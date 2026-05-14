Ne gyűjtsük, csak csodáljuk: a csillagos nárcisz

A májusi időszak főszereplője a vadon termő nárcisz és a növényt ünneplő nárciszfesztiválok. Ismerkedjünk meg a csillagos nárcisszal és a védelme miértjeivel. Kosarunkba ne kerüljön, de élményként semmiképp se hagyjuk ki!
A csillagos nárcisz (Narcissus poeticus subsp. radiiflorus) vagy vad nárcisz már illatozik a határban, nemsokára teljes pompában lesznek az állományok. A vadon termő nárciszok mérgezőnek számítanak, és az élőhelyeik több helyen is védettek Hargita megyében, így ezeket ne szedjük a kosarunkba! Országos szinten önálló fajként nem számítanak védettnek, de több élőhelyük is védettséget élvez a Natura 2000-es besorolásnak köszönhetően. Hargita megyében helyi rendelet is védi külön a csillagos nárciszt, nem szabad gyűjteni és értékesíteni sem. A Natura 2000-es besorolás nem konkrét fajokat véd, hanem magát az élőhelyet, például, mint hegyi kaszálórét vagy láprét. Így védi ezekhez az élőhelyhez kötődő fajokat is, amibe a csillagos nárcisz is beletartozik. Más típusú védelme is lehet a vadon termő nárciszainknak, rezervátum területén is védettnek számítanak. A csillagos nárciszt fontos közelebbről is megismernünk ahhoz, hogy megértsük miért is fontos a védelme. Ha nem értjük a miérteket, akkor nagyobb eséllyel fogjuk megszegni a szabályokat – és sajnos minden évben tömegesen gyűjtik az emberek a nárciszokat.
A Natura 2000-es védelem például késlelteti a kaszálás idejét is, annak érdekében, hogy a területen található növények életben maradását és szaporodását elősegítse. Ha az élőhelyet védeni tudjuk, akkor a növényállománynak is van esélye a fennmaradásra. Ez a területen előforduló más növényekre és állatokra is vonatkozik, komplex rendszerként védett. A tömeges látogatás, növények eltiprása, kifekvése, leszedése, károsító tevékenységeknek számítanak.
De mivel nagyon sok embernek ez a hozzáállása, ez tömeggé változik és pusztítóvá is, mindenki csak egy ember, de összeadódik, és máris veszélyeztetve lesz egy adott faj is, ami a szépsége és illata miatt vonzó, ezáltal pedig maguk az élőhelyek is, ahol ezek a növények előfordulnak. Nagyon szomorú látvány minden évben, ahogy emberek ölnyi mennyiségű csillagos nárciszt tépkednek le, már alig fér a kezükben, de úgy gyűjtik, mintha az életük múlna rajta.
Fotó: Beliczay László
Azzal tudjuk a leginkább védeni a nárciszainkat, ha nem gyűjtünk belőlük, csak megcsodáljuk, megszagoljuk őket és sétálunk óvatosan egyet közöttük. Emlékként őrizzük meg az élményt, képeket is készíthetünk, de vigyázzunk a környező növényekre. Ha tisztelettel fordulunk feléjük, akkor lehet, hogy még a dédunokáink is láthatják és tapasztalhatják ezeket a csodás növényeket. A növény védelme hosszútávra szól, nem csak a máról. A vázába gyűjtés ezért is abszurd nagyon sok szempontból, gyorsan elmúlik az élmény. Elszárad a növény és utána eldobjuk. Inkább gyűjtsünk olyan fajokat, amelyek nem védettek és gyakoriaknak számítanak.
Kerti növényként a fehér nárciszokat érdemes ültetni, szintén későn virágzó nárcisznak számítanak és nagyon illatosak. Léteznek teltvirágú fajták is, ezek nagyon különlegesek és sokáig díszíthetik a kertünket és vázába is gyűjthetünk belőlük.
Mutassunk jó példát, a tömeg húzóereje ne vigyen el minket rossz irányba. Ha tudjuk, hogy nem szabad szedni, akkor tartsuk is be. Gyerekeinknek is úgy tudunk jó példát mutatni, ha felelősségteljesen viselkedünk a természetben eltöltött idő során is.
Fotó: Tuchiluș Alex
A csillagos nárcisz élőhelyei eltűnőben vannak, ezért is kell megóvnunk. A hegyi kaszálórétek, láp- és mocsárrétek fokozottan csökkennek. Az emberi tevékenységek kiszorítják, az intenzív mezőgazdaság és a nem megfelelő kezelés egyaránt elpusztítják ezeket az élőhelyeket. A túlzott kaszálás, de még a nem megfelelő időben elvégzett kaszálás is káros, emiatt is fontos, hogy a Natura 2000-es besorolás védje ezeket. A teljes elhanyagolás is egyformán káros, főleg a nárciszok szempontjából. Ezeket a féltermészetes élőhelyeket csak úgy lehet fenntartani, ha megfelelően időzítetten vannak kaszálva virágzás után.
Az időzített és mértékletes legeltetés is jó alternatíva, régen a vadon élő állatok tartották karban az ilyen típusú élőhelyeket. Emberi beavatkozás nélkül úgy tudtak a nyílt gyepek megmaradni, hogy tömegesen legelték, taposták és visszarágták a megjelenő cserjéket a növényevő állatok. A pusztító emberi tevékenység miatt már nagyon csekély a vadon élő állatok szerepe ezeken az élőhelyeken, és nem elégséges. Amiért felborítottuk az egyensúlyt, csakis beavatkozással tudjuk biztosítani ezeknek az élőhelyeknek a fennmaradását. A vizes élőhelyeink a klímaváltozás miatt is veszélyeztetve vannak, így sokszorosan kell óvnunk ezeket.
Szerencsések vagyunk Hargita megyében ebből a szempontból, nálunk több nagyobb állomány is található. A Máréfalva közelében lévő Cekend-tetőn, a Farkaslaka községhez tartozó Kalonda-tetőn, Szentegyházán a Pokol-lázon, Oklándon a Hagymás-tetőn és Oroszhegyen a Nyúlád-tető környékén is találkozhatunk szép csillagos nárciszállományokkal. Ezekben a térségekben több helyen is szerveznek nárciszfesztivált rendszeresen a májusi időszakban, ezzel is növelve a tudatosságot és érzékenységet a növénnyel kapcsolatban.
A nárciszmezők látogatása során fokozottan figyeljünk, mert a medvéknek épp tart a párzási időszaka és aktívabban mozognak napközben is. A nyílt tereket jobban belátjuk, de legyünk résen és ha cserjés vagy erdős részhez közelednénk, akkor hangoskodjunk rendszeresen. Sípolás, fütyülés, kurjongás, tapsolás is segíthet, és ne törődjünk azzal, hogy mások mit gondolnak rólunk. Az életünk védelme az elsődleges, és ne közlekedjünk csendben, az esti órákban fokozottan vigyázzunk magunkra. A megelőzés a legfontosabb a medvék elkerülése érdekében és ebben csak a hangoskodás segíthet.
Olyan vidékeken, ahol nem fordul elő medve, lehet ennek létjogosultsága, de nem nálunk, és a medvéknek is az a legjobb, ha nem találkoznak velünk. Ezzel őket is védjük, nem csak magunkat. Inkább hangoskodás legyen, mint egy meglepett alvó medve félelem által vezérelt reakciója. Nem árt, ha medvespray is van nálunk, életmentő lehet. Az utóbbi hetek tragikus balesetei miatt többen is tartózkodnak a nárciszmezők és más kirándulóhelyek látogatásától, menjünk csoportosan és legyen a figyelmünk a helyén.
