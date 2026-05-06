Pudingos piskóta mandarinnal – videó

Ez a piskóta a tésztába sült vaníliapudinggal és az édes mandarinnal minden falatnál tartogat egy krémes meglepetést. Mennyien könnyű, gyümölcsös desszert, ami pillanatok alatt otthonos illattal tölti meg a konyhát.

Liget

2026. május 06., 08:342026. május 06., 08:34

Hozzávalók:

  • 1 tasak vaníliás pudingpor;

  • 3,2 dl tej;

  • 5 dkg cukor;

  • 15 dkg liszt;

  • 1 cs sütőpor;

  • só;

  • 5 dkg darált dió;

  • 3 db tojás;

  • 7,5 dkg porcukor;

  • 0,7 dl étolaj;

  • 2 ek tejföl;

  • 1 mk vaníliaaroma;

  • porcukor;

  • 1-2 db mandarin.

Elkészítés:

  • a pudingporból a tejjel és a cukorral pudingot főzünk. Még melegen, szorosan lefedjük folpackkal, hogy ne bőrösödjön és hagyjuk teljesen kihűlni;

  • a lisztet összekeverjük a sütőporral és a sóval, átszitáljuk és ezután hozzákeverjük a darált diót;

  • a tojásokat és a porcukrot robotgéppel kihabosítjuk, majd hozzákeverjük az olajat, a tejfölt és a vaníliaaromát. Óvatosan, körkörösen végzett mozdulatokkal beleforgatjuk a diós-lisztes keveréket a habba, míg egynemű massza nem lesz;

  • a tésztát sütőpapírral bélelt, 20x30 centis formába vagy tepsibe töltjük. A kihűlt pudingból kanálnyi adagokat potyogtatunk a tésztába, egyenletesen elosztva, legvégül a kedvenc gyümölcsünkkel is megszórjuk. Ez lehet meggy, de akár mandarin is, utóbbiból érdemes friss helyett konzerveset használni;

  • a pudingos piskóta szeletet 180 fokra előmelegített sütőben kb. 25-30 perc alatt készre sütjük. Akkor jó, ha a teteje aranybarna, és tűpróba során sem ragad már a tészta;

  • még langyosan szeletelve, porcukorral megszórva, mandarinszeletekkel tálaljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
2026. május 05., kedd

A citrus, kicsit másként – készítsünk marokkói sós citromot

A sós citrom a marokkói gasztronómia ikonikus alapanyaga, amely citrom, durva só és saját leve segítségével hosszú hetek alatt fermentálódik.

2026. május 04., hétfő

Egyszerű, egészséges inspiráció egy teljes napra

A reggelt egy laktató avokádós pirítóssal kezdjük, tükörtojással, tízóraira jöhet egy jól megérdemelt csokis kényeztetés, ebédre pedig zöldséges csirkecombot készítünk. A napot egy ízekben gazdag, mégis könnyed vacsorával zárjuk.

2026. május 03., vasárnap

Lapozás és kanalazás: házi fagyi egyszerűen

Közeleg a nyár, és vele a hűs desszertek ideje. Sorozatunk új részében egy egyszerű, gép nélkül elkészíthető házi fagyi kerül a középpontba – alaprecepttel és többféle ízesítési ötlettel.

2026. május 02., szombat

Tejfölös krumplileves – videó

Ez a selymesen krémes, babérlevéllel illatosított tejfölös krumplileves a konyha egyik legegyszerűbb, mégis legvigasztalóbb étele lehet, amely egyetlen tányérnyi forró házias ízbe sűríti az otthon melegét.

2026. május 01., péntek

Másképp csábítanak: a tavaszi kankalin és a kerek repkény

A tavaszi zsongás ideje alatt mi lenne szebb és jobb időtöltés, mint gyógynövényeket és ehető vadnövényeket gyűjteni? Most a tavaszi kankalinnal és a kerek repkénnyel ismerkedünk meg, amelyek különleges kapcsolatot ápolnak a beporzókkal.

2026. április 30., csütörtök

Parázson túl: a tökéletes grillezés titkai

Mitől lesz igazán jó a május elsejei grillezés? Doci Lóránt vendéglátós szerint nem a füstön és a mennyiségen múlik, hanem a tűzön, az alapanyagon és a mértéken. Gyors, gyakorlati útmutató a szaftos sikerhez.

2026. április 29., szerda

Pisztáciás-málnás tiramisu – videó

Ez a látványos, sütés nélküli édesség a pisztácia mély aromájával és a friss málna üdeségével garantáltan az étkezés fénypontja lesz.

2026. április 28., kedd

Csirkemelles spenótleves

Ha szereted a spenótot, ez a leves biztos ízleni fog. Ráadásul könnyed, mégis laktató.

2026. április 27., hétfő

A csalán újra a konyhák élén: csíp, de visszahoz az életbe

A sokáig lenézett csalán ma reneszánszát éli: egyszerre hagyomány, szuperélelmiszer és fine dining alapanyag. Csípőssége eltűnik, értéke megmarad, és újra felfedezzük, mi volt mindig is a lábunk alatt.

2026. április 26., vasárnap

A természet csodálatos ajándékai: a gyógynövények

A népi gyógyászat egy olyan tudás volt évszázadokon keresztül, ami a létfenntartáshoz tartozott, ugyanúgy, mint a növénytermesztés és az állattartás. Generációról generációra öröklődött át.

