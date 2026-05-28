A művészeti líceum esetében kiküszöbölnék a tervezési hibákat Székelyudvarhelyen

Legutoljára kezdik el a főépület felújítását a Palló Imre iskolánál

Kisebb vita alakult ki a székelyudvarhelyi tanácsülésen, amikor az egyik tanácsos jelezte: remélhetőleg a Palló Imre iskola felújítása nem jut ugyanarra a sorsra, mint az Orbán Balázs iskola vagy a művelődési ház, ahol tervezési hibák okoznak gondokat.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 28., 13:442026. május 28., 13:44 2026. május 28., 13:492026. május 28., 13:49

Három új pályázat finanszírozási szerződését írhatja alá nemsokára a székelyudvarhelyi városháza, amelyek közül a legnagyobb a Palló Imre Művészeti Líceum épületegyüttesének felújítása. korábban írtuk „Kettészakadt” iskolaépület A hétfői székelyudvarhelyi tragédia utáni napokban viharos sebességgel kezdett el terjedni a közösségi médiában egy fotó, amely ijesztő képet mutat a Dr. Palló Imre Művészeti Líceumról is: látszólag kettészakadt a Petőfi Sándor utcai épületének tűzfala. Ellenőrizni fogják, hogy

ne legyenek hibák a tervekben.

A csütörtöki tanácsülésen kiderült, hogy az önkormányzat idén egyházi pályázatokra 300 ezer lejt, a kulturális programokra 200 ezer lejt, a nonprofit tevékenységekre 250 ezer lejt, míg sportra 2,1 millió lejt különít el.

Fotó: Olti Angyalka

Három új projekt Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere rámutatott: azt az információt kapta a Központi Fejlesztési Régiótól, hogy meg fogják kapni a támogatást a Nagy-Küküllő menti sétány (5,2 millió lej, amiből egymillió lej önrész)

és a csereháti Mária tér megépítésére (6,2 millió lej, amiből 1,2 millió lej önrész). Mindemellett – bár számára is meglepetés – nyertes lett a pályázatuk a Palló Imre Művészeti Líceum felújítására is. A tervek szerint

a korszerűsítések mellett nyolc épületet bontanak el és egy újat is építenek.

Ennek kivitelezése több mint 25 millió lej, amiből 900 ezer lej önrész. korábban írtuk Korszerűsítik a székelyudvarhelyi művészeti iskola épületét Korszerűsítik és kibővítik a Dr. Palló Imre Művészeti Középiskola épületkomplexumát, és több mint nyolcszáz méteren újítják fel a Kisköved és a Győzelem utcákat – derült ki a soros székelyudvarhelyi tanácsülésen. A tervek szerint a munkálatok során utoljára fogják felújítani a főépületet, így addig nem kell kiköltözzenek onnan a diákok.

Fotó: Olti Angyalka

A tanácsülésen Simon Mária Tímea önkormányzati képviselő garanciát kért arra a beruházási osztálytól, hogy a Palló Imre iskola felújítása nem jut ugyanarra a sorsra, mint az Orbán Balázs iskola vagy éppen a művelődési ház, ahol tervezési hibák okoznak gondokat. Azt a választ kapta, hogy az elfogadás előtt

a tanácsosoknak joguk van részletesebben áttekinteni a terveket, akár külsős szakember is megvizsgálhatja azokat.

Mindemellett az engedélyek kibocsátása is szigorúbb ellenőrzések mellett fog zajlani. A vitához később több képviselő is csatlakozott, akik egyebek mellett a korábban hibákat elkövető tervező és szakértők számonkérést, illetve a későbbi közbeszerzési eljárásokról való kizárását szeretnék elérni.

Fotó: Olti Angyalka

Erre egyébként jogi úton van lehetősége a hivatalnak. Elhangzott, hogy

a korábbi hibás terveket készítő vállalat dolgozott a művészeti iskola felújításának dokumentumaival is, ám ezúttal más alvállalkozót bízott meg a feladattal.

Bővül a villamoshálózat A tanácsülésen két, a Móricz Zsigmond utcából leágazó utca is nevet kapott: Orchidea és az Orgona utca lett az új megnevezésük. A testület jóváhagyta ugyanakkor azt a tervet, amelynek részeként

bővíteni szeretnék a villamoshálózatot a Széldomb zónában.