Már május végén elviselhetetlen a hőség Európa-szerte

Megdőlő melegrekordok, példátlan hőhullámok, 30 Celsius-fok fölötti hőmérsékleti értékek: ezek jellemzik most Európa egy részét. Több nagyvárosban is hőségriasztást adtak ki a napokban.

Váratlanul érte a nyugat-balkáni országokat a rendkívüli meleg, több országban 30 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet a hét folyamán, Szerbiában ezért az idei első hőségriasztást is kiadták – derül ki az MTI szemléjéből. A szerbiai országos meteorológiai szolgálat hétfőn sárga figyelmeztetést adott ki a magas hőmérséklet miatt. Az előrejelzések szerint

Szerbiában a napokban 34 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet, ami az idei év első hivatalos hőségriasztása.

Montenegró adriai partvidékén szerdáig 34 Celsius-fokos csúcshőmérsékleteket jeleznek előre, hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában is.

A nyugat-balkáni térségben májusban általában 18 és 23 fok közötti átlaghőmérséklet jellemző, így

az előre jelzett értékek 10-15 fokkal haladják meg az ilyenkor megszokottat.

Rómában a legmagasabb szintű hőségriasztás lépett érvénybe Az olasz egészségügyi minisztérium a legmagasabb fokozatú, vörös színű riasztást rendelte el Rómában, valamint Bolognában, Firenzében és Torinóban a rendkívüli hőség miatt csütörtökre. Az előrejelzések szerint Rómában a hőmérséklet eléri a 32 Celsius-fokot, de

a levegő magas páratartalma miatt az érzékelt hőség ennél nagyobb lesz.

Az egészségügyi tárca az idén első alkalommal léptet életbe hőségriasztást, és mindjárt a legmagasabb fokozatút Rómában, Firenzében, Bolognában és Torinóban. További tizennégy városban közepes riasztás érvényes. A minisztérium figyelmeztetése szerint a nap legmelegebb óráiban nem tanácsolt, hogy gyerekek, idősek és betegek a napon tartózkodjanak.

Déli tizenkettő és délután négy óra között fel kell függeszteni a szabadtéren végzett munkát.

Róma polgármestere hangsúlyozta, hogy a város szociális hálózata segíti a hajléktalanokat a nagy melegben. Firenzében már kedden 35,6 fokot mértek, szerdán enyhült a hőmérséklet, most újabb emelkedést várnak, pénteken pedig 30 fokra való csökkenést. Nincsen hűvösebb az alpesi Bolzano városában sem, ahol

1956 óta nem volt ilyen hőség májusban: a hőmérő higanyszála itt túllépte a 36 fokot.

A római Szent Péter téren a tűző napsütésben tartott szerdai általános audiencián egy idős férfi rosszul lett a melegtől és összeesett. XIV. Leó pápa is letérdelt hozzá, miközben a vatikáni személyzet segített a férfinak. Tovább fokozódik a rendkívüli hőség Spanyolországban Várhatóan tovább fokozódik a rendkívüli, az ilyenkor szokásosnál átlagosan 10-15 Celsius-fokkal magasabb hőmérséklet Spanyolországban – közölte a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) szerdán. Rubén del Campo szóvivő tájékoztatása szerint az átlagos maximális hőmérséklet 34 fok felett lesz a következő napokban, és „trópusi éjszakák” várhatók, amikor nagy területeken nem süllyed éjszaka sem 20 fok alá a mininum hőmérséklet. „Ez a helyzet legalább a jövő hét közepéig fennmaradhat" – tette hozzá. A szakember megjegyezte: az éghajlatváltozás az év során gyakrabban és nagyobb intenzitással okoz magas hőmérsékleti epizódokat, mint a korábbi évtizedekben. A dél-európai országban a múlt hét vége óta több hőmérsékleti rekord is megdőlt.

Az északi Santander repülőterén elhelyezett mérőállomáson kedden 37,1 Celsius-fokot regisztráltak, a legmagasabb májusi hőmérsékletet 1964 óta.

Ráadásul ugyanitt egymást követő öt napon mértek 30 fok feletti hőséget. San Sebastiánban a minimum rekord dőlt meg hétfőn, amikor 34,5 Celsius-fokot mértek, ami 1928 óta a legmagasabb érték. Az ország északi régiója nincs felkészülve ekkora hőségre ez évnek ebben a szakaszában, ezért az elmúlt napokban több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy a tantermekből átszervezték az órákat hűvösebb helyszínekre. Két napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord Nagy-Britanniában A brit meteorológiai intézet előzetes kora esti adatai szerint kedden 35,1 fokos országos hőmérsékleti maximumot mértek a világhírű nyugat-londoni királyi botanikus kert, a Kew Gardens megfigyelőállomásán.

A brit főváros nyugati határában fekvő Heathrow repülőtéren 35 fok volt a napi csúcshőmérséklet.

Az előző, 34,8 fokos májusi brit melegrekordot alig 24 órával korábban, hétfőn regisztrálták a Kew Gardens műszerei. A hétfői és a keddi rekordok előtt a korábbi legmagasabb májusi hőmérsékletet 1922. május 22-én jegyezték fel 32,8 Celsius-fokkal az észak-londoni Camden kerületben, majd 1944. május 29-én ugyanilyen hőmérsékletet mértek a délkelet-angliai Royal Tunbridge Wells kisvárosban és a londoni Regent's Parkban. A keddi új rekordhoz fűzött elemzésében a brit meteorológiai intézet közölte: legutóbbi tanulmánya szerint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása miatt

jelenleg háromszor nagyobb a korábbi 32,8 fokos májusi melegrekord átlépésének esélye ahhoz képest, mintha ilyen szennyezőanyagok nem befolyásolnák a természetes éghajlati viszonyokat.

„Ami korábban százévente egyszer bekövetkező esemény volt, az ma már hozzávetőleg 33 évente egyszer bekövetkező eseménnyé vált” – fogalmaz keddi helyzetértékelésében az intézet, amelyet az MTI szemléz. A tavalyi év egésze is időjárási rekordot döntött Nagy-Britanniában, mégpedig kettőt is:

2025 volt a legmelegebb és a legnaposabb esztendő a rendszeres feljegyzések 182 évvel ezelőtti kezdete óta.