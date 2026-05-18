Könnyű ételek a mindennapokra

Kevesebb mint egy óra alatt elkészíthető ez a négyfogásos napi menü, amely egyszerre laktató, változatos és egészséges. A reggelt egy igazi ízbomba kókuszkrémes turmixszal indítjuk, majd tízóraira könnyed, szendvicshez hasonló falatokat fogyasztunk. Ebédre a hagyományos paszulyfőzeléket bújtattuk egészségesebb formába, hogy a megszokott ízekről se kelljen lemondani. A napot pedig egy könnyed, mégis fehérjében gazdag tonhalsalátával zárjuk.

Barabás Aretta 2026. május 18., 15:392026. május 18., 15:39

Reggeli: Kókuszkrémes turmix bogyós gyümölccsel

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók: • 2 dl light kókuszkrém

• 50 g bogyós gyümölcs

• 15 g vaníliás fehérjepor

• 5 g tökmag

• 3 g lenmag

• 10 g dió Elkészítés: A kókuszkrémet leturmixoljuk a bogyós gyümölcsökkel és a vaníliás fehérjeporral, majd az elkészült krémet egy tálba öntjük. A tetejére diót, lenmagot és tökmagot szórunk, hogy még tartalmasabb és ropogósabb legyen. Tápérték/adag:

Fehérje: 19 g

Szénhidrát: 10,3 g

Zsír: 37,2 g

Kalória: 453 kcal Tízórai: Sonkás falatkák extrudált kenyérből

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók: • 3 db extrudált kenyér (abonett)

• 3 szelet csirkemellsonka

• 70 g light túrókrém

• uborka Elkészítés: Három darab extrudált kenyeret megkenünk light túrókrémmel, majd csirkemellsonkát teszünk a tetejére, és uborkával fogyasztjuk. Tápérték:

Fehérje: 20,9 g

Szénhidrát: 15,1 g

Zsír: 3,7 g

Kalória: 182 kcal Ebéd: Paszulyfőzelék tükörtojással

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók (2 adag): • 450 zöldpaszuly

• 50 g hagyma

• 50 g kápia paprika

• 100 g paradicsom

• 10 g olívaolaj

• 1 dl light tejszín

• 2 tojás Elkészítés: Egy kis kanál olívaolajon megpirítjuk a hagymát, majd hozzáadjuk a kápia paprikát és a paradicsomot, ezután továbbpirítjuk az egészet. Ráöntjük a zöldpaszulyt, majd körülbelül 15 perc alatt összefőzzük. A főzelék egy részét ezután leturmixoljuk a tejszínnel, majd ezzel sűrítjük vissza az ételt. Két tükörtojással fogyasztjuk. Tápérték:

Fehérje: 19,1 g

Szénhidrát: 13,5 g

Zsír: 21,6 g

Kalória: 337 kcal Vacsora: Tonhalsaláta pirítóssal

Fotó: Barabás Aretta