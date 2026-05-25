Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat

Sikeres volt a beavatkozás a Köztársaság-negyedben

Eredményes volt a beavatkozás a székelyudvarhelyi Köztársaság-negyedben

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Szakaszosan költöztetik el a vetési varjak fészkeit Székelyudvarhelyen, hogy öt év alatt a város peremére szorítsák ki a populáció nagy részét. A beavatkozás egyes helyszíneken már eredményesnek bizonyult.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 25., 09:012026. május 25., 09:01

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Sok ember mindennapjait keserítik meg a varjak Székelyudvarhelyen, hiszen nemcsak hangosak, de rendszerint össze is piszkítják a fészkeik környékét. Négy évvel ezelőtt a városháza munkatársai a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesületet bevonva kérték a populáció ritkítását a városban.

Ez a megoldás rövid távon csak kisebb eredményeket hozott, hiszen a törvények csak kevés egyed kilövését teszik lehetővé, másfelől pedig okos madarakról van szó, amelyek megjegyzik a vadászokat, így azok érkezésekor elrepültek.

Hirdetés

Öt év alatt, szakaszosan

Dávid Endre alpolgármester lapunknak elmondta, hogy más irányból közelítették meg a problémát: ornitológust és más szakembereket vontak be a megoldáskeresésbe. Az általános tapasztalat az, hogy a párzási időszakban nagyon hangosak a madarak, és csak a költés idején halkulnak el valamelyest, de

amikor kikelnek a fiókák, ismét teljes a hangzavar.

A felnőtt egyedek napközben kirepülnek a városból, és csak aludni térnek vissza a fészkeikbe.

Ideális esetben öt év múlva már a város szélén fészkelnek majd a varjak Galéria

Ideális esetben öt év múlva már a város szélén fészkelnek majd a varjak

Fotó: Olti Angyalka

A felmérések alapján elkészült egy kezelési terv, amely törvényes alapot nyújt a probléma megoldásához szükséges intézkedésekre. Konkrétan arról van szó, hogy az elkövetkező öt évben szakaszosan elköltöztetik a varjak fészkeit, arra törekedve, hogy a város peremére szorítsák ki a populáció jó részét:

a terv az, hogy minden évben egy kissé távolabb kerüljenek a belvárostól.

„Meg kell érteni, hogy egy szigorú, kontrollált folyamatról van szó, nem lehet minden fészket egyszerre elköltöztetni, különben a madarak szerte a városban újraraknák azokat” – közölte az elöljáró. Hangsúlyozta, meglehetősen intelligensek a varjak, ezért gyakorlatilag meg szeretnék tanítani nekik, hogy vannak olyan városrészek, ahol nem érdemes fészkelni.

A költöztetéseket az is nehezíti, hogy csak bizonyos időszakokban lehet beavatkozni, például a párzási időszakban szó sem lehet ilyesmiről.

Ahol már beavatkoztak

A helyzetet vizsgálva az Eszterlánc Napköziotthon környékét, illetve a városi kórház mellett lévő Köztársaság-negyedet határozták meg a varjak által leginkább lakott helyszínekként, így ezeken avatkoztak be először.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

„A napközinél rettenetes volt a helyzet, ott több mint 130 fészket azonosítottunk be tavaly. Ezt a szülők és az intézmény munkatársai is nagy problémaként élték meg.

Idézet
Nem merték beengedni a gyerekeket a fák alá,

a fákat viszont nem szerették volna kivágni, hiszen azok árnyékot tartanak a napsütésben” – magyarázta az alpolgármester. Itt idén sikerült teljes egészében „megtisztítani” a helyszínt,

a madarakat egyelőre egy valamivel távolabb lévő parkoló fáira költöztették.

Mindemellett sikereket értek el a Köztársaság-negyedben is, ahonnan szintén eltűntek a varjak. Ezt egy lakó is megerősítette lapunknak. „Végre halljuk az énekesmadarak csiripelését, sokkal élhetőbb lett a környék” – fogalmazott.

Lépésről lépésre haladva

Dávid Endre nyomatékosította, a beavatkozási zónát minden évben bővíteni fogják a lakott terület peremei felé haladva, így idővel más problémás helyszíneken is elvégzik a költöztetéseket. Arra viszont nincs esély, hogy a varjak teljes egészében elköltözzenek Székelyudvarhelyről, csupán a város szélére fognak kiszorulni. A beavatkozások ősszel és jövő tavasszal folytatódnak majd.

korábban írtuk

Ezeket most kilőtték, a többi még elmenekülhet
Ezeket most kilőtték, a többi még elmenekülhet

Puskaropogás törte meg a csendet Székelyudvarhely utcáin, ugyanis sok év után újra lehetőség nyílt a lakókat zavaró és olykor az énekesmadarak fészkeit is feldúló csókák, szürke dolmányos varjak, vetési varjak és szarkák kilövésére.

korábban írtuk

Egyelőre maradtak a zajongó madarak
Egyelőre maradtak a zajongó madarak

Nem volt eredményes az embereket zavaró madarak ritkítása Székelyudvarhelyen, hiszen a körülmények miatt viszonylag kevés alkalommal lehetett megszervezni a kilövési akciókat – jelentette ki a megbízott vadásztársulat. Idén folytatják ezt a tevékenységet.

korábban írtuk

Összefügg a lazára vett szeméttárolásunkkal a vetési varjak elterjedése
Összefügg a lazára vett szeméttárolásunkkal a vetési varjak elterjedése

Sok próbálkozás ellenére sem sikerült tartósan megoldani a vetési varjak okozta problémákat Székelyudvarhelyen, most viszont tematikus, szakmai alapokra épített megfigyelési és beavatkozási folyamat indul el.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
A Dinamo érdeklődése ellenére maradna a Sepsi OSK-nál a büntetőspecialista
Nem kímélte az RMDSZ politikusa a Rákóczi-vár felújítása miatt méltatlankodó soviniszta Tanasát
Emlékezetes fordítással harcolta ki a nemzetközi kupaszereplést az FK Csíkszereda
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
Székelyhon

Varga Miklós éneke és Lupus atya üzenete szólt a zarándokokhoz Gyimesbükkben
„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
Székelyhon

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
A Dinamo érdeklődése ellenére maradna a Sepsi OSK-nál a büntetőspecialista
Székely Sport

A Dinamo érdeklődése ellenére maradna a Sepsi OSK-nál a büntetőspecialista
Nem kímélte az RMDSZ politikusa a Rákóczi-vár felújítása miatt méltatlankodó soviniszta Tanasát
Krónika

Nem kímélte az RMDSZ politikusa a Rákóczi-vár felújítása miatt méltatlankodó soviniszta Tanasát
Emlékezetes fordítással harcolta ki a nemzetközi kupaszereplést az FK Csíkszereda
Székely Sport

Emlékezetes fordítással harcolta ki a nemzetközi kupaszereplést az FK Csíkszereda
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Nőileg

Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 24., vasárnap

Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria

Több mint 8 millió lejes román kormánytámogatásból újították fel a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát. A vasárnap délutáni avatóünnepségen arról beszéltek, hogy a magyar szellemi örökség egy darabját sikerült megmenteni.

Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria
Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria
2026. május 24., vasárnap

Petőfi körtefája mellett újult meg a történelmi Gyárfás-kúria
Hirdetés
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó
2026. május 22., péntek

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra

Útnak indult a közel hétszáz zarándok Székelyudvarhelyről péntek reggel, akik a következő napokban gyalogosan mennek Csíksomlyóig, hogy együtt vegyenek részt a pünkösdszombati búcsús szentmisén.

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra
„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra
2026. május 22., péntek

„A zarándokút a szív útja” – útnak indultak a zarándokok Székelyudvarhelyről Csíksomlyóra
2026. május 21., csütörtök

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok

A székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila ezúttal Mongóliáig terveznek eljutni, mintegy 25 ezer kilométert megtéve 60 nap alatt.

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok
Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok
2026. május 21., csütörtök

Ázsia felé veszik az irányt az erdélyi motoros kalandorok
Hirdetés
2026. május 20., szerda

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök

Közös rendőrségi és csendőrségi akció zajlott szerdán több Hargita megyei településen az iskolai biztonság erősítése érdekében: a tanintézményekben és azok környékén is zajlottak ellenőrzések.

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök
Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök
2026. május 20., szerda

Udvarhelyszéki falvak iskoláiban folytattak ellenőrzést a rendőrök
2026. május 20., szerda

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen

Idén is megszervezik a székely himnusz napját Székelyudvarhelyen, ahol közösen idézik fel himnuszunk történetét, kulturális örökségét és azokat az alkotókat, akiknek munkája ma is része közösségi emlékezetnek.

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen
A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen
2026. május 20., szerda

A székely himnusz napját ünneplik Székelyudvarhelyen
2026. május 20., szerda

Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen

Szolgálati járművek, rendvédelmi bemutatók és látványos kutyás program várja az érdeklődőket május 21-én a Márton Áron téren, a helyi rendőrség napja alkalmából.

Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen
Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen
2026. május 20., szerda

Felvonulással és látványos bemutatókkal ünnepel a helyi rendőrség Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. május 19., kedd

Akiknek a nevét visszaadta az emlékezés – holokauszt-emlékművet avattak Székelyudvarhelyen

Május 19-én, a ma is élő Székelyudvarhelyről származó holokauszttúlélő, Gold Renée 96. születésnapján avatták fel Székelyudvarhely első állandó holokauszt-emlékművét a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium udvarán.

Akiknek a nevét visszaadta az emlékezés – holokauszt-emlékművet avattak Székelyudvarhelyen
Akiknek a nevét visszaadta az emlékezés – holokauszt-emlékművet avattak Székelyudvarhelyen
2026. május 19., kedd

Akiknek a nevét visszaadta az emlékezés – holokauszt-emlékművet avattak Székelyudvarhelyen
2026. május 19., kedd

Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában

Újraaszfaltozzák a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca járdáit, amelyeket a gázvezetékek cseréje miatt bontottak fel. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, és nem kerül pénzébe a városnak,

Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában
Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában
2026. május 19., kedd

Napokon belül újraaszfaltozzák a járdákat a székelyudvarhelyi Kossuth utcában
2026. május 19., kedd

Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen

Elkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése Székelydályában, Égében, Abránfalván és Székelypeteken – ezzel a beruházással szeretnék megszüntetni az évek óta tartó ivóvízhiányt. Kétszáz méter mélyről fogják szivattyúzni a talajvizet.

Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen
Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen
2026. május 19., kedd

Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!