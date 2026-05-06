Pudingos piskóta mandarinnal – videó

Hozzávalók:

Elkészítés:

a pudingporból a tejjel és a cukorral pudingot főzünk. Még melegen, szorosan lefedjük folpackkal, hogy ne bőrösödjön és hagyjuk teljesen kihűlni;

a lisztet összekeverjük a sütőporral és a sóval, átszitáljuk és ezután hozzákeverjük a darált diót;

a tojásokat és a porcukrot robotgéppel kihabosítjuk, majd hozzákeverjük az olajat, a tejfölt és a vaníliaaromát. Óvatosan, körkörösen végzett mozdulatokkal beleforgatjuk a diós-lisztes keveréket a habba, míg egynemű massza nem lesz;

a tésztát sütőpapírral bélelt, 20x30 centis formába vagy tepsibe töltjük. A kihűlt pudingból kanálnyi adagokat potyogtatunk a tésztába, egyenletesen elosztva, legvégül a kedvenc gyümölcsünkkel is megszórjuk. Ez lehet meggy, de akár mandarin is, utóbbiból érdemes friss helyett konzerveset használni;

a pudingos piskóta szeletet 180 fokra előmelegített sütőben kb. 25-30 perc alatt készre sütjük. Akkor jó, ha a teteje aranybarna, és tűpróba során sem ragad már a tészta;