Látványos eredményt vizionálnak idénre az észak-erdélyi autópályán

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Az észak-erdélyi autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszának közel 80 százaléka elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt – közölte szerdán Facebook-oldalán Cristian Pistol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.
A bejegyzés szerint a 26,35 kilométeres szakaszon a román Construcții Erbașu vállalat 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító építményeknél is jól haladnak a munkálatok, ami növeli az esélyét annak, hogy még az idén meginduljon a közlekedés ezen a szakaszon – írja az Agerpres hírügynökség Pistol beszámolójára hivatkozva.
A vezérigazgató biztatónak tartja, hogy
a Berettyószéplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97 százaléka,
a Szoldobágy-völgy feletti 320 méteres viaduktnak pedig a 85 százaléka felépült.
A 884 millió lej értékű beruházást uniós forrásokbók finanszírozzák. Cristian Pistol szerint a cél az, hogy idén 72 kilométerrel bővüljön az észak-erdélyi autópálya használható része, így
Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken megtekintette az észak-erdélyi (A3-as) autópálya két Bihar megyei szakaszának – a 26,35 kilométeres Berettyószéplak–Bisztraterebes és a 28,5 kilométeres Bisztraterebes–Bihar – munkálatait.
Elkezdődhet az észak-erdélyi (A3) autópálya Bisztraterebes és Bihar közötti szakaszának építése, miután a közúti beruházásokért felelős társaság (CNIR) szerdán kiadta az engedélyt a munkálatok elindítására.
Január 20-án megkezdődtek a munkálatok az erdélyi autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszán – jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.
