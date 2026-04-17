Betörtek egy csíkszeredai vendéglátóhely raktárába alkoholt lopni

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Őrizetbe vett két csíkszeredai férfit a rendőrség, miután feltételezhetően alkoholt loptak egy helyi vendéglátóegység raktárából.
Egy csíkszeredai vendéglátóhelyről alkoholos italokat tulajdonítottak el, az esetről még április 10-én értesítették a rendőrséget. A nyomozás során azonosították a feltételezett elkövetőket, akiket április 16-án, csütörtökön állítottak elő.
A vizsgálatok szerint a két férfi április 10-én hajnali 3 óra körül hatolt be az egység raktárába
A bizonyítékok alapján a rendőrök 24 órára őrizetbe vették a két férfit. Az ügyben minősített lopás gyanújával folytatódik a nyomozás – tájékoztatott a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
