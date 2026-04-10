Diósbejgli-bonbon – videó

Ünnepek után különösen jó ötlet ez a desszert, hiszen így kreatívan felhasználhatjuk a megmaradt, kissé szikkadt diós bejglit.

Liget

2026. április 10., 19:162026. április 10., 19:16

Hozzávalók 4 főre:

  • 1/2 rúd diós bejgli

  • 3-4 ek. baracklekvár

  • 100 g csokimaradék (pl. csokinyuszi)

  • 100 g durvára vágott mandula vagy dió

  • 50 g vaj

Elkészítése:

A bejglit egy keverőtálba morzsoljuk, hozzáadjuk a baracklekvárt, és alaposan összegyúrjuk. A masszából kis golyókat formázunk, és hűtőbe tesszük 10-15 percre, hogy kissé megdermedjenek. Közben a csokit és a vajat gőz fölött összeolvasztjuk. A bejgligolyókat nyárspálcikára szúrjuk, majd egyenként belemártjuk az olvasztott csokiba. Ezután meghempergetjük a durvára tört dióban vagy mandulában. A kész bonbonokat sütőpapírral bélelt tálcára tesszük, és néhány percre hűtőbe rakjuk, hogy megdermedjenek.

Reggeli kávé mellé vagy vendégváró falatként is remekül megállja a helyét.

Food Savers
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 09., csütörtök

A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában

A kucsmagombák értékes étkezési gombának számítanak, és sok gombász vadászik rájuk a tavaszi időszakban. Vannak közöttük értékesebb és ritkább fajok is, ezúttal a cseh és a simasüvegű kucsmagombával ismerkedhetünk meg.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 08., szerda

Sertésszűz fokhagymás mártással – videó

A sertésszűz a sertés egyik legértékesebb, legpuhább húsa, amelyhez a fokhagymás mártás kiváló választás. Mivel rendkívül sovány, érdemes gyorsan sütni, hogy megőrizze szaftosságát és omlós állagát.

2026. április 08., szerda

2026. április 07., kedd

Tojásbőség idején: hagyomány, tápérték és konyhai lehetőségek

Húsvét környékén a tojás nemcsak ünnepi szimbólum, hanem gyakorlati kihívás is: mit kezdjünk a felhalmozódó mennyiséggel? A válasz a tojás kulturális jelentésében és sokoldalú felhasználásában rejlik.

2026. április 07., kedd

2026. április 06., hétfő

Frissesség és egyensúly – egész napra

A reggelt tejbegrízzel kezdjük, tízóraira avokádós mártogatós kerül az asztalra friss zöldségekkel. Ebédre egy jól fűszerezett, friss zöldségekkel készült tésztasaláta következik, a napot grillezett sajttal és roppanós, sült zöldségekkel zárjuk.

2026. április 06., hétfő

2026. április 05., vasárnap

A tavasz zöld ereje: a medvehagyma titkai

A medvehagyma nemcsak a tavasz hírnöke, hanem sokoldalú alapanyag és ősi gyógynövény is – gyűjtése azonban odafigyelést igényel, mert könnyen összetéveszthető mérgező növényekkel.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 04., szombat

„Nyuszis” szendvics – videó

Az ünnepi asztalra egy játékos kis előétel lehet ez az egyszerű szendvics.

2026. április 04., szombat

2026. április 03., péntek

Bejgli burgonyás tésztából

Sok család húsvéti, ünnepi asztaláról nem hiányozhat a bejgli, ez a mintegy százéves recept báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola gyűjteményéből származik. Nagyon finom a tésztája, és nem hasad ki – érdemes kipróbálni!

2026. április 03., péntek

2026. április 02., csütörtök

Gyűjtsünk bojtorjánsalátát és medvehagymát

Kezdődhet a medvehagyma gyűjtése! Legyünk résen, ne tévesszük össze mérgező növényekkel, tanuljuk meg ezeket is felismerni. Egy finom vadon termő salátát is megismerhetünk, a bojtorjánsaláta már szép állományokat alkot ilyenkor.

2026. április 02., csütörtök

2026. április 01., szerda

Tiramisus palacsinta – videó

Felejtsd el a megszokott lekváros palacsintát! Kóstolj bele a krémes kényeztetésbe, ahol a frissen főzött kávé, a lágy hab és a sötét kakaó minden falatban tökéletes harmóniát alkot.

2026. április 01., szerda

2026. április 01., szerda

Nyerj a húsvéti asztaloddal!

Tojás, sonka, kolbász? Töltött bárány? Húsleves? Netán töltött káposzta és kalács? Nálatok mi kerül a húsvéti, ünnepi asztalra? Most megmutathatod, és értékes ajándékokat is nyerhetsz!

2026. április 01., szerda

