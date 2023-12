Tragédia Székelyudvarhelyen – gyerekek szorultak a bentlakás összeomlott fala alá

Erőt kívánunk azoknak a családoknak is, akiknek gyermekei érintettek ebben a tragikus eseményben

Beszámoltak arról is, hogy hétfő este Ligia Deca oktatási miniszter sürgősen összehívta az oktatási minisztérium vezetőségét megvitatni a székelyudvarhelyi intézmény támogatásának módozatait. A minisztérium két képviselője az ülés után a helyszínre utazott. A közleményben hangsúlyozták, hogy

21.40 – A bentlakásnál történt tragédia kapcsán részvétét és együttérzését fejezte ki Klaus Iohannis, Románia elnöke és Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetője is. Emellett az ügy kivizsgálását és a felelősök előállítását is szorgalmazzák. Mint Iohannis a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben írta, ez egy olyan tragédia, ami rávilágít arra, hogy

Kelemen Hunor is hasonlóan fogalmazott: mint írta, apaként megrázta a székelyudvarhelyi szörnyű tragédia. „Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki a szülőknek, családoknak, aggódva figyelem az ellátásra szoruló gyerekek állapotát.

21.01 – Részvétét fejezte ki a tragédia kapcsán a magyar kormány nevében Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese is. Mint fogalmazott, mély fájdalommal értesültek a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium diákotthonával történt tragédiáról – közölte az MTI-vel.

A romok alá szorult többi diákról elmondta, hogy egyikük nem szenvedett sérüléseket, csak nagyon megijedt, a SMURD kórházba szállította. Egy másik áldozat egy lány, akinek kulcscsonttörése van, és gyaníthatóan eltört az egyik karja is. A harmadik áldozat szintén egy lány, akinek leállt a szíve, de újraélesztették, és a székelyudvarhelyi sürgősségről marosvásárhelyi kórházba szállítják – részletezte Péter Szilárd.

Petres Sándor prefektus ugyancsak a hírügynökségnek elmondta, a mentőcsapatokhoz a hegyimentő-szolgálat munkatársai is csatlakoztak, keresőkutyát is bevetve a helyszínen. Mint fogalmazott, nagyon óvatosan kellett dolgozni, hogy ne omoljon össze más épületrész is.

A Hargita megyei Salvamont vezetője, Fekete Örs pedig arról számolt be, hogy drónt és hőkamerát is bevetettek, de nehezítette a keresést a sok törmelék.