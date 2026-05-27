A parajdi sóbánya vesztére emlékezünk a Medve-tó születésnapján

Pontosan 151 évvel ezelőtt, május 27-én keletkezett Szováta természeti kincse, a Medve-tó. Ma egy éve ugyanezen a napon árasztotta el a víz a parajdi sóbányát is.

A Föld legnagyobb sós, heliotermikus tava 1875. május 27-én délelőtt 11 órakor született. A Visit Maros is megemlékezett az alkalomról, amikor egy rendkívül heves zápor következtében beszakadt a föld, elnyelve a környék legelőit, és ezzel a hirtelen természeti jelenséggel megszületett Erdély egyik gyöngyszeme, a szovátai Medve-tó.

Egy évvel ezelőtt, 2025. május 27-én ugyanakkor értékes kincset veszített el Székelyföld: ezen a napon öntötte el a Korond-patak a parajdi sóbányát. Alig két nappal később, május 29-én reggelre a bánya turisztikai része feltelt, délutánra pedig az utolsó remény is elveszett, miután a Telegdy-részt is elárasztotta a víz.

A katasztrófa évfordulójának alkalmából megemlékezést szerveznek május 29-én, pénteken este hat órától a parajdi sóbánya bejáratánál. A szervezők szerint az elmúlt egy évben rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a parajdiak, sőt egész Sóvidék is: sóbányához kapcsolódó gazdasági tevékenységekből élő panziótulajdonosok, vendéglősök, kisvállalkozók, helyi termelők és családok egyaránt