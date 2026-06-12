Az ország számos pontján károkat okozott a vihar

A tűzoltók 15 megye 28 településén és Bukarestben is nagy erőkkel dolgozgtak az elmúlt 24 órában, a csütörtöki vihar okozta károk eltakarításán.

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A Országos Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kedvezőtlen időjárás Fehér, Bákó, Botoșani, Kolozs, Dâmbovița, Gorj, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Szeben, Suceava, Vrancea és Vâlcea megyét és a fővárost érintette.

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A tűzoltók 13 lakóházból, 36 udvarból, három melléképületből, 15 pincéből, egy gazdasági egységből szivattyúzták ki a vizet. Emellett