A csalán újra a konyhák élén: csíp, de visszahoz az életbe

A friss csalánt sokan fogyasztják ebben az időszakban a Kárpát-medencében

A sokáig lenézett csalán ma reneszánszát éli: egyszerre hagyomány, szuperélelmiszer és fine dining alapanyag. Csípőssége eltűnik, értéke megmarad, és újra felfedezzük, mi volt mindig is a lábunk alatt.

Liget 2026. április 27., 18:362026. április 27., 18:36

A csalán különös pályát futott be: a szükségkonyha zöldjéből a modern gasztronómia egyik izgalmas alapanyagává vált. A Krónika cikke szerint ez a növény egyszerre határterület a vadon gyűjtött és a termesztett élelmiszerek között, miközben kulturális és táplálkozási jelentősége messze túlmutat egyszerű felhasználásán. A Kárpát-medencében évszázadokon át alapvető tavaszi táplálék volt, különösen a szegényebb rétegek számára. Akkor jelent meg, amikor a tél végére kiürültek a készletek, és a szervezet friss zöldekre vágyott. A zsenge hajtások ilyenkor könnyen hozzáférhetők, és természetes módon kínálnak megújulást, nemcsak szimbolikusan, hanem élettanilag is.

Ízvilága a spenótra emlékeztet, de annál karakteresebb: ásványosabb, földesebb, zöldebb.

A csípő hatás hőkezeléssel megszűnik, így főzve kifejezetten selymes alapanyaggá válik. Hagyományosan levesek és főzelékek készültek belőle, ma viszont már megjelenik pesztókban, tésztákban, töltelékekben és fermentált ételekben is. Gasztronómiai szempontból a csalán érdekes átmenet a vadnövény és a kultúrnövény között. Íze a spenótra emlékeztet, de annál ásványosabb, kissé földesebb, „zöldebb" karakterű. A világ számos konyhája használja. Észak-Olaszországban krémes rizottó készül belőle, a Balkánon piték tölteléke, a Közel-Keleten savanykás elemekkel társítják. A brit konyha régi csalánlevesei mellett a skandináv országok fine dining éttermei is újraértelmezték. A modern gasztronómia számára már nem szükségmegoldás, hanem tudatos választás. Táplálkozási szempontból kiemelkedő: magas vastartalma, C-vitamin- és kalciumtartalma miatt támogatja a vérképzést és az általános vitalitást. A népi gyógyászat vértisztítóként és tavaszi erősítőként tartotta számon, enyhe vízhajtó hatása miatt pedig a szervezet tisztulási folyamatait is segíti.

A csalán kultúrtörténete jóval túlmutat a konyhán: az európai paraszti világban egyszerre volt étel, textilalapanyag és szimbolikus növény Fotó: Orbán Orsolya