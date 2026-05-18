Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Könnyű ételek a mindennapokra

egészség, könnyű, egészség, mindennapok, recept

Fotó: Barabás Aretta

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kevesebb mint egy óra alatt elkészíthető ez a négyfogásos napi menü, amely egyszerre laktató, változatos és egészséges. A reggelt egy igazi ízbomba kókuszkrémes turmixszal indítjuk, majd tízóraira könnyed, szendvicshez hasonló falatokat fogyasztunk. Ebédre a hagyományos paszulyfőzeléket bújtattuk egészségesebb formába, hogy a megszokott ízekről se kelljen lemondani. A napot pedig egy könnyed, mégis fehérjében gazdag tonhalsalátával zárjuk.

Barabás Aretta

2026. május 18., 15:392026. május 18., 15:39

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Reggeli: Kókuszkrémes turmix bogyós gyümölccsel

egészség, könnyű, egészség, mindennapok, recept Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

Hirdetés

• 2 dl light kókuszkrém
• 50 g bogyós gyümölcs
• 15 g vaníliás fehérjepor
• 5 g tökmag
• 3 g lenmag
• 10 g dió

Elkészítés:

A kókuszkrémet leturmixoljuk a bogyós gyümölcsökkel és a vaníliás fehérjeporral, majd az elkészült krémet egy tálba öntjük. A tetejére diót, lenmagot és tökmagot szórunk, hogy még tartalmasabb és ropogósabb legyen.

Tápérték/adag:
Fehérje: 19 g
Szénhidrát: 10,3 g
Zsír: 37,2 g
Kalória: 453 kcal

Tízórai: Sonkás falatkák extrudált kenyérből

egészség, könnyű, egészség, mindennapok, recept Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

• 3 db extrudált kenyér (abonett)
• 3 szelet csirkemellsonka
• 70 g light túrókrém
• uborka

Elkészítés:

Három darab extrudált kenyeret megkenünk light túrókrémmel, majd csirkemellsonkát teszünk a tetejére, és uborkával fogyasztjuk.

Tápérték:
Fehérje: 20,9 g
Szénhidrát: 15,1 g
Zsír: 3,7 g
Kalória: 182 kcal

Ebéd: Paszulyfőzelék tükörtojással

egészség, könnyű, egészség, mindennapok, recept Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók (2 adag):

• 450 zöldpaszuly
• 50 g hagyma
• 50 g kápia paprika
• 100 g paradicsom
• 10 g olívaolaj
• 1 dl light tejszín
• 2 tojás

Elkészítés:

Egy kis kanál olívaolajon megpirítjuk a hagymát, majd hozzáadjuk a kápia paprikát és a paradicsomot, ezután továbbpirítjuk az egészet. Ráöntjük a zöldpaszulyt, majd körülbelül 15 perc alatt összefőzzük. A főzelék egy részét ezután leturmixoljuk a tejszínnel, majd ezzel sűrítjük vissza az ételt. Két tükörtojással fogyasztjuk.

Tápérték:
Fehérje: 19,1 g
Szénhidrát: 13,5 g
Zsír: 21,6 g
Kalória: 337 kcal

Vacsora: Tonhalsaláta pirítóssal

egészség, könnyű, egészség, mindennapok, recept Galéria

Fotó: Barabás Aretta

Hozzávalók:

• 70 g jégsaláta
• 100 g tonhal a saját levében
• 50 g savanyú uborka
• 50 g hagyma
• 30 g telemea
• 50 g toast kenyér

Elkészítés:

A jégsalátát csíkokra vágjuk, majd hozzáadjuk a szintén csíkokra vágott hagymát és a kockára darabolt savanyú uborkát. Ezután hozzákeverjük a lecsepegtetett tonhalat, végül a saláta tetejét megszórjuk telemea sajttal. Két szelet pirítos kenyérrel fogyasztjuk.

Tápérték:

Fehérje: 31,3 g
Szénhidrát: 31,4 g
Zsír: 11,1g
Kalória: 367 kcal

Napi összesen:
Fehérje: 90 g
Szénhidrát: 70 g
Zsír: 74 g
Kalória: 1340 kcal

Egészség tálalva
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nicușor Dan addig egyeztet a pártokkal, amíg kirajzolódik egy szilárd kormánytöbbség
Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
Megérdemelt volna egy pontot Magyarország Ausztria ellen
Előre hozott választást akar a románok többsége
Agyagfalva nyerte a fordulatos rangadót, utolérte a szentsimoniakat
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nicușor Dan addig egyeztet a pártokkal, amíg kirajzolódik egy szilárd kormánytöbbség
Székelyhon

Nicușor Dan addig egyeztet a pártokkal, amíg kirajzolódik egy szilárd kormánytöbbség
Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
Székelyhon

Órákon át több egység kereste az eltűnt gyergyószentmiklósi kisfiút
Megérdemelt volna egy pontot Magyarország Ausztria ellen
Székely Sport

Megérdemelt volna egy pontot Magyarország Ausztria ellen
Előre hozott választást akar a románok többsége
Krónika

Előre hozott választást akar a románok többsége
Agyagfalva nyerte a fordulatos rangadót, utolérte a szentsimoniakat
Székely Sport

Agyagfalva nyerte a fordulatos rangadót, utolérte a szentsimoniakat
Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Nőileg

Az öltözködés a játszótere: György Eszter ruhái mesélnek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 17., vasárnap

Füstölt tehéntúrós csirkecomb avokádós salátával

Igazán különleges fogás: a karakteres ízű füstölt tehéntúróval készült csirkecombok remek kísérője az avokádós saláta.

Füstölt tehéntúrós csirkecomb avokádós salátával
Füstölt tehéntúrós csirkecomb avokádós salátával
2026. május 17., vasárnap

Füstölt tehéntúrós csirkecomb avokádós salátával
Hirdetés
2026. május 16., szombat

Töltött karaj – videó

A magyar konyha egyik erőssége, hogy egyszerű alapanyagokból is képes tartalmas, ünnepi fogásokat varázsolni. A kolbásszal töltött karaj pontosan ilyen.

Töltött karaj – videó
Töltött karaj – videó
2026. május 16., szombat

Töltött karaj – videó
2026. május 14., csütörtök

Ne gyűjtsük, csak csodáljuk: a csillagos nárcisz

A májusi időszak főszereplője a vadon termő nárcisz és a növényt ünneplő nárciszfesztiválok. Ismerkedjünk meg a csillagos nárcisszal és a védelme miértjeivel. Kosarunkba ne kerüljön, de élményként semmiképp se hagyjuk ki!

Ne gyűjtsük, csak csodáljuk: a csillagos nárcisz
Ne gyűjtsük, csak csodáljuk: a csillagos nárcisz
2026. május 14., csütörtök

Ne gyűjtsük, csak csodáljuk: a csillagos nárcisz
2026. május 13., szerda

Fokhagymakrémleves – videó

A fokhagymakrémleves az egyik leghálásabb étel: kevés összetevőből, gyorsan elkészíthető, és egyszerre nyújt kényeztető, selymes élményt.

Fokhagymakrémleves – videó
Fokhagymakrémleves – videó
2026. május 13., szerda

Fokhagymakrémleves – videó
Hirdetés
2026. május 12., kedd

Egy alma mint kellék

Az étel, mint képtárgy, sokféle funkciót tölthet be egy képen, erre különböző példákat hoztunk sorozatunk korábbi részeiben. Ezúttal Zsögödi Nagy Imre Önarckép almával című alkotását mutatjuk be.

Egy alma mint kellék
Egy alma mint kellék
2026. május 12., kedd

Egy alma mint kellék
2026. május 11., hétfő

Tavaszi ízpáros: a kapor és a zöld fokhagyma

A kapor és a zsenge zöld fokhagyma tavasszal nemcsak a levesek és főzelékek kedvelt alapanyaga, hanem húsételekhez, halakhoz és könnyű köretekhez is friss, karakteres ízt ad.

Tavaszi ízpáros: a kapor és a zöld fokhagyma
Tavaszi ízpáros: a kapor és a zöld fokhagyma
2026. május 11., hétfő

Tavaszi ízpáros: a kapor és a zöld fokhagyma
2026. május 09., szombat

Sajtos kréker – videó

Ez a recept nem csupán egy sós rágcsálnivalóról szól, hanem egy kis játékos alkotásról a konyhában, aminek a végeredménye pont olyan, mintha egy rajzfilmből lépett volna elő.

Sajtos kréker – videó
Sajtos kréker – videó
2026. május 09., szombat

Sajtos kréker – videó
Hirdetés
2026. május 08., péntek

Sóska, a tavaszi csodaszer

Savanykás, friss, és nem csak főzeléknek jó. Vitaminokban gazdag, világszerte sokféleképpen használják, és még a fagyasztást is jól bírja. A sóska igazi tavaszi tisztító növény – mutatjuk, miért érdemes fogyasztani.

Sóska, a tavaszi csodaszer
Sóska, a tavaszi csodaszer
2026. május 08., péntek

Sóska, a tavaszi csodaszer
2026. május 07., csütörtök

Kezdők is bátran gyűjthetik: a sárga gévagomba

Elkezdődött az ehető taplógombák gyűjtésének ideje, ismerkedjünk meg a csirkehúsra emlékeztető sárga gévagombával. Egyszerre több kilónyit is találhatunk, ha szerencsénk van. Kiadós gombának számít, érdemes gyűjteni.

Kezdők is bátran gyűjthetik: a sárga gévagomba
Kezdők is bátran gyűjthetik: a sárga gévagomba
2026. május 07., csütörtök

Kezdők is bátran gyűjthetik: a sárga gévagomba
2026. május 05., kedd

A citrus, kicsit másként – készítsünk marokkói sós citromot

A sós citrom a marokkói gasztronómia ikonikus alapanyaga, amely citrom, durva só és saját leve segítségével hosszú hetek alatt fermentálódik.

A citrus, kicsit másként – készítsünk marokkói sós citromot
A citrus, kicsit másként – készítsünk marokkói sós citromot
2026. május 05., kedd

A citrus, kicsit másként – készítsünk marokkói sós citromot
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!