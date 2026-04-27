Mennyivel kell száguldani, hogy egy bruttó minimálbérnyi összegre büntessenek?

Településen belül száguldott 170 km/órával egy sofőr, amikor a rendőrök bemérték.

Egy 41 éves sofőrt mértek be a rendőrök Botoşani megyében, amint autójával 170 km/órával száguldott településen belül – jelentette hétfőn a Botoşani megyei rendőrség sajtóosztálya. Mint tudatták, a sofőrt 4050 lejre büntették, és 120 napra felfüggesztették a gépjárművezetői engedélyét.

Jelenleg 4050 lej a bruttó minimálbér Romániában (nettóban közel 2600 lej), és ezt fogják 4325 lejre emelni július elsejétől.