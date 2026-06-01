A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából

Nagy erőkkel vonultak a hatóságok hétfőn délelőtt a székelyudvarhelyi Győzelem utcába, ahonnan tűzesetet jelentettek. A lakás bérlője a tűzhelyen felejtette az ételt, majd távozott az apartmanból – a tűzoltók az ablakon át jutottak be.

Fülöp-Székely Botond 2026. június 01., 13:242026. június 01., 13:24

Kellemetlen szag és füst terjengett hétfőn délelőtt a székelyudvarhelyi Győzelem utca Szabók utca felőli végében. Lakossági bejelentést követően a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki az állami és a helyi rendőrség, illetve a tűzoltóság munkatársai, ugyanakkor egy mentőegységet is riasztottak. Hirdetés Katona Lóránt, a helyi rendőrség vezetője a Székelyhonnak elmondta,

a lakás bérlője a tűzhelyen vagy a sütőben felejtette a készülő ételt – ezt még tisztázni kell –, majd távozott otthonról.

Az így hátrahagyott étel égett el nagy füsttel. A tűzoltók az ablakon át hatoltak be az apartmanba, és eloltották a tüzet, amely szerencsére nem terjedt tovább. Az eset során senki sem sérült meg. A lakás bérlőjét értesítették a történtekről, ő időközben a helyszínre is ért.

Fotó: Olvasói felvétel

