A művészeti líceum esetében kiküszöbölnék a tervezési hibákat Székelyudvarhelyen

Legutoljára kezdik el a főépület felújítását a Palló Imre iskolánál

Legutoljára kezdik el a főépület felújítását a Palló Imre iskolánál

Fotó: Olti Angyalka

Kisebb vita alakult ki a székelyudvarhelyi tanácsülésen, amikor az egyik tanácsos jelezte: remélhetőleg a Palló Imre iskola felújítása nem jut ugyanarra a sorsra, mint az Orbán Balázs iskola vagy a művelődési ház, ahol tervezési hibák okoznak gondokat.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 28., 13:442026. május 28., 13:44

Három új pályázat finanszírozási szerződését írhatja alá nemsokára a székelyudvarhelyi városháza, amelyek közül a legnagyobb a Palló Imre Művészeti Líceum épületegyüttesének felújítása.

„Kettészakadt" iskolaépület

A hétfői székelyudvarhelyi tragédia utáni napokban viharos sebességgel kezdett el terjedni a közösségi médiában egy fotó, amely ijesztő képet mutat a Dr. Palló Imre Művészeti Líceumról is: látszólag kettészakadt a Petőfi Sándor utcai épületének tűzfala.

A csütörtöki tanácsülésen kiderült, hogy az önkormányzat idén egyházi pályázatokra 300 ezer lejt, a kulturális programokra 200 ezer lejt, a nonprofit tevékenységekre 250 ezer lejt, míg sportra 2,1 millió lejt különít el.

Három új projekt

Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere rámutatott: azt az információt kapta a Központi Fejlesztési Régiótól, hogy

  • meg fogják kapni a támogatást a Nagy-Küküllő menti sétány (5,2 millió lej, amiből egymillió lej önrész)

  • és a csereháti Mária tér megépítésére (6,2 millió lej, amiből 1,2 millió lej önrész).

Mindemellett – bár számára is meglepetés – nyertes lett a pályázatuk a Palló Imre Művészeti Líceum felújítására is. A tervek szerint

a korszerűsítések mellett nyolc épületet bontanak el és egy újat is építenek.

Ennek kivitelezése több mint 25 millió lej, amiből 900 ezer lej önrész.

Korszerűsítik a székelyudvarhelyi művészeti iskola épületét

Korszerűsítik és kibővítik a Dr. Palló Imre Művészeti Középiskola épületkomplexumát, és több mint nyolcszáz méteren újítják fel a Kisköved és a Győzelem utcákat – derült ki a soros székelyudvarhelyi tanácsülésen.

A tervek szerint a munkálatok során utoljára fogják felújítani a főépületet, így addig nem kell kiköltözzenek onnan a diákok.

A tanácsülésen Simon Mária Tímea önkormányzati képviselő garanciát kért arra a beruházási osztálytól, hogy a Palló Imre iskola felújítása nem jut ugyanarra a sorsra, mint az Orbán Balázs iskola vagy éppen a művelődési ház, ahol tervezési hibák okoznak gondokat.

Azt a választ kapta, hogy az elfogadás előtt

a tanácsosoknak joguk van részletesebben áttekinteni a terveket, akár külsős szakember is megvizsgálhatja azokat.

Mindemellett az engedélyek kibocsátása is szigorúbb ellenőrzések mellett fog zajlani.

A vitához később több képviselő is csatlakozott, akik egyebek mellett a korábban hibákat elkövető tervező és szakértők számonkérést, illetve a későbbi közbeszerzési eljárásokról való kizárását szeretnék elérni.

Erre egyébként jogi úton van lehetősége a hivatalnak. Elhangzott, hogy

a korábbi hibás terveket készítő vállalat dolgozott a művészeti iskola felújításának dokumentumaival is, ám ezúttal más alvállalkozót bízott meg a feladattal.

Bővül a villamoshálózat

A tanácsülésen két, a Móricz Zsigmond utcából leágazó utca is nevet kapott: Orchidea és az Orgona utca lett az új megnevezésük.

A testület jóváhagyta ugyanakkor azt a tervet, amelynek részeként

bővíteni szeretnék a villamoshálózatot a Széldomb zónában.

Ennek megvalósításáért 165 lakossági kérés érkezett a polgármesteri hivatalhoz. Mint kiderült, a beruházás összértéke 4,4 millió lej áfamentesen – ezt a szolgáltatóval közösen, fele-fele arányban fogja finanszírozni a város.

Egy újabb döntés értelmében a városházán megszűnik a szervezés-, turisztikai és saját projektek szolgálat, ehelyett létrejön egy kisebb egység a szervezési osztályon a polgármester alárendeltségében. Mindemellett létrehozzák az adók és illetékek igazgatóságot.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
A rovat további cikkei

2026. május 27., szerda

A parajdi sóbánya vesztére emlékezünk a Medve-tó születésnapján

Pontosan 151 évvel ezelőtt, május 27-én keletkezett Szováta természeti kincse, a Medve-tó. Ma egy éve ugyanezen a napon árasztotta el a víz a parajdi sóbányát is.

2026. május 27., szerda

2026. május 27., szerda

Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel az iskolák közelében lévő átjáróknál

Figyelemfelkeltő rajzokat festenek a székelyudvarhelyi iskolák közelében lévő átjáróknál, hogy a gyalogosokat óvatosságra intsék. A kezdeményezés célja a baleset-megelőzés. Ezt a módszert Csíkszeredában is alkalmazták.

2026. május 27., szerda

2026. május 27., szerda

Óriásmajálissal és gyermeknappal készülnek Szejkén

Pótolják az eredetileg április végére és május elejére tervezett, rossz idő miatt elhalasztott programokat: május 30–31-én, valamint gyermeknapon a Szejkei Óriásmajális három napon át várja a családokat.

2026. május 27., szerda

2026. május 26., kedd

Újabb forgalmas helyszínen kezdődik útfelújítás Székelyudvarhelyen

Kedd reggel elkezdik a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalom felújításának előkészítését, így forgalomkorlátozásokra kell számítani – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

2026. május 26., kedd

2026. május 25., hétfő

Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat

Szakaszosan költöztetik el a vetési varjak fészkeit Székelyudvarhelyen, hogy öt év alatt a város peremére szorítsák ki a populáció nagy részét. A beavatkozás egyes helyszíneken már eredményesnek bizonyult.

2026. május 25., hétfő

2026. május 24., vasárnap

Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria

Több mint 8 millió lejes román kormánytámogatásból újították fel a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát. A vasárnap délutáni avatóünnepségen arról beszéltek, hogy a magyar szellemi örökség egy darabját sikerült megmenteni.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

2026. május 22., péntek

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra

Útnak indult a közel hétszáz zarándok Székelyudvarhelyről péntek reggel, akik a következő napokban gyalogosan mennek Csíksomlyóig, hogy együtt vegyenek részt a pünkösdszombati búcsús szentmisén.

2026. május 22., péntek

2026. május 21., csütörtök

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok

A székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila ezúttal Mongóliáig terveznek eljutni, mintegy 25 ezer kilométert megtéve 60 nap alatt.

2026. május 21., csütörtök

2026. május 20., szerda

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök

Közös rendőrségi és csendőrségi akció zajlott szerdán több Hargita megyei településen az iskolai biztonság erősítése érdekében: a tanintézményekben és azok környékén is zajlottak ellenőrzések.

2026. május 20., szerda

