Hawaii csirkemell – videó

A hawaii csirkemell egy igazi klasszikus: egyszerre sós a sonkától és a sajttól, és kellemesen édes az ananásztól. Ráadásul szupergyorsan elkészül, így tökéletes választás egy rohanós hétköznapra vagy egy lusta vasárnapi ebédre is.

Liget

2026. április 18., 09:362026. április 18., 09:36

Ez a fogás nemcsak az ízlelőbimbókat kényezteti, hanem a látványával is feldobja az asztalt: az aranyló, nyúlós sajtréteg alatt megbújó sült ananász egzotikus hangulatot varázsol a konyhába.

Hozzávalók:

  • 30 dkg csirkemell;

  • só;

  • olaj;

  • 2 szelet sonka;

  • 2 szelet ananász (konzerv);

  • 10 dkg trappista sajt (reszelt).

Elkészítés:

  • először a csirkét 2 db, egyenletes 1 cm vastag szeletre vágjuk. Mindkét oldalát sózzuk és tűzforró serpenyőben felhevített olajon erőteljesen lekérgezzük. Itt még nem kell teljesen átsütni, mivel sütőben fogjuk befejezni;

  • a húsokat tepsibe helyezzük, mindkettőre egy-egy szelet sonkát fektetünk, rárakunk 1-1 darab ananászkarikát és bőségesen megszórjuk a reszelt sajttal;

  • felső sütésen 220 fokon 3-5 perc alatt ropogósra pirítjuk a sajtot. Frissen sütve, még melegen, tetszőleges körettel, például rizzsel tálaljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
Egy tanulóautó és egy kisteherautó ütközött össze
Betörtek egy csíkszeredai vendéglátóhely raktárába alkoholt lopni
„Ha ezt nem nyerjük ma meg, én elsírom magam” (videó)
Levélszavazatok: feljelentette az ügyészségen az RMDSZ-t egy Tisza-párti kolozsvári szervezet
Székely szakember a japán lapokban: új korszak a gyorskorcsolyában
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
A rovat további cikkei

2026. április 17., péntek

Hétköznapi eszem-iszom

Képzőművészeti gasztrosorozatunkban ezúttal olyan alkotásokat választottunk, melyek sokak számára ismerősek lehetnek – különösen azoknak, akik érték a ’70-es, ’80-as éveket.

2026. április 16., csütörtök

„Komlójövések” és kucsmagombák begyűjtésének ideje

A tavaszi csapadék áldása még mindig tart, kucsmagombák után kutatunk továbbra is – a hegyes kucsmagombák ritkább találatnak számítanak. Gombás ételekhez jól társítható ehető vadnövény a vadkomló, zsenge hajtásai begyűjtésének most van az ideje.

2026. április 15., szerda

Hagymás tört burgonya – videó

Egyszerű, laktató, és szinte bármilyen sült hús vagy pörkölt mellé tökéletesen illik a hagymás tört burgonya.

2026. április 14., kedd

A tavasz hírnöke a tányéron: ezért több mint egyszerű zöldség a hónapos retek

A hónapos retek a tavasz egyik első, roppanós jelképe: nemcsak friss ízt visz az étrendbe, hanem élénkíti az emésztést, és a legegyszerűbb fogásoktól a kreatív konyhai megoldásokig sokféleképpen felhasználható.

2026. április 13., hétfő

Füge újragondolva: a természet édes ajándéka

Az egyik legrégebbi kultúrnövény nemcsak különleges ízével, hanem sokoldalú felhasználhatóságával is kiemelkedik. A füge egyszerű, mégis izgalmas módokon tehető a mindennapi étkezések részévé. Most ezt járjuk körül.

2026. április 12., vasárnap

A fűszerek ízes világa

A gasztronómia igazi alkímiai csodája a fűszerekben rejlik. Persze fontosak a minőségi alapanyagok és az ételkészítés technikái is, de az étel igazi karakterét a fűszer adja. A jó minőségű fűszer.

2026. április 11., szombat

Császármorzsa – videó

A császármorzsa végtelenül egyszerű alapanyagokból készül, mégis fejedelmi desszert.

2026. április 10., péntek

Diósbejgli-bonbon – videó

Ünnepek után különösen jó ötlet ez a desszert, hiszen így kreatívan felhasználhatjuk a megmaradt, kissé szikkadt diós bejglit.

2026. április 09., csütörtök

A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában

A kucsmagombák értékes étkezési gombának számítanak, és sok gombász vadászik rájuk a tavaszi időszakban. Vannak közöttük értékesebb és ritkább fajok is, ezúttal a cseh és a simasüvegű kucsmagombával ismerkedhetünk meg.

2026. április 08., szerda

Sertésszűz fokhagymás mártással – videó

A sertésszűz a sertés egyik legértékesebb, legpuhább húsa, amelyhez a fokhagymás mártás kiváló választás. Mivel rendkívül sovány, érdemes gyorsan sütni, hogy megőrizze szaftosságát és omlós állagát.

