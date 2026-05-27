Látványos eredményt vizionálnak idénre az észak-erdélyi autópályán

Az észak-erdélyi autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszának közel 80 százaléka elkészült, így jó esély van arra, hogy az év végéig megnyissák a forgalom előtt – közölte szerdán Facebook-oldalán Cristian Pistol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.

Székelyhon

2026. május 27., 19:38

2026. május 27., 19:39

A bejegyzés szerint a 26,35 kilométeres szakaszon a román Construcții Erbașu vállalat 610 munkással és 268 munkagéppel dolgozik. Az autópálya folytonosságát biztosító építményeknél is jól haladnak a munkálatok, ami növeli az esélyét annak, hogy még az idén meginduljon a közlekedés ezen a szakaszon – írja az Agerpres hírügynökség Pistol beszámolójára hivatkozva.

A vezérigazgató biztatónak tartja, hogy

  • a Berettyószéplak melletti víztározó fölött átívelő híd 97 százaléka,

  • a Szoldobágy-völgy feletti 320 méteres viaduktnak pedig a 85 százaléka felépült.

A 884 millió lej értékű beruházást uniós forrásokbók finanszírozzák. Cristian Pistol szerint a cél az, hogy idén 72 kilométerrel bővüljön az észak-erdélyi autópálya használható része, így

az év végére a Marosvásárhely és Bors közötti mintegy 269 kilométerből 204 kilométeren lehetne közlekedni.

Frissen közölt határidők az észak-erdélyi autópálya Bihar megyei szakaszainak befejezésére
Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken megtekintette az észak-erdélyi (A3-as) autópálya két Bihar megyei szakaszának – a 26,35 kilométeres Berettyószéplak–Bisztraterebes és a 28,5 kilométeres Bisztraterebes–Bihar – munkálatait.

Az észak-erdélyi autópálya újabb szakaszának építése kezdődhet el
Elkezdődhet az észak-erdélyi (A3) autópálya Bisztraterebes és Bihar közötti szakaszának építése, miután a közúti beruházásokért felelős társaság (CNIR) szerdán kiadta az engedélyt a munkálatok elindítására.

Megkezdődtek a munkálatok az észak-erdélyi autópálya egyik szakaszán
Január 20-án megkezdődtek a munkálatok az erdélyi autópálya Berettyószéplak és Bisztraterebes közötti szakaszán – jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.

2026. május 27., szerda

Őrizetbe vette a rendőrség a tanítónőt a tízéves diákkal kialakult konfliktusa után

Őrizetbe vettek egy tanítónőt, abbeli gyanú miatt, hogy bántalmazott egy tízéves tanulót, aki elszakította az országos felmérés eredményeit tartalmazó dokumentumot.

2026. május 27., szerda

Brüsszeltől kér jóváhagyást a kormány az állami tisztségviselők bérének fokozatos emeléséhez

Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter megpróbál megállapodni az Európai Bizottsággal arról, hogy az új közalkalmazotti bértörvény tegye lehetővé a következő években az állami tisztségviselők fizetésének fokozatos emelését.

Törvényben tiltották meg az állami cégek részvényeinek eladását

A parlament alsóháza szerdai ülésén megszavazta az állami vállalatok részvényeinek eladását 2027. december 31-ig megtiltó törvénytervezetet – írja az MTI.

Hargita megye prefektusa: egy évvel a bányakatasztrófa után is aggasztó a helyzet Parajd térségében

A parajdi sóbánya elárasztása után egy évvel Hargita megye prefektusa, Petres Sándor kijelentette, hogy a történtek gazdasági és társadalmi hatásai továbbra is érzékelhetők.

Már technokrata kormány lehetőségéről beszélnek Bukarestben

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök szerdán kijelentette, hogy a Nicușor Dan államfővel folytatott legutóbbi tárgyalásain egy technokrata kormány alakításának lehetősége is felmerült. Szerinte egy ilyen kabinetet nehéz lenne hatékonyan működtetni.

Négybocsos anyamedve ólálkodik Bodok közelében

Fokozott figyelemre és óvatosságra inti a lakosságot a bodoki polgármesteri hivatal a község és a Sütei borvíz közötti útszakaszon tartózkodó anyamedve és négy bocsa miatt.

Korábban szeméttelep volt, most fákkal ültették be

Befejezték szerdán a közösségi faültetést Nyárádszeredában, ahol a volt téglagyár és szeméttelep helyére 15 ezer tölgyfacsemetét ültettek el. A 2,87 hektáros területen kialakított erdő az autópálya felől érkező portól, zajtól is védi majd a környéket.

Kisebb költségvetés, egyetlen anyaországi fellépő a kézdivásárhelyi Sokadalmon

Felére csökkentett költségvetéssel és időtartammal, de idén is megtartják a városünnepet Kézdivásárhelyen. A Sokadalmon egyetlen anyaországi zenekar lép fel, az is testvérvárosi ajándékként.

Viharos szél várható, több megyét érint a figyelmeztetés

Az ország mintegy felét érintő viharos szélre adott ki szerdán elsőfokú (sárga) riasztást az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

Felgyújthatta magát egy férfi, súlyos égési sérülésekkel szállították Marosvásárhelyre

Testfelületének mintegy 80 százalékán súlyos égési sérüléseket szenvedett egy rudályi 55 éves férfi, miután feltehetően felgyújtotta magát; a SMURD helikopterével szállították Marosvásárhelyre kórházba – közölték szerdán a Szeben megyei hatóságok.

