy vendégváró falatként is remekül megállja a helyét.
