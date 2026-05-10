Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Többször is medve miatt adtak riasztást Korondon

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nem csendes a korondiak vasárnap délutánja. Kétszer is medvét láttak a faluban, mindkétszer Ro-Alert riasztást adtak ki. Hargita megyében egyébként megnőtt a medvék miatti figyelmeztetések száma.

Gergely Imre

2026. május 10., 21:262026. május 10., 21:26

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Előbb este hat óra után a főutcán, majd két órával később a 250. házszámnál láttak medvét Korondon, ezért kellett Ro-Alert riasztást kiadni – mondta el érdeklődésünkre válaszolva a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője, de

azt nem tudták megállapítani, hogy ugyanazt az állatot látták-e mindkét alkalommal, vagy két különbözőt.

A korondiak egyébként szombaton kora este is hasonló tapasztalatot éltek át, akkor is jelzett a Ro-Alert.

De nem csak Korondot látogatják a medvék vasárnap. Amint a tűzoltóság közölte, a vasárnapra virradó éjjel Gyergyóújfaluban, délben Székelyvarságon, majd Fenyéden a Sziget utcában is medvét láttak.

Hirdetés

A felhívás minden esetben ugyanaz: a hatóságok arra kérik az embereket, hogy kerüljék el a környéket, amelyre a riasztás vonatkozik, lehetőség szerint maradjanak otthonaikban, és semmiképp ne közelítsék meg az állatot. Ugyanakkor figyelmeztetnek: ne próbálják meg lefotózni vagy etetni a medvéket.

Udvarhelyszék Korond medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság
Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése
Zsinórban harmadszor veszített, komoly bajban a Gyergyói VSK
Román nyelven tett esküt a tiszás képviselő a magyar Országgyűlésben
Barcelona–Real Madrid és a többiek – vasárnap a tévében
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság
Székelyhon

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság
Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése
Székelyhon

Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése
Zsinórban harmadszor veszített, komoly bajban a Gyergyói VSK
Székely Sport

Zsinórban harmadszor veszített, komoly bajban a Gyergyói VSK
Román nyelven tett esküt a tiszás képviselő a magyar Országgyűlésben
Krónika

Román nyelven tett esküt a tiszás képviselő a magyar Országgyűlésben
Barcelona–Real Madrid és a többiek – vasárnap a tévében
Székely Sport

Barcelona–Real Madrid és a többiek – vasárnap a tévében
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 10., vasárnap

Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük

Nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni a természetben és az utak mentén, hiszen most van a párzási időszakuk. Ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni.

Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük
Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük
2026. május 10., vasárnap

Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük
Hirdetés
2026. május 09., szombat

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek
Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek
2026. május 09., szombat

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek
2026. május 08., péntek

Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt

Ünnepélyes keretek között adták át a székelyudvarhelyi Vöröskereszt új székhelyét, amelyet a városháza biztosított a szervezet számára. A felújítást vállalkozói adományok és közösségi összefogás tette lehetővé.

Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt
Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt
2026. május 08., péntek

Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt
2026. május 08., péntek

Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen

Hangsúlyt fektetnek a járdák és a bicikliutak tisztítására, megszervezik a hóeltakarítást és ellenőrizni is fogják – ezért, valamint a költségek csökkentéséért ruházták át az Urbana Rt.-re a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen.

Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen
Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen
2026. május 08., péntek

Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. május 08., péntek

Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán

Szentegyházán idén is megünneplik a zenét május 8–9-én. A város legrangosabb zenei ünnepe összegyűjti az erdélyi ifjú zenészek legjavát, s velük azokat, akiknek az idén 44 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia nemcsak egy intézmény, hanem szívügy.

Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán
Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán
2026. május 08., péntek

Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán
2026. május 08., péntek

Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését

Szentegyházi traktortulajdonosok számára szervez törzskönyvezési akciót a polgármesteri hivatal együttműködésben a román autófelügyelettel (RAR).

Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését
Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését
2026. május 08., péntek

Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését
2026. május 07., csütörtök

Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől

Kicsaltak 40 ezer lejt egy 50 éves székelyudvarhelyi nőtől telefonon keresztül: az egyik elkövető rendőrnek, a másik a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adta ki magát, és azt állították, hogy a pénze veszélyben van.

Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől
Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől
2026. május 07., csütörtök

Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák

Több forgalmi táblát is megrongáltak az elmúlt időszakban a nemrég felújított 137-es megyei úton, Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között. Hargita Megye Tanácsa – lapunknak tett ígérete szerint – helyre fogja állítani a károkat.

Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák
Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák
2026. május 07., csütörtök

Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák
2026. május 07., csütörtök

Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon

Már napközben is bejárt a parajdi házak közé az a fiatal medve, amely a sóbánya közelében élőket riogatta. Többszöri elkergetés után voltak kénytelenek kilőni.

Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon
Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon
2026. május 07., csütörtök

Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon
2026. május 06., szerda

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén

Elkezdődött a városközpont útjainak felújítása Székelyudvarhelyen, ezzel párhuzamosan, – a nagy mobilitási terv keretében – a város több pontján is felújítások zajlanak, ezért ideiglenes megoldásokkal igyekeznek könnyíteni a forgalmat.

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén
Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén
2026. május 06., szerda

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!