Pudingos piskóta mandarinnal – videó

Ez a piskóta a tésztába sült vaníliapudinggal és az édes mandarinnal minden falatnál tartogat egy krémes meglepetést. Mennyien könnyű, gyümölcsös desszert, ami pillanatok alatt otthonos illattal tölti meg a konyhát.
Hozzávalók:
1 tasak vaníliás pudingpor;
3,2 dl tej;
5 dkg cukor;
15 dkg liszt;
1 cs sütőpor;
só;
5 dkg darált dió;
3 db tojás;
7,5 dkg porcukor;
0,7 dl étolaj;
2 ek tejföl;
1 mk vaníliaaroma;
porcukor;
1-2 db mandarin.
Elkészítés:
a pudingporból a tejjel és a cukorral pudingot főzünk. Még melegen, szorosan lefedjük folpackkal, hogy ne bőrösödjön és hagyjuk teljesen kihűlni;
a lisztet összekeverjük a sütőporral és a sóval, átszitáljuk és ezután hozzákeverjük a darált diót;
a tojásokat és a porcukrot robotgéppel kihabosítjuk, majd hozzákeverjük az olajat, a tejfölt és a vaníliaaromát. Óvatosan, körkörösen végzett mozdulatokkal beleforgatjuk a diós-lisztes keveréket a habba, míg egynemű massza nem lesz;
a tésztát sütőpapírral bélelt, 20x30 centis formába vagy tepsibe töltjük. A kihűlt pudingból kanálnyi adagokat potyogtatunk a tésztába, egyenletesen elosztva, legvégül a kedvenc gyümölcsünkkel is megszórjuk. Ez lehet meggy, de akár mandarin is, utóbbiból érdemes friss helyett konzerveset használni;
a pudingos piskóta szeletet 180 fokra előmelegített sütőben kb. 25-30 perc alatt készre sütjük. Akkor jó, ha a teteje aranybarna, és tűpróba során sem ragad már a tészta;
még langyosan szeletelve, porcukorral megszórva, mandarinszeletekkel tálaljuk.
