Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A parajdi sóbánya vesztére emlékezünk a Medve-tó születésnapján

A bányakatasztrófa évfordulója alkalmából megemlékezést szerveznek május 29-én • Fotó: Haáz Vince

A bányakatasztrófa évfordulója alkalmából megemlékezést szerveznek május 29-én

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Pontosan 151 évvel ezelőtt, május 27-én keletkezett Szováta természeti kincse, a Medve-tó. Ma egy éve ugyanezen a napon árasztotta el a víz a parajdi sóbányát is.

Farkas Orsolya

2026. május 27., 19:482026. május 27., 19:48

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Föld legnagyobb sós, heliotermikus tava 1875. május 27-én délelőtt 11 órakor született. A Visit Maros is megemlékezett az alkalomról, amikor egy rendkívül heves zápor következtében beszakadt a föld, elnyelve a környék legelőit, és ezzel a hirtelen természeti jelenséggel megszületett Erdély egyik gyöngyszeme, a szovátai Medve-tó.

Egy évvel ezelőtt, 2025. május 27-én ugyanakkor értékes kincset veszített el Székelyföld: ezen a napon öntötte el a Korond-patak a parajdi sóbányát. Alig két nappal később, május 29-én reggelre a bánya turisztikai része feltelt, délutánra pedig az utolsó remény is elveszett, miután a Telegdy-részt is elárasztotta a víz.

Hirdetés

A katasztrófa évfordulójának alkalmából megemlékezést szerveznek május 29-én, pénteken este hat órától a parajdi sóbánya bejáratánál. A szervezők szerint az elmúlt egy évben rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a parajdiak, sőt egész Sóvidék is: sóbányához kapcsolódó gazdasági tevékenységekből élő panziótulajdonosok, vendéglősök, kisvállalkozók, helyi termelők és családok egyaránt

megérezték a következményeket.

Éppen emiatt kérik, hogy az érintettek jöjjenek el a rendezvényre, ugyanakkor azokat is részvételre buzdítják, akik gyakran látogatták a sóbányát annak egészségre gyakorolt jótékony hatásai miatt. Az eseményt a Parajd Vállalkozói Szövetség, a Sótörő Kulturális Egyesület és a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület szervezi.

korábban írtuk

Az év, amikor a parajdi bányakatasztrófa sokak életét tette nehezebbé
Az év, amikor a parajdi bányakatasztrófa sokak életét tette nehezebbé

Hónapokon át tartó bizonytalanságot, példátlan természeti károkat és folyamatos beavatkozásokat hozott 2025 Parajdon és a Kis-Küküllő mentén: a sóbányát elárasztó víz nemcsak egy település, hanem egy teljes térség életét forgatta fel.

korábban írtuk

Egy kis misztérium: egy napra esik a Medve-tó születése és a parajdi sóbánya halála
Egy kis misztérium: egy napra esik a Medve-tó születése és a parajdi sóbánya halála

Napra – és talán órára – pontosan százötven évvel azután árasztotta el a parajdi sóbányát a víz, hogy az 1875. május 27-én délelőtt 11 órakor kitört zápor hatására létrejött a szovátai Medve-tó.

Udvarhelyszék Turizmus
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Egy héttel később kezdődik az új szezon a romániai futballban
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Székelyhon

Halálra gázolt a vonat egy nőt és egy mozdony is kigyulladt
Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Székelyhon

Medve miatt riasztottak három Hargita megyei településen is
Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Székely Sport

Máris van kérője az FK Csíkszeredától távozó Ilyés Róbertnek
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Krónika

Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba az önkormányzat emberei
Egy héttel később kezdődik az új szezon a romániai futballban
Székely Sport

Egy héttel később kezdődik az új szezon a romániai futballban
Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Nőileg

Tudós nők – Dr. Salamon Rozália-Veronika: A siker alapja a befektetett munka
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 27., szerda

Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel az iskolák közelében lévő átjáróknál

Figyelemfelkeltő rajzokat festenek a székelyudvarhelyi iskolák közelében lévő átjáróknál, hogy a gyalogosokat óvatosságra intsék. A kezdeményezés célja a baleset-megelőzés. Ezt a módszert Csíkszeredában is alkalmazták.

Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel az iskolák közelében lévő átjáróknál
Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel az iskolák közelében lévő átjáróknál
2026. május 27., szerda

Figyelemfelkeltő jelzéseket festenek fel az iskolák közelében lévő átjáróknál
Hirdetés
2026. május 27., szerda

Óriásmajálissal és gyermeknappal készülnek Szejkén

Pótolják az eredetileg április végére és május elejére tervezett, rossz idő miatt elhalasztott programokat: május 30–31-én, valamint gyermeknapon a Szejkei Óriásmajális három napon át várja a családokat.

Óriásmajálissal és gyermeknappal készülnek Szejkén
Óriásmajálissal és gyermeknappal készülnek Szejkén
2026. május 27., szerda

Óriásmajálissal és gyermeknappal készülnek Szejkén
2026. május 26., kedd

Újabb forgalmas helyszínen kezdődik útfelújítás Székelyudvarhelyen

Kedd reggel elkezdik a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalom felújításának előkészítését, így forgalomkorlátozásokra kell számítani – közli Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere.

Újabb forgalmas helyszínen kezdődik útfelújítás Székelyudvarhelyen
Újabb forgalmas helyszínen kezdődik útfelújítás Székelyudvarhelyen
2026. május 26., kedd

Újabb forgalmas helyszínen kezdődik útfelújítás Székelyudvarhelyen
2026. május 25., hétfő

Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat

Szakaszosan költöztetik el a vetési varjak fészkeit Székelyudvarhelyen, hogy öt év alatt a város peremére szorítsák ki a populáció nagy részét. A beavatkozás egyes helyszíneken már eredményesnek bizonyult.

Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat
Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat
2026. május 25., hétfő

Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat
Hirdetés
2026. május 24., vasárnap

Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria

Több mint 8 millió lejes román kormánytámogatásból újították fel a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát. A vasárnap délutáni avatóünnepségen arról beszéltek, hogy a magyar szellemi örökség egy darabját sikerült megmenteni.

Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria
Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria
2026. május 24., vasárnap

Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 22., péntek

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra

Útnak indult a közel hétszáz zarándok Székelyudvarhelyről péntek reggel, akik a következő napokban gyalogosan mennek Csíksomlyóig, hogy együtt vegyenek részt a pünkösdszombati búcsús szentmisén.

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra
„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra
2026. május 22., péntek

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra
Hirdetés
2026. május 21., csütörtök

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok

A székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila ezúttal Mongóliáig terveznek eljutni, mintegy 25 ezer kilométert megtéve 60 nap alatt.

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok
Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok
2026. május 21., csütörtök

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok
2026. május 20., szerda

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök

Közös rendőrségi és csendőrségi akció zajlott szerdán több Hargita megyei településen az iskolai biztonság erősítése érdekében: a tanintézményekben és azok környékén is zajlottak ellenőrzések.

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök
Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök
2026. május 20., szerda

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök
2026. május 20., szerda

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen

Idén is megszervezik a székely himnusz napját Székelyudvarhelyen, ahol közösen idézik fel himnuszunk történetét, kulturális örökségét és azokat az alkotókat, akiknek munkája ma is része közösségi emlékezetnek.

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen
A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen
2026. május 20., szerda

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!