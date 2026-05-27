Látványos eredményt vizionálnak idénre az észak-erdélyi autópályán

Az észak-erdélyi autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszának közel 80 százaléka elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt – közölte szerdán Facebook-oldalán Cristian Pistol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.

A bejegyzés szerint a 26,35 kilométeres szakaszon a román Construcții Erbașu vállalat 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító építményeknél is jól haladnak a munkálatok, ami növeli az esélyét annak, hogy még az idén meginduljon a közlekedés ezen a szakaszon – írja az Agerpres hírügynökség Pistol beszámolójára hivatkozva.

A vezérigazgató biztatónak tartja, hogy

a Berettyószéplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97 százaléka,

a Szoldobágy-völgy feletti 320 méteres viaduktnak pedig a 85 százaléka felépült.

A 884 millió lej értékű beruházást uniós forrásokbók finanszírozzák. Cristian Pistol szerint a cél az, hogy idén 72 kilométerrel bővüljön az észak-erdélyi autópálya használható része, így