Könnyű ételek a mindennapokra

Kevesebb mint egy óra alatt elkészíthető ez a négyfogásos napi menü, amely egyszerre laktató, változatos és egészséges. A reggelt egy igazi ízbomba kókuszkrémes turmixszal indítjuk, majd tízóraira könnyed, szendvicshez hasonló falatokat fogyasztunk. Ebédre a hagyományos paszulyfőzeléket bújtattuk egészségesebb formába, hogy a megszokott ízekről se kelljen lemondani. A napot pedig egy könnyed, mégis fehérjében gazdag tonhalsalátával zárjuk.
Hozzávalók:
• 2 dl light kókuszkrém
• 50 g bogyós gyümölcs
• 15 g vaníliás fehérjepor
• 5 g tökmag
• 3 g lenmag
• 10 g dió
Elkészítés:
A kókuszkrémet leturmixoljuk a bogyós gyümölcsökkel és a vaníliás fehérjeporral, majd az elkészült krémet egy tálba öntjük. A tetejére diót, lenmagot és tökmagot szórunk, hogy még tartalmasabb és ropogósabb legyen.
Tápérték/adag:
Fehérje: 19 g
Szénhidrát: 10,3 g
Zsír: 37,2 g
Kalória: 453 kcal
Hozzávalók:
• 3 db extrudált kenyér (abonett)
• 3 szelet csirkemellsonka
• 70 g light túrókrém
• uborka
Elkészítés:
Három darab extrudált kenyeret megkenünk light túrókrémmel, majd csirkemellsonkát teszünk a tetejére, és uborkával fogyasztjuk.
Tápérték:
Fehérje: 20,9 g
Szénhidrát: 15,1 g
Zsír: 3,7 g
Kalória: 182 kcal
Hozzávalók (2 adag):
• 450 zöldpaszuly
• 50 g hagyma
• 50 g kápia paprika
• 100 g paradicsom
• 10 g olívaolaj
• 1 dl light tejszín
• 2 tojás
Elkészítés:
Egy kis kanál olívaolajon megpirítjuk a hagymát, majd hozzáadjuk a kápia paprikát és a paradicsomot, ezután továbbpirítjuk az egészet. Ráöntjük a zöldpaszulyt, majd körülbelül 15 perc alatt összefőzzük. A főzelék egy részét ezután leturmixoljuk a tejszínnel, majd ezzel sűrítjük vissza az ételt. Két tükörtojással fogyasztjuk.
Tápérték:
Fehérje: 19,1 g
Szénhidrát: 13,5 g
Zsír: 21,6 g
Kalória: 337 kcal
Hozzávalók:
• 70 g jégsaláta
• 100 g tonhal a saját levében
• 50 g savanyú uborka
• 50 g hagyma
• 30 g telemea
• 50 g toast kenyér
Elkészítés:
A jégsalátát csíkokra vágjuk, majd hozzáadjuk a szintén csíkokra vágott hagymát és a kockára darabolt savanyú uborkát. Ezután hozzákeverjük a lecsepegtetett tonhalat, végül a saláta tetejét megszórjuk telemea sajttal. Két szelet pirítos kenyérrel fogyasztjuk.
Tápérték:
Fehérje: 31,3 g
Szénhidrát: 31,4 g
Zsír: 11,1g
Kalória: 367 kcal
Napi összesen:
Fehérje: 90 g
Szénhidrát: 70 g
Zsír: 74 g
Kalória: 1340 kcal
