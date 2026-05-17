Tizennégy ifjúsági lakás lesz Nyikómalomfalván – már zajlik az építkezés

Elkezdődött annak a tömbháznak az építése Nyikómalomfalván, amelyben tizennégy ifjúsági lakást alakítanak ki a fiatalok számára. A tervezés során hangsúlyt fektetett a község vezetősége arra, hogy illeszkedjen a falusi környezethez az új épület.

Felmérték az ifjúsági lakásokkal kapcsolatos igényeket a községben, és a lakosság arányát figyelembe véve Nyikómalomfalváról érkezett a legtöbb ilyen jellegű kérés. Több mint ötvenen jeleztek vissza – fejtette ki a Székelyhonnak Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere arra vonatkozóan, hogy miért döntöttek az említett helyszín mellett a többi település helyett. Ezt végül meg is szavazta a helyi képviselő-testület.

Ez abból a szempontból is jó döntésnek bizonyult, hogy a faluban van egy 24 áras telke az önkormányzatnak, ahol meg lehet valósítani az elképzeléseket. Ehhez a telekhez egyébként aszfaltozott úton lehet eljutni.

Ássák az alapot

A beruházásról három éve kezdett el egyeztetni az önkormányzat az Országos Lakásügynökség (ANL) képviselőivel, ez idő alatt pedig rendre el is készítették a projekthez szükséges előtanulmányokat – közölte az elöljáró.