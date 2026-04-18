Hawaii csirkemell – videó

A hawaii csirkemell egy igazi klasszikus: egyszerre sós a sonkától és a sajttól, és kellemesen édes az ananásztól. Ráadásul szupergyorsan elkészül, így tökéletes választás egy rohanós hétköznapra vagy egy lusta vasárnapi ebédre is.
Ez a fogás nemcsak az ízlelőbimbókat kényezteti, hanem a látványával is feldobja az asztalt: az aranyló, nyúlós sajtréteg alatt megbújó sült ananász egzotikus hangulatot varázsol a konyhába.
Hozzávalók:
30 dkg csirkemell;
só;
olaj;
2 szelet sonka;
2 szelet ananász (konzerv);
10 dkg trappista sajt (reszelt).
Elkészítés:
először a csirkét 2 db, egyenletes 1 cm vastag szeletre vágjuk. Mindkét oldalát sózzuk és tűzforró serpenyőben felhevített olajon erőteljesen lekérgezzük. Itt még nem kell teljesen átsütni, mivel sütőben fogjuk befejezni;
a húsokat tepsibe helyezzük, mindkettőre egy-egy szelet sonkát fektetünk, rárakunk 1-1 darab ananászkarikát és bőségesen megszórjuk a reszelt sajttal;
felső sütésen 220 fokon 3-5 perc alatt ropogósra pirítjuk a sajtot. Frissen sütve, még melegen, tetszőleges körettel, például rizzsel tálaljuk.
