„Kettészakadt” iskolaépület

A jókora repedés az elsőként, illetve másodikként elkészült épületrész találkozásánál keletkezett, az oka pedig az – amennyire ő a szakértő által elmondottakból megértette –, hogy a két épületrésznek különálló alapja is van, ráadásul a hátsó részé kicsit magasabb is, és ezek, mint minden épület esetében, az apró, milliméteres talajmozgásokkal együtt mozognak, így elváltak egymástól – magyarázta Gergely Gábor Zoltán. A tűzfal korábban le volt vakolva, ám az idő múlásával az is megrepedezett, majd hullani kezdett, rá a fal tövében álló házra, emiatt korábban

– mondja az igazgató, miközben megmutatja a magával hozott vaskos dokumentációt, amely az épületegyüttes állapotáról készült tavaly.

Ezt a polgármesteri hivatal rendelte meg – amely fenntartóként az épület biztonságáért is felel –, és egy marosvásárhelyi szakcég végezte el. A Műszaki szakértői felmérés – a B-komplexum rehabilitációja, korszerűsítése, bővítése című sokoldalas dokumentum az épületegyüttes állapotára vonatkozó kutatások eredményét foglalja össze. A szeizmológiai mellett topológiai és földtani vizsgálatokat is végeztek a szakértők, számtalanszor tettek látogatást az iskolában, télen is, nyáron is, a pincétől a padlásig bejárták az épületet, fotókkal dokumentáltak mindent, még fúrásokat is végeztek az alapban – mesélte az igazgató.