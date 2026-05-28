Már május végén elviselhetetlen a hőség Európa-szerte

Megdőlő melegrekordok, példátlan hőhullámok, 30 Celsius-fok fölötti hőmérsékleti értékek: ezek jellemzik most Európa egy részét. Több nagyvárosban is hőségriasztást adtak ki a napokban.
Váratlanul érte a nyugat-balkáni országokat a rendkívüli meleg, több országban 30 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet a hét folyamán, Szerbiában ezért az idei első hőségriasztást is kiadták – derül ki az MTI szemléjéből.
A szerbiai országos meteorológiai szolgálat hétfőn sárga figyelmeztetést adott ki a magas hőmérséklet miatt. Az előrejelzések szerint
Montenegró adriai partvidékén szerdáig 34 Celsius-fokos csúcshőmérsékleteket jeleznek előre, hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában is.
A nyugat-balkáni térségben májusban általában 18 és 23 fok közötti átlaghőmérséklet jellemző, így
Az olasz egészségügyi minisztérium a legmagasabb fokozatú, vörös színű riasztást rendelte el Rómában, valamint Bolognában, Firenzében és Torinóban a rendkívüli hőség miatt csütörtökre.
Az előrejelzések szerint Rómában a hőmérséklet eléri a 32 Celsius-fokot, de
Az egészségügyi tárca az idén első alkalommal léptet életbe hőségriasztást, és mindjárt a legmagasabb fokozatút Rómában, Firenzében, Bolognában és Torinóban. További tizennégy városban közepes riasztás érvényes.
A minisztérium figyelmeztetése szerint a nap legmelegebb óráiban nem tanácsolt, hogy gyerekek, idősek és betegek a napon tartózkodjanak.
Róma polgármestere hangsúlyozta, hogy a város szociális hálózata segíti a hajléktalanokat a nagy melegben.
Firenzében már kedden 35,6 fokot mértek, szerdán enyhült a hőmérséklet, most újabb emelkedést várnak, pénteken pedig 30 fokra való csökkenést.
Nincsen hűvösebb az alpesi Bolzano városában sem, ahol
A római Szent Péter téren a tűző napsütésben tartott szerdai általános audiencián egy idős férfi rosszul lett a melegtől és összeesett. XIV. Leó pápa is letérdelt hozzá, miközben a vatikáni személyzet segített a férfinak.
Várhatóan tovább fokozódik a rendkívüli, az ilyenkor szokásosnál átlagosan 10-15 Celsius-fokkal magasabb hőmérséklet Spanyolországban – közölte a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) szerdán.
Rubén del Campo szóvivő tájékoztatása szerint az átlagos maximális hőmérséklet 34 fok felett lesz a következő napokban, és „trópusi éjszakák” várhatók, amikor nagy területeken nem süllyed éjszaka sem 20 fok alá a mininum hőmérséklet. „Ez a helyzet legalább a jövő hét közepéig fennmaradhat" – tette hozzá.
A szakember megjegyezte: az éghajlatváltozás az év során gyakrabban és nagyobb intenzitással okoz magas hőmérsékleti epizódokat, mint a korábbi évtizedekben.
A dél-európai országban a múlt hét vége óta több hőmérsékleti rekord is megdőlt.
Ráadásul ugyanitt egymást követő öt napon mértek 30 fok feletti hőséget. San Sebastiánban a minimum rekord dőlt meg hétfőn, amikor 34,5 Celsius-fokot mértek, ami 1928 óta a legmagasabb érték.
Az ország északi régiója nincs felkészülve ekkora hőségre ez évnek ebben a szakaszában, ezért az elmúlt napokban több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy a tantermekből átszervezték az órákat hűvösebb helyszínekre.
A brit meteorológiai intézet előzetes kora esti adatai szerint kedden 35,1 fokos országos hőmérsékleti maximumot mértek a világhírű nyugat-londoni királyi botanikus kert, a Kew Gardens megfigyelőállomásán.
Az előző, 34,8 fokos májusi brit melegrekordot alig 24 órával korábban, hétfőn regisztrálták a Kew Gardens műszerei.
A hétfői és a keddi rekordok előtt a korábbi legmagasabb májusi hőmérsékletet 1922. május 22-én jegyezték fel 32,8 Celsius-fokkal az észak-londoni Camden kerületben, majd 1944. május 29-én ugyanilyen hőmérsékletet mértek a délkelet-angliai Royal Tunbridge Wells kisvárosban és a londoni Regent's Parkban.
A keddi új rekordhoz fűzött elemzésében a brit meteorológiai intézet közölte: legutóbbi tanulmánya szerint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása miatt
„Ami korábban százévente egyszer bekövetkező esemény volt, az ma már hozzávetőleg 33 évente egyszer bekövetkező eseménnyé vált” – fogalmaz keddi helyzetértékelésében az intézet, amelyet az MTI szemléz.
A tavalyi év egésze is időjárási rekordot döntött Nagy-Britanniában, mégpedig kettőt is:
A meteorológiai szolgálat adatai alapján az országos átlaghőmérséklet 2025 egészében 10,09 fok volt, vagyis meghaladta a 2022-ben feljegyzett 10,03 fokos előző rekordot.
Az intézet feljegyzései szerint a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta 2025 volt mindössze a második olyan év 2022 után, amikor az éves középhőmérséklet meghaladta a 10 Celsius-fokot Nagy-Britanniában. Mindemellett 2025 a legnaposabb év rekordját is megdöntötte: tavaly összesen 1648,5 napfényes órát észleltek a brit meteorológiai szolgálat műszerei, 61,4 órával többet, mint a 2003-as előző rekordévben.
Megdőlt a fővárosi melegrekord szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön a Facebook-oldalán.
Míg Nyugat-Európát és a Balkán egy részét hőségriasztás sújtja, addig térségünkben még az elviselhető tartományokban mozognak a hőmérsékleti értékek. Májushoz képest azonban ezek is magasak.
