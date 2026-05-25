Öt év alatt a város peremére szorítják ki a varjakat

Eredményes volt a beavatkozás a székelyudvarhelyi Köztársaság-negyedben
Fotó: Olti Angyalka
Szakaszosan költöztetik el a vetési varjak fészkeit Székelyudvarhelyen, hogy öt év alatt a város peremére szorítsák ki a populáció nagy részét. A beavatkozás egyes helyszíneken már eredményesnek bizonyult.
Sok ember mindennapjait keserítik meg a varjak Székelyudvarhelyen, hiszen nemcsak hangosak, de rendszerint össze is piszkítják a fészkeik környékét. Négy évvel ezelőtt a városháza munkatársai a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesületet bevonva kérték a populáció ritkítását a városban.
Ez a megoldás rövid távon csak kisebb eredményeket hozott, hiszen a törvények csak kevés egyed kilövését teszik lehetővé, másfelől pedig okos madarakról van szó, amelyek megjegyzik a vadászokat, így azok érkezésekor elrepültek.
Dávid Endre alpolgármester lapunknak elmondta, hogy más irányból közelítették meg a problémát: ornitológust és más szakembereket vontak be a megoldáskeresésbe. Az általános tapasztalat az, hogy a párzási időszakban nagyon hangosak a madarak, és csak a költés idején halkulnak el valamelyest, de
A felnőtt egyedek napközben kirepülnek a városból, és csak aludni térnek vissza a fészkeikbe.
Ideális esetben öt év múlva már a város szélén fészkelnek majd a varjak
Fotó: Olti Angyalka
A felmérések alapján elkészült egy kezelési terv, amely törvényes alapot nyújt a probléma megoldásához szükséges intézkedésekre. Konkrétan arról van szó, hogy az elkövetkező öt évben szakaszosan elköltöztetik a varjak fészkeit, arra törekedve, hogy a város peremére szorítsák ki a populáció jó részét:
„Meg kell érteni, hogy egy szigorú, kontrollált folyamatról van szó, nem lehet minden fészket egyszerre elköltöztetni, különben a madarak szerte a városban újraraknák azokat” – közölte az elöljáró. Hangsúlyozta, meglehetősen intelligensek a varjak, ezért gyakorlatilag meg szeretnék tanítani nekik, hogy vannak olyan városrészek, ahol nem érdemes fészkelni.
A költöztetéseket az is nehezíti, hogy csak bizonyos időszakokban lehet beavatkozni, például a párzási időszakban szó sem lehet ilyesmiről.
A helyzetet vizsgálva az Eszterlánc Napköziotthon környékét, illetve a városi kórház mellett lévő Köztársaság-negyedet határozták meg a varjak által leginkább lakott helyszínekként, így ezeken avatkoztak be először.
Fotó: Olti Angyalka
„A napközinél rettenetes volt a helyzet, ott több mint 130 fészket azonosítottunk be tavaly. Ezt a szülők és az intézmény munkatársai is nagy problémaként élték meg.
a fákat viszont nem szerették volna kivágni, hiszen azok árnyékot tartanak a napsütésben” – magyarázta az alpolgármester. Itt idén sikerült teljes egészében „megtisztítani” a helyszínt,
Mindemellett sikereket értek el a Köztársaság-negyedben is, ahonnan szintén eltűntek a varjak. Ezt egy lakó is megerősítette lapunknak. „Végre halljuk az énekesmadarak csiripelését, sokkal élhetőbb lett a környék” – fogalmazott.
Lépésről lépésre haladva
Dávid Endre nyomatékosította, a beavatkozási zónát minden évben bővíteni fogják a lakott terület peremei felé haladva, így idővel más problémás helyszíneken is elvégzik a költöztetéseket. Arra viszont nincs esély, hogy a varjak teljes egészében elköltözzenek Székelyudvarhelyről, csupán a város szélére fognak kiszorulni. A beavatkozások ősszel és jövő tavasszal folytatódnak majd.
Puskaropogás törte meg a csendet Székelyudvarhely utcáin, ugyanis sok év után újra lehetőség nyílt a lakókat zavaró és olykor az énekesmadarak fészkeit is feldúló csókák, szürke dolmányos varjak, vetési varjak és szarkák kilövésére.
Nem volt eredményes az embereket zavaró madarak ritkítása Székelyudvarhelyen, hiszen a körülmények miatt viszonylag kevés alkalommal lehetett megszervezni a kilövési akciókat – jelentette ki a megbízott vadásztársulat. Idén folytatják ezt a tevékenységet.
Sok próbálkozás ellenére sem sikerült tartósan megoldani a vetési varjak okozta problémákat Székelyudvarhelyen, most viszont tematikus, szakmai alapokra épített megfigyelési és beavatkozási folyamat indul el.
