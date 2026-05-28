Már május végén elviselhetetlen a hőség Európa-szerte

Megdőlő melegrekordok, példátlan hőhullámok, 30 Celsius-fok fölötti hőmérsékleti értékek: ezek jellemzik most Európa egy részét. Több nagyvárosban is hőségriasztást adtak ki a napokban.

Székelyhon

2026. május 28., 10:04

Váratlanul érte a nyugat-balkáni országokat a rendkívüli meleg, több országban 30 Celsius-fok fölé emelkedik a hőmérséklet a hét folyamán, Szerbiában ezért az idei első hőségriasztást is kiadták – derül ki az MTI szemléjéből.

A szerbiai országos meteorológiai szolgálat hétfőn sárga figyelmeztetést adott ki a magas hőmérséklet miatt. Az előrejelzések szerint

Szerbiában a napokban 34 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet, ami az idei év első hivatalos hőségriasztása.

Montenegró adriai partvidékén szerdáig 34 Celsius-fokos csúcshőmérsékleteket jeleznek előre, hasonló értékek várhatók Bosznia-Hercegovinában és Észak-Macedóniában is.
A nyugat-balkáni térségben májusban általában 18 és 23 fok közötti átlaghőmérséklet jellemző, így

az előre jelzett értékek 10-15 fokkal haladják meg az ilyenkor megszokottat.

Rómában a legmagasabb szintű hőségriasztás lépett érvénybe

Az olasz egészségügyi minisztérium a legmagasabb fokozatú, vörös színű riasztást rendelte el Rómában, valamint Bolognában, Firenzében és Torinóban a rendkívüli hőség miatt csütörtökre.

Az előrejelzések szerint Rómában a hőmérséklet eléri a 32 Celsius-fokot, de

a levegő magas páratartalma miatt az érzékelt hőség ennél nagyobb lesz.

Az egészségügyi tárca az idén első alkalommal léptet életbe hőségriasztást, és mindjárt a legmagasabb fokozatút Rómában, Firenzében, Bolognában és Torinóban. További tizennégy városban közepes riasztás érvényes.

A minisztérium figyelmeztetése szerint a nap legmelegebb óráiban nem tanácsolt, hogy gyerekek, idősek és betegek a napon tartózkodjanak.

Déli tizenkettő és délután négy óra között fel kell függeszteni a szabadtéren végzett munkát.

Róma polgármestere hangsúlyozta, hogy a város szociális hálózata segíti a hajléktalanokat a nagy melegben.

Firenzében már kedden 35,6 fokot mértek, szerdán enyhült a hőmérséklet, most újabb emelkedést várnak, pénteken pedig 30 fokra való csökkenést.

Nincsen hűvösebb az alpesi Bolzano városában sem, ahol

1956 óta nem volt ilyen hőség májusban: a hőmérő higanyszála itt túllépte a 36 fokot.

A római Szent Péter téren a tűző napsütésben tartott szerdai általános audiencián egy idős férfi rosszul lett a melegtől és összeesett. XIV. Leó pápa is letérdelt hozzá, miközben a vatikáni személyzet segített a férfinak.

Tovább fokozódik a rendkívüli hőség Spanyolországban

Várhatóan tovább fokozódik a rendkívüli, az ilyenkor szokásosnál átlagosan 10-15 Celsius-fokkal magasabb hőmérséklet Spanyolországban – közölte a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) szerdán.

Rubén del Campo szóvivő tájékoztatása szerint az átlagos maximális hőmérséklet 34 fok felett lesz a következő napokban, és „trópusi éjszakák” várhatók, amikor nagy területeken nem süllyed éjszaka sem 20 fok alá a mininum hőmérséklet. „Ez a helyzet legalább a jövő hét közepéig fennmaradhat" – tette hozzá.

A szakember megjegyezte: az éghajlatváltozás az év során gyakrabban és nagyobb intenzitással okoz magas hőmérsékleti epizódokat, mint a korábbi évtizedekben.

A dél-európai országban a múlt hét vége óta több hőmérsékleti rekord is megdőlt.

Az északi Santander repülőterén elhelyezett mérőállomáson kedden 37,1 Celsius-fokot regisztráltak, a legmagasabb májusi hőmérsékletet 1964 óta.

Ráadásul ugyanitt egymást követő öt napon mértek 30 fok feletti hőséget. San Sebastiánban a minimum rekord dőlt meg hétfőn, amikor 34,5 Celsius-fokot mértek, ami 1928 óta a legmagasabb érték.

Az ország északi régiója nincs felkészülve ekkora hőségre ez évnek ebben a szakaszában, ezért az elmúlt napokban több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy a tantermekből átszervezték az órákat hűvösebb helyszínekre.

Két napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord Nagy-Britanniában

A brit meteorológiai intézet előzetes kora esti adatai szerint kedden 35,1 fokos országos hőmérsékleti maximumot mértek a világhírű nyugat-londoni királyi botanikus kert, a Kew Gardens megfigyelőállomásán.

A brit főváros nyugati határában fekvő Heathrow repülőtéren 35 fok volt a napi csúcshőmérséklet.

Az előző, 34,8 fokos májusi brit melegrekordot alig 24 órával korábban, hétfőn regisztrálták a Kew Gardens műszerei.

A hétfői és a keddi rekordok előtt a korábbi legmagasabb májusi hőmérsékletet 1922. május 22-én jegyezték fel 32,8 Celsius-fokkal az észak-londoni Camden kerületben, majd 1944. május 29-én ugyanilyen hőmérsékletet mértek a délkelet-angliai Royal Tunbridge Wells kisvárosban és a londoni Regent's Parkban.

A keddi új rekordhoz fűzött elemzésében a brit meteorológiai intézet közölte: legutóbbi tanulmánya szerint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása miatt

jelenleg háromszor nagyobb a korábbi 32,8 fokos májusi melegrekord átlépésének esélye ahhoz képest, mintha ilyen szennyezőanyagok nem befolyásolnák a természetes éghajlati viszonyokat.

„Ami korábban százévente egyszer bekövetkező esemény volt, az ma már hozzávetőleg 33 évente egyszer bekövetkező eseménnyé vált” – fogalmaz keddi helyzetértékelésében az intézet, amelyet az MTI szemléz.

A tavalyi év egésze is időjárási rekordot döntött Nagy-Britanniában, mégpedig kettőt is:

2025 volt a legmelegebb és a legnaposabb esztendő a rendszeres feljegyzések 182 évvel ezelőtti kezdete óta.

A meteorológiai szolgálat adatai alapján az országos átlaghőmérséklet 2025 egészében 10,09 fok volt, vagyis meghaladta a 2022-ben feljegyzett 10,03 fokos előző rekordot.

Az intézet feljegyzései szerint a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta 2025 volt mindössze a második olyan év 2022 után, amikor az éves középhőmérséklet meghaladta a 10 Celsius-fokot Nagy-Britanniában. Mindemellett 2025 a legnaposabb év rekordját is megdöntötte: tavaly összesen 1648,5 napfényes órát észleltek a brit meteorológiai szolgálat műszerei, 61,4 órával többet, mint a 2003-as előző rekordévben.

szóljon hozzá! Hozzászólások
Székelyhon

A rovat további cikkei

2026. május 28., csütörtök

Bukarestben tiltakoznak a Sanitas tagjai az új közalkalmazotti bértörvény ellen

A Sanitas szakszervezeti tagjai csütörtökön sztrájkőrséget tartanak a munkaügyi minisztérium székhelye előtt.

2026. május 28., csütörtök

Tűz ütött ki a csíksomlyói romatelepen, egy ember megsérült

Lángra kapott egy melléképület csütörtökön Csíksomlyón a Somlyó 33-ként ismert romatelepen. A tűzeset során egy ember a karján égési sérüléseket szenvedett. A hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat.

Szívesen lenne házigazdája Bukarest a 2028-as UEFA Európa-liga döntőjének

Ciprian Ciucu főpolgármester csütörtökön a Facebook-oldalán bejelentette, hogy aláírta Bukarest pályázati dossziéját a 2028-as UEFA Európa-liga-döntő megrendezésére.

68 éves melegrekord dőlt meg Budapesten

Megdőlt a fővárosi melegrekord szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön a Facebook-oldalán.

2026. május 28., csütörtök

A benne ülő gyerekkel együtt lopott el egy autót egy férfi

Lopás vétsége és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy magyarországi férfival szemben, aki úgy vitt el egy idegen kocsit, hogy abban benne volt a tulajdonos gyermeke – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

2026. május 28., csütörtök

Szeles, helyenként viharos időjárás enyhíti a május végi hőséget

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb elsőfokú (sárga jelzésű) szélriasztásokat adott ki az ország felére.

2026. május 28., csütörtök

Tarthatatlanná vált a román vasút helyzete a szakszervezet szerint

A vasutasok szakszervezeti szövetsége (FNFMCV) szerdán arra figyelmeztetett, hogy a romániai vasúti infrastruktúra tarthatatlan helyzetbe került, miután elakadt a Román Vasúti Infrastruktúra-kezelő Vállalat 2026-os költségvetésének elfogadása.

2026. május 28., csütörtök

A gazdaság talpra állításának egyik feltétele a villamos energia árának csökkentése Bolojan szerint

Ilie Bolojan szerint a villamos energia árának csökkentése alapfeltétele Románia gazdasági talpra állításának, ehhez azonban fel kell gyorsítani az energiatermelési, energiatárolási és hálózatkorszerűsítési beruházásokat.

2026. május 28., csütörtök

Hőhullám Európában: nálunk még az elviselhető tartományban vannak a hőmérsékleti értékek

Míg Nyugat-Európát és a Balkán egy részét hőségriasztás sújtja, addig térségünkben még az elviselhető tartományokban mozognak a hőmérsékleti értékek. Májushoz képest azonban ezek is magasak.

2026. május 28., csütörtök

Fenyéd községben, Lövétén és Szárhegyen láttak medvét

Medvék jelenléte miatt riasztották szerda délután a Fenyéd községhez tartozó Küküllőkeményfalva lakóit. Este újabb két településen riasztottak a nagyvad miatt.

