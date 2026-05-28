Bukarestben tiltakoznak a Sanitas tagjai az új közalkalmazotti bértörvény ellen

Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres
A Sanitas szakszervezeti tagjai csütörtökön sztrájkőrséget tartanak a munkaügyi minisztérium székhelye előtt.
Szerintük az új közalkalmazotti bértörvény tervezete hátrányosan érinti az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait.
A tiltakozók
a juttatásaik tiszteletben tartását,
az ágazati létszámstop feloldását,
az egyenlőtlenségek megszüntetését
és valódi szociális párbeszédet követelnek a kormánytól.
A szakszervezet azt is bejelentette, hogy június 3-án újabb tiltakozó akciót szerveznek a bukaresti Victoriei (Győzelem) téren, ahonnan a parlament előtti térre vonulnak.
A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvény tervezetét, amelyet
Álláspontjuk szerint a jogszabály az egészségügyi dolgozók több mint felénél
A szakszervezeti vezetők szerint a bérpótlékok csökkentése közvetlenül érintené azoknak a reáljövedelmét, akik nehéz körülmények között, váltott műszakban vagy folyamatos ügyeleti rendszerben dolgoznak, a tervezett kompenzációk pedig nem ellensúlyozzák a veszteségeket. Azt is kifogásolják, hogy
a törvény nem kezeli kiegyensúlyozottan a különböző szakmai kategóriákat,
újabb egyenlőtlenségeket teremt,
sőt egyes munkavállalói csoportokat teljesen figyelmen kívül hagy.
A Sanitas szerint a törvénytervezet közvitára bocsátott változata jelentésen eltér attól, amiről hónapokon át egyeztettek az egészségügyi minisztériummal. A szakszervezet ezért
Ugyanakkor az egészségügyi dolgozók tömeges utcai tiltakozását helyezte kilátásba, ha a tervezetet nem módosítják a szakszervezetekkel kialkudott változat szerint.
