Többször is medve miatt adtak riasztást Korondon

Nem csendes a korondiak vasárnap délutánja. Kétszer is medvét láttak a faluban, mindkétszer Ro-Alert riasztást adtak ki. Hargita megyében egyébként megnőtt a medvék miatti figyelmeztetések száma.

Előbb este hat óra után a főutcán, majd két órával később a 250. házszámnál láttak medvét Korondon, ezért kellett Ro-Alert riasztást kiadni – mondta el érdeklődésünkre válaszolva a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője, de

azt nem tudták megállapítani, hogy ugyanazt az állatot látták-e mindkét alkalommal, vagy két különbözőt.

A korondiak egyébként szombaton kora este is hasonló tapasztalatot éltek át, akkor is jelzett a Ro-Alert.

De nem csak Korondot látogatják a medvék vasárnap. Amint a tűzoltóság közölte, a vasárnapra virradó éjjel Gyergyóújfaluban, délben Székelyvarságon, majd Fenyéden a Sziget utcában is medvét láttak.

Hirdetés

A felhívás minden esetben ugyanaz: a hatóságok arra kérik az embereket, hogy kerüljék el a környéket, amelyre a riasztás vonatkozik, lehetőség szerint maradjanak otthonaikban, és semmiképp ne közelítsék meg az állatot. Ugyanakkor figyelmeztetnek: ne próbálják meg lefotózni vagy etetni a medvéket.