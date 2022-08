Ezeket most kilőtték, a többi még elmenekülhet

Puskaropogás törte meg a csendet Székelyudvarhely utcáin, ugyanis sok év után újra lehetőség nyílt a lakókat zavaró és olykor az énekesmadarak fészkeit is feldúló csókák, szürke dolmányos varjak, vetési varjak és szarkák kilövésére. Noha az akció során több szárnyas is a földre zuhant, a vadászok elsősorban nem elpusztítani, hanem inkább elriasztani szeretnék a tömbházak között tanyázó kolóniákat.

rendszerint összepiszkítják az autókat, az épületeket és az utcákat is.

Arról azonban már kevesebben tudnak, hogy az említett szárnyasok jó része az énekesmadarak fészkeit is feldúlja, elpusztítva a fiókáikat.

Mărmureanu-Bíró Leonárd kifejtette, mivel hosszú évekig nem volt lehetőség arra, hogy vadászpuskákkal irtsák a madarakat Székelyudvarhelyen, számukra is kihívást jelentett a polgármesteri hivatal által igényelt akció megszervezése. Az engedélyek beszerzése mellett fel kellett térképezni a helyi, egymással nem keveredő madárkolóniákat, amelyekből nagyjából öt-hatot sikerült beazonosítani. Ezt követően

Végül a 2,1 milliméteres sörétre esett a választás, amely a későbbi vadászat során meg is felelt az elvárásoknak.

Ezután több helyszínt is meglátogattunk a korábban említettek közül, ám idővel azt tapasztaltuk, hogy bár korábban még beszélhettünk is a varjak és csókák közelében, később már a csoportos megjelenésünk is elegendő volt, hogy elriasszuk a madarakat.