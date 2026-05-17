Tizennégy ifjúsági lakás lesz Nyikómalomfalván – már zajlik az építkezés

Fotó: Olti Angyalka
Elkezdődött annak a tömbháznak az építése Nyikómalomfalván, amelyben tizennégy ifjúsági lakást alakítanak ki a fiatalok számára. A tervezés során hangsúlyt fektetett a község vezetősége arra, hogy illeszkedjen a falusi környezethez az új épület.
Felmérték az ifjúsági lakásokkal kapcsolatos igényeket a községben, és a lakosság arányát figyelembe véve Nyikómalomfalváról érkezett a legtöbb ilyen jellegű kérés. Több mint ötvenen jeleztek vissza – fejtette ki a Székelyhonnak Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere arra vonatkozóan, hogy miért döntöttek az említett helyszín mellett a többi település helyett. Ezt végül meg is szavazta a helyi képviselő-testület.
Ez abból a szempontból is jó döntésnek bizonyult, hogy a faluban van egy 24 áras telke az önkormányzatnak, ahol meg lehet valósítani az elképzeléseket. Ehhez a telekhez egyébként aszfaltozott úton lehet eljutni.
A beruházásról három éve kezdett el egyeztetni az önkormányzat az Országos Lakásügynökség (ANL) képviselőivel, ez idő alatt pedig rendre el is készítették a projekthez szükséges előtanulmányokat – közölte az elöljáró.
A pályázás sem volt egyszerű, hiszen
Ez eleinte nem tetszett az ANL-nek, de végül sikerült megegyezni. Így most már egy kétszintes, manzárddal is rendelkező épület szerepel a tervekben, amelyekben odafigyeltek az esztétikára is.
A helyszínen járva egyébként mi is láthattuk, hogy elkezdődött az épület alapjának ásása, amelyet egy helyi vállalkozó végez a közbeszerzési eljáráson nyertes bukaresti cég alvállalkozójaként. Itt
A munkálatokat jövő év novemberéig kell befejezni.
A 8,7 millió lejes állami finanszírozáson felül önrészből kell fedeznie az önkormányzatnak a közművesítést, illetve a területrendezést (bevezető út, parkolók, esővíz-elvezetés stb.), ugyanakkor az ő feladatuk lesz a tűzvédelmi szempontból elengedhetetlen beton víztartály megépítése is – magyarázta Kovács Lehel. Ezek jó részét a hivatal munkagépeivel és munkatársaival tervezik megoldani.
Idén elsősorban a közművesítésre fognak koncentrálni, de arra is készülnek, hogy egy játszóteret alakítsanak ki az épület udvarán.
