Bukarestben tiltakoznak a Sanitas tagjai az új közalkalmazotti bértörvény ellen

A Sanitas szakszervezeti tagjai csütörtökön sztrájkőrséget tartanak a munkaügyi minisztérium székhelye előtt.

Szerintük az új közalkalmazotti bértörvény tervezete hátrányosan érinti az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait.

Hirdetés

A tiltakozók

a juttatásaik tiszteletben tartását,

az ágazati létszámstop feloldását,

az egyenlőtlenségek megszüntetését

és valódi szociális párbeszédet követelnek a kormánytól.

A szakszervezet azt is bejelentette, hogy június 3-án újabb tiltakozó akciót szerveznek a bukaresti Victoriei (Győzelem) téren, ahonnan a parlament előtti térre vonulnak.

A Sanitas országos tanácsa elutasította az új bértörvény tervezetét, amelyet