Akiknek a nevét visszaadta az emlékezés – holokauszt-emlékművet avattak Székelyudvarhelyen

Fotó: Olti Angyalka

Május 19-én, a ma is élő Székelyudvarhelyről származó holokauszttúlélő, Gold Renée 96. születésnapján avatták fel Székelyudvarhely első állandó holokauszt-emlékművét a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium udvarán.

Bencze Emese

2026. május 19., 19:222026. május 19., 19:22

Megható, személyes hangulatú megemlékezésen avatták fel kedden délután Székelyudvarhely holokauszt-emlékművét a református kollégium Márton Áron térre nyíló boltívében. A Berze Imre szobrászművész által készített alkotás többszáz elhurcolt zsidó emlékét őrzi.

Fotó: Olti Angyalka

A megemlékezésen a város elöljárói, történészek, művészek és diákok mellett

jelen voltak az egykori székelyudvarhelyi zsidó családok leszármazottai is, akik közül többen Izraelből érkeztek az eseményre.

Az esemény elején felidézték: nyolcvan évvel ezelőtt „a kollaboráns hatalom rendeletére a városban és a környéken élő több száz zsidó személyt a legkönyörtelenebb módon összegyűjtötték a városközponti iskola tornatermébe, majd útnak indították őket a haláltáborokba.”

Fotó: Olti Angyalka

Az ünnepségen a Dr. Palló Imre Művészeti Líceum diákjainak előadása sokak szemébe csalt könnyeket. A diákok Derzsi Dénes tanár vezetésével

három dalt szereztek az elhurcolt székelyudvarhelyi zsidók emlékére.

A szerzemények Dávid Béla történetét idézték meg, aki szabadidejében zenét komponált. Őt Auschwitzba deportálták. Szakács Paál István polgármester beszédében rámutatott, a férfi családjának emlékezete szerint a budapesti rádió is lejátszotta a férfi Nagypelyhekben hull a hó című dalát, ám ő életét vesztette a haláltáborban, és a dalból mára csupán a cím maradt fenn, ez alapján írták meg a pallós diákok az emlékező szerzeményt.

Fotó: Olti Angyalka

A polgármester kiemelte, Dávid Béla sorsa csak egy kiragadott példa a több száz hasonlóan szívbe markoló emberi történet közül, amelyeket kötelességünk emlékezetünkben megőrizni. Hozzátette, a diákok alkotása azt jelzi, hogy

Idézet
mi, az utókor, képesek vagyunk nem csupán emlékezni, hanem méltó módon megadni a tiszteletet azoknak, akiket elvettek tőlünk, és akiktől a mi városunk is elvett.

A polgármester külön kitért Gold Renée történetére is. A Székelyudvarhelyen született nő 14 évesen látta meg Auschwitz-Birkenau kapuját, túlélte a holokausztot, és ma is él.

Idézet
Az általa elmondottaknak köszönhetően tudhattunk meg többet a tragédiáról mi, mai udvarhelyiek

– emelte ki. Hozzátette: a dátumválasztás sem véletlen, hiszen május 19-én ünnepelte 96. születésnapját Gold Renée.

Fotó: Olti Angyalka

Izraelből érkezett a megemlékezésre Jakabovics György nyugalmazott építészmérnök is, akinek nagyszülei szintén Udvarhelyen éltek egykor, de Auschwitzból soha nem tértek vissza. Soha nem ismerhette meg őket – hangzott el a felvezetőben.

korábban írtuk

A város elfeledett arca: emlékezés Székelyudvarhely zsidó közösségére Fecső Zoltán sétáján
A város elfeledett arca: emlékezés Székelyudvarhely zsidó közösségére Fecső Zoltán sétáján

A székelyudvarhelyi zsidóság elhurcolásának 81. évfordulóján, május 3-án Fecső Zoltán dokumentumfilmes tematikus sétával emlékezett a városból eltűnt közösségre, kiemelve a gyűlöletkeltés veszélyeit.

Jakabovics György beszédében arról beszélt, mennyit jelent számukra, hogy Székelyudvarhely közössége szembenéz a múltjával.

Idézet
A ti közösségetek, amely bátran szembenéz a múltjával, a helybeli zsidóság szörnyű sorsával a második világháború idején, és kész felelősséget vállalni, megérdemli a megbecsülésünket és szeretetünket

– fogalmazott. A Haáz Rezső Múzeum igazgatója, dr. Miklós Zoltán az emlékmű jelentőségéről beszélve kiemelte: „A művésznek ez az alkotása alázatra tanít.”

Fotó: Olti Angyalka

Mint mondta, a boltív alatt elhelyezett alkotás nemcsak emlékeztet, hanem visszaadja az elhurcoltak nevét és emberi méltóságát is, hiszen az elhurcoltakra számot tetováltak, és onnantól kezdve többé nem szólították őket a nevükön. „Imre ezzel az alkotással visszahozta mindenkinek a nevét, hogy olvasható legyen.

Idézet
Visszahozta az emberséget, mert az az ember, akinek nincs neve, aki egy szám, az elveszítette a méltóságát.”

A beszédeket követően a városvezetés és az áldozatok leszármazottai közösen leplezték le Berze Imre alkotását. Az emlékmű ezentúl állandó helyszíne lesz a székelyudvarhelyi holokauszt-megemlékezéseknek.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megható volt látni, ahogyan a leszármazottak végig simítják kezüket elvesztett szeretteik nevén

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Sokaknak csalt könnyet a szemébe a művészeti iskola diákjainak előadása

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Sokan gyűltek össze az emlékmű avatón

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

2026. május 19., kedd

Újraaszfaltozzák a székelyudvarhelyi Kossuth Lajos utca járdáit, amelyeket a gázvezetékek cseréje miatt bontottak fel. A helyreállítás a tervek szerint napokon belül elkezdődhet, és nem kerül pénzébe a városnak,

Kétszáz méter mélyről fogják felhozni az ivóvizet négy Kányád községi településen

Elkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése Székelydályában, Égében, Abránfalván és Székelypeteken – ezzel a beruházással szeretnék megszüntetni az évek óta tartó ivóvízhiányt. Kétszáz méter mélyről fogják szivattyúzni a talajvizet.

Átadják a megújult Gyárfás-kúriát

Több éves felújítás után megnyitja kapuit a Gyárfás-kúria Székelykeresztúron, ahol kulturális programokkal és közösségi eseményekkel várják az érdeklődőket május 24-én, vasárnap.

A községháza munkatársait büntették a parajdi Sószorosban történt patakelterelés miatt

A parajdi polgármester mellett az urbanisztikus és a jegyző is büntetést kapott a Hargita Megyei Építkezési Felügyelőségtől a Korond-patak elterelését célzó munkálatok miatt, mivel hiányosnak találták a községháza által kibocsátott építkezési engedélyt.

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseleteit összegző kötetet

Bemutatják az Udvarhelyszék népviseletben című kiadványt, amely a térség népviseleteit gyűjti össze. A könyvbemutatót Székelyudvarhelyen szervezik meg május 20-án.

„Kínozzuk, mert még hiszünk” – parajdi hétköznapok egy évvel a bányakatasztrófa után

Egy évvel a bányakatasztrófa után a parajdi árusok közül sokan már feladták, bezárták a boltokat. De van, aki még kitart.

Tizennégy ifjúsági lakás lesz Nyikómalomfalván – már zajlik az építkezés

Elkezdődött annak a tömbháznak az építése Nyikómalomfalván, amelyben tizennégy ifjúsági lakást alakítanak ki a fiatalok számára. A tervezés során hangsúlyt fektetett a község vezetősége arra, hogy illeszkedjen a falusi környezethez az új épület.

Fotókon mesélik tovább a parajdi sóbánya történetét

Nem lezárni, hanem továbbmesélni szeretnék a parajdi sóbánya történetét a Só és lélek című fotókiállítással – hangsúlyozták a szombati megnyitón, ahol mintegy 250 fényképen idézték fel a bánya múltját, a kezdetektől egészen a tavalyi tragédiáig.

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot

Székelyudvarhely volt polgármesterét, Gálfi Árpádot első fokon szabadságvesztésre ítélte a Hargita Megyei Törvényszék hivatali visszaélés miatt. A büntetés végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, az ítélet nem jogerős.

Két kiskorú és egy felnőtt sérült meg Máréfalvánál egy balesetben

Baleset történt péntek délután, Máréfalvánál, a helyszínre több mentőautó, a tűzoltóság és a rendőrség is kiszállt.

