Diósbejgli-bonbon – videó

Ünnepek után különösen jó ötlet ez a desszert, hiszen így kreatívan felhasználhatjuk a megmaradt, kissé szikkadt diós bejglit.

Hozzávalók 4 főre:

1/2 rúd diós bejgli

3-4 ek. baracklekvár

100 g csokimaradék (pl. csokinyuszi)

100 g durvára vágott mandula vagy dió

50 g vaj

Elkészítése:

A bejglit egy keverőtálba morzsoljuk, hozzáadjuk a baracklekvárt, és alaposan összegyúrjuk. A masszából kis golyókat formázunk, és hűtőbe tesszük 10-15 percre, hogy kissé megdermedjenek. Közben a csokit és a vajat gőz fölött összeolvasztjuk. A bejgligolyókat nyárspálcikára szúrjuk, majd egyenként belemártjuk az olvasztott csokiba. Ezután meghempergetjük a durvára tört dióban vagy mandulában. A kész bonbonokat sütőpapírral bélelt tálcára tesszük, és néhány percre hűtőbe rakjuk, hogy megdermedjenek.

Reggeli kávé mellé vagy vendégváró falatként is remekül megállja a helyét.