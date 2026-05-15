Két kiskorú és egy felnőtt sérült meg Máréfalvánál egy balesetben

Baleset történt péntek délután, Máréfalvánál, a helyszínre több mentőautó, a tűzoltóság és a rendőrség is kiszállt.

A balesetben két kiskorú enyhébb sérüléseket szenvedett, egy felnőttet pedig lábsérülés miatt szállítottak a székelyudvarhelyi kórházba péntek délután – tudtuk meg a Hargita Megyei Mentőszolgálatnál érdeklődve.

Helyszíni információk szerint a baleset helyszínén fél sávon, rendőri irányítással halad a forgalom.