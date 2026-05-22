Világos alapon sötét pikkelyek: nem bagoly, hanem gomba

A májusi időszak sok ehető gombát tartogat számunkra, nemsokára megjelennek a sokak által kedvelt vadon termő csiperkék is. Addig is ismerkedjünk meg egy nagyon ízletes ehető taplófajjal, a pisztricgombával. A gomba mintázata hasonlít egy közismert éjjeli ragadozómadár tollazatára, és elhalt vagy élő faanyagon találkozhatunk vele.

Dakó Viola 2026. május 22., 14:572026. május 22., 14:57

A pisztricgomba (Cerioporus squamosus) a taplóalkatúak rendjébe tartozó ehető gomba. A legutóbbi cikkben is egy ehető taplófajt, a sárga gévagombát ismerhettük meg. A pisztricgomba megjelenése kevésbé feltűnő a gévagomba sárgás árnyalataihoz képest, de ízletes gombának számít, és közel azonos élőhelyeket kedvel mindkét faj. Élő és elhalt faanyagon találkozhatunk ezzel a fajjal is májustól az őszi hónapokig. A tavaszi időszakban hoz nagyobb mennyiségű termőtestet, később csak elvétve lehet találkozni vele, és nehezebb is fiatal, ehető állapotban megtalálni. Népi neve a bagolygomba, ami egy nagyon találó névnek számít.

Kalapját sötétbarnás pikkelyek borítják, ami valóban hasonlít például az uhu vagy a macskabagoly tollazatára.

A kalap félkör-, vese- vagy nyelv alakú lehet, nagyon változatos megjelenésű. A kalap közepén általában van egy kis mélyedés, színe krémszínű vagy kissé okkersárgás is lehet. Ezt a világos kalapszínt borítják a sötétebb színű pikkelyek. A baglyos hasonlatról könnyedén meg lehet jegyezni: világos alapon sötét pikkelyek.

Pisztricgomba Fotó: Dr. Borostyán Tímea

A gomba termőrésze alulról pórusos, lyukacsos. Ha szűkek a pórusok, akkor fiatal a gomba és ehető. Ha nagyon tágak a pórusok, akkor már idősebb a termőtest és túl rágós, emiatt idősen már nem fogyasztható. A sárga gévagombához hasonlóan ez a gomba is feltételesen fogyasztható, csak a fiatal és puha, könnyen vágható példányok ehetőek. Ezért nagyon kell igyekezni még időben elcsípni, nem jó, ha megnő és idős lesz étkezési szempontból. Van oldalt álló kis tönkje is, melynek felülete hálózatosan recés, és töve feketés árnyalatú. Fiatalon a gomba húsa rugalmas, ha késsel megvágjuk, akkor el tudjuk dönteni, hogy még fogyasztható állapotban van-e. Amikor épp kibújik, akkor a friss termőtestei parafadugóra emlékeztetnek. Idősödve nagyon szívóssá és rostossá válik, de szép nagyra is meg tudnak nőni a termőtestek. Illata a szakirodalmak szerint lisztes, kellemes. Számomra mindig az uborkás illat érződik jobban, ha megszagolom. A kedvenc fái közé tartozik a dió, az eperfa, juharfajok, szilfajok, nyár- és fűzfajok. Nem válogat nagyon, lombos fa legyen és legyengült vagy már korhadó. Én általában fűzfákon és diófákon szoktam találni, nagyon vadászok rájuk. A diófák kezeletlen metszése mentén tud fertőzni, emiatt is fontos, hogy vastagabb ágak metszése után sebkezelővel kell lekenni a felületet.

Olaszgomba Fotó: Dr. Borostyán Tímea

Az íze és állaga szintén húsos, a gévagomba csirkemellszerű állagú és ízű, a pisztricgomba inkább marhahús jerky-re emlékeztet. Ez egyfajta szárított hús, kellemesen rágós és nagyon aromás, csak ehhez tudnám hasonlítani ízre és állagra. Kissé diós is, de umami jellegű mindenképp. Én legjobban kevéske olajon aranysárgára lepirítva szeretem fogyasztani, utólag sózva. Közepes csíkokra vágom, és önmagában is nagyon szeretem enni, mondhatni, eteti magát. Pirítva nagyobb ízélmény, mint csak egyszerűen megfőzve, mondjuk levesbe vagy rizottóba. Ezek is készülhetnek belőle, de érdemes pirítva is kipróbálni. Az elfogyasztáshoz egy kicsit elő kell készíteni a gombákat, le kell vágni a fás tönkjét, ez a fiatal példányok esetében is gyakran túl rostos, és nem kellemes élmény elfogyasztani. A nagyon fiatal példányokról nem kell lekaparni a pórusos részt, de ami már picivel nagyobb méretű, de még ehető kategória, azok esetében szükséges ezt eltávolítani. Egy késsel könnyedén meg tudjuk oldani ezt.

Fagyálló likacsosgomba Fotó: Dr. Borostyán Tímea

Ha nagyobb mennyiséget találunk, akkor száríthatjuk is. Fűszerezéshez poríthatjuk, és húsos ízvilágot csempészhetünk vele ételekbe. 8–10 perces hőkezelés után jól fagyasztható, ez az egyik legkönnyebb módja a tartósításnak. Kellemes állaga miatt hőkezelés után savanyúság is készülhet belőle, akárcsak a gévagombából. Gombafasírt és pástétom, duxelles alapanyaga is lehet, laskagombához hasonló módon tudjuk felhasználni. Ha idősebb példányokat találunk, akkor sem érdemes szomorkodni, ezeket másképp tudjuk felhasználni. A gomba külső pereme a fiatal része, ezt le tudjuk faragni, és menthetjük, ami még menthető. A többi részből készülhet szárítmány, és porrá őrölve finom fűszer lesz. De alaplébe is belefőzhetjük, gazdagítani fogja húsos aromákkal és ásványi anyagokkal, jótékony antioxidánsokkal és poliszacharidokkal is.

Mindenképp érdemes a közepes korú, de még jó kondícióban lévő példányokat is felhasználni, csak kicsit másképp.

Sajátos megjelenése miatt nem téveszthető össze könnyedén más fajokkal, de egy kicsit hasonlít rá a szintén ehető olaszgomba (Polyporus tuberaster). Ez a faj Romániában nem védett, de Magyarországon igen. Az olaszgombának a tönk alsó részénél nincs fekete színe, ez alapján jól el tudjuk különíteni a két fajt. Ritkának számít, ezért kíméljük meg, ha megtaláljuk, és hagyjuk meg élőhelyén. Kissé hasonlítanak még a nem ehető likacsosgombák is, a sugaras (Neofavolus alveolaris) és a fagyálló likacsosgomba (Lentinus arcularius) is. A likacsosgombák kisebb méretűek, és a tönk a gomba kalapjának közepén helyezkedik el, nem oldalt. A fiatalon ehető nyár-fagomba (Lentinus tigrinus) kalapja felülről hasonló színű és mintázatú, de a termőrésze alul lemezes, és egyértelműen látszik emiatt, hogy nem pisztricgomba.

Nyár-fagomba Fotó: Dr. Borostyán Tímea