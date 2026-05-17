Tizennégy ifjúsági lakás lesz Nyikómalomfalván – már zajlik az építkezés

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Elkezdődött annak a tömbháznak az építése Nyikómalomfalván, amelyben tizennégy ifjúsági lakást alakítanak ki a fiatalok számára. A tervezés során hangsúlyt fektetett a község vezetősége arra, hogy illeszkedjen a falusi környezethez az új épület.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 17., 11:022026. május 17., 11:02

Felmérték az ifjúsági lakásokkal kapcsolatos igényeket a községben, és a lakosság arányát figyelembe véve Nyikómalomfalváról érkezett a legtöbb ilyen jellegű kérés. Több mint ötvenen jeleztek vissza – fejtette ki a Székelyhonnak Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere arra vonatkozóan, hogy miért döntöttek az említett helyszín mellett a többi település helyett. Ezt végül meg is szavazta a helyi képviselő-testület.

Ez abból a szempontból is jó döntésnek bizonyult, hogy a faluban van egy 24 áras telke az önkormányzatnak, ahol meg lehet valósítani az elképzeléseket. Ehhez a telekhez egyébként aszfaltozott úton lehet eljutni.

Ássák az alapot

A beruházásról három éve kezdett el egyeztetni az önkormányzat az Országos Lakásügynökség (ANL) képviselőivel, ez idő alatt pedig rendre el is készítették a projekthez szükséges előtanulmányokat – közölte az elöljáró.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A pályázás sem volt egyszerű, hiszen

nem szerették volna, hogy egy magas, a faluhoz nem illő tömbház épüljön, inkább egy alacsonyabb, de nagyobb területet elfoglaló épület mellett döntöttek.

Ez eleinte nem tetszett az ANL-nek, de végül sikerült megegyezni. Így most már egy kétszintes, manzárddal is rendelkező épület szerepel a tervekben, amelyekben odafigyeltek az esztétikára is.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

A helyszínen járva egyébként mi is láthattuk, hogy elkezdődött az épület alapjának ásása, amelyet egy helyi vállalkozó végez a közbeszerzési eljáráson nyertes bukaresti cég alvállalkozójaként. Itt

egy garzonlakást, két háromszobás és tizenegy kétszobás lakást alakítanak ki.

A munkálatokat jövő év novemberéig kell befejezni.

Amit önrészként kell megoldani

A 8,7 millió lejes állami finanszírozáson felül önrészből kell fedeznie az önkormányzatnak a közművesítést, illetve a területrendezést (bevezető út, parkolók, esővíz-elvezetés stb.), ugyanakkor az ő feladatuk lesz a tűzvédelmi szempontból elengedhetetlen beton víztartály megépítése is – magyarázta Kovács Lehel. Ezek jó részét a hivatal munkagépeivel és munkatársaival tervezik megoldani.

Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Idén elsősorban a közművesítésre fognak koncentrálni, de arra is készülnek, hogy egy játszóteret alakítsanak ki az épület udvarán.

korábban írtuk

Több székelyföldi településen is ANL-lakások épülhetnek
Több székelyföldi településen is ANL-lakások épülhetnek

Marosvásárhelyen, Szovátán és Székelyudvarhelyen új beruházásként épülhetnek fiataloknak szánt lakások, illetve előrelépés várható a sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai, kézdivásárhelyi, kovásznai és malomfalvi ifjúsági lakások terén is – közölte az RMDSZ.

Udvarhelyszék Malomfalva
2026. május 16., szombat

Fotókon mesélik tovább a parajdi sóbánya történetét

Nem lezárni, hanem továbbmesélni szeretnék a parajdi sóbánya történetét a Só és lélek című fotókiállítással – hangsúlyozták a szombati megnyitón, ahol mintegy 250 fényképen idézték fel a bánya múltját, a kezdetektől egészen a tavalyi tragédiáig.

2026. május 15., péntek

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték Gálfi Árpádot

Székelyudvarhely volt polgármesterét, Gálfi Árpádot első fokon szabadságvesztésre ítélte a Hargita Megyei Törvényszék hivatali visszaélés miatt. A büntetés végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, az ítélet nem jogerős.

Két kiskorú és egy felnőtt sérült meg Máréfalvánál egy balesetben

Baleset történt péntek délután, Máréfalvánál, a helyszínre több mentőautó, a tűzoltóság és a rendőrség is kiszállt.

A játéktermek többségét el kell költöztetni Székelyudvarhelyen

Szigorúbb feltételekhez köti a játéktermek működését Székelyudvarhely önkormányzata, és a lakónegyedekben működő létesítményeket a továbbiakban nem tolerálja. A döntés értelmében a legtöbb játékteremnek új helyre kell költöznie.

2026. május 14., csütörtök

Emlékművet állítanak a holokauszt székelyudvarhelyi áldozatainak

Elvesztett ismerőseink címmel szerveznek emlékműavatót a holokauszt helyi áldozatainak tiszteletére május 19-én, kedden.

2026. május 13., szerda

Újabb korszerű eszközzel fejlesztették a székelyudvarhelyi kórházat

Ismét nagy értékű eszközzel bővült a székelyudvarhelyi kórház felszereltsége a kórházi fertőzések visszaszorítását célzó pályázat részeként.

2026. május 12., kedd

Ketten megsérültek a Homoródfürdő és Kápolnásfalu közötti balesetben

Ketten sérültek meg egy közúti balesetben kedden délután Homoródfürdő és Kápolnásfalu között, amikor egy személygépkocsi és egy haszongépjármű ütközött össze.

2026. május 11., hétfő

Közel százmillió lejbe kerül az Eötvös József Szakközépiskola felújítása

Elfogadták hétfőn az életveszélyes állapotban lévő Eötvös József Szakközépiskola felújításához szükséges gazdasági mutatókat. 94 millió lejbe kerülhet az oktatási intézmény felújítása.

2026. május 11., hétfő

Készülnek az aszfaltozásra, hétfő reggel be is dugult Székelyudvarhely szejkefürdői kijárata

Forgalmi dugóval és hosszabb várakozási idővel kell számolnia annak, aki Székelyudvarhelyről Marosvásárhely felé tart és ehhez a Szejkefürdő felőli kijáratot választja.

2026. május 10., vasárnap

Többször is medve miatt adtak riasztást Korondon

Nem csendes a korondiak vasárnap délutánja. Kétszer is medvét láttak a faluban, mindkétszer Ro-Alert riasztást adtak ki. Hargita megyében egyébként megnőtt a medvék miatti figyelmeztetések száma.

