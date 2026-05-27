A parajdi sóbánya vesztére emlékezünk a Medve-tó születésnapján

A bányakatasztrófa évfordulója alkalmából megemlékezést szerveznek május 29-én
Fotó: Haáz Vince
Pontosan 151 évvel ezelőtt, május 27-én keletkezett Szováta természeti kincse, a Medve-tó. Ma egy éve ugyanezen a napon árasztotta el a víz a parajdi sóbányát is.
A Föld legnagyobb sós, heliotermikus tava 1875. május 27-én délelőtt 11 órakor született. A Visit Maros is megemlékezett az alkalomról, amikor egy rendkívül heves zápor következtében beszakadt a föld, elnyelve a környék legelőit, és ezzel a hirtelen természeti jelenséggel megszületett Erdély egyik gyöngyszeme, a szovátai Medve-tó.
Egy évvel ezelőtt, 2025. május 27-én ugyanakkor értékes kincset veszített el Székelyföld: ezen a napon öntötte el a Korond-patak a parajdi sóbányát. Alig két nappal később, május 29-én reggelre a bánya turisztikai része feltelt, délutánra pedig az utolsó remény is elveszett, miután a Telegdy-részt is elárasztotta a víz.
A katasztrófa évfordulójának alkalmából megemlékezést szerveznek május 29-én, pénteken este hat órától a parajdi sóbánya bejáratánál. A szervezők szerint az elmúlt egy évben rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a parajdiak, sőt egész Sóvidék is: sóbányához kapcsolódó gazdasági tevékenységekből élő panziótulajdonosok, vendéglősök, kisvállalkozók, helyi termelők és családok egyaránt
Éppen emiatt kérik, hogy az érintettek jöjjenek el a rendezvényre, ugyanakkor azokat is részvételre buzdítják, akik gyakran látogatták a sóbányát annak egészségre gyakorolt jótékony hatásai miatt. Az eseményt a Parajd Vállalkozói Szövetség, a Sótörő Kulturális Egyesület és a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület szervezi.
Hónapokon át tartó bizonytalanságot, példátlan természeti károkat és folyamatos beavatkozásokat hozott 2025 Parajdon és a Kis-Küküllő mentén: a sóbányát elárasztó víz nemcsak egy település, hanem egy teljes térség életét forgatta fel.
Napra – és talán órára – pontosan százötven évvel azután árasztotta el a parajdi sóbányát a víz, hogy az 1875. május 27-én délelőtt 11 órakor kitört zápor hatására létrejött a szovátai Medve-tó.
