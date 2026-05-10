Többször is medve miatt adtak riasztást Korondon

Képünk illusztráció
Nem csendes a korondiak vasárnap délutánja. Kétszer is medvét láttak a faluban, mindkétszer Ro-Alert riasztást adtak ki. Hargita megyében egyébként megnőtt a medvék miatti figyelmeztetések száma.
Előbb este hat óra után a főutcán, majd két órával később a 250. házszámnál láttak medvét Korondon, ezért kellett Ro-Alert riasztást kiadni – mondta el érdeklődésünkre válaszolva a Hargita megyei tűzoltóság szóvivője, de
A korondiak egyébként szombaton kora este is hasonló tapasztalatot éltek át, akkor is jelzett a Ro-Alert.
De nem csak Korondot látogatják a medvék vasárnap. Amint a tűzoltóság közölte, a vasárnapra virradó éjjel Gyergyóújfaluban, délben Székelyvarságon, majd Fenyéden a Sziget utcában is medvét láttak.
A felhívás minden esetben ugyanaz: a hatóságok arra kérik az embereket, hogy kerüljék el a környéket, amelyre a riasztás vonatkozik, lehetőség szerint maradjanak otthonaikban, és semmiképp ne közelítsék meg az állatot. Ugyanakkor figyelmeztetnek: ne próbálják meg lefotózni vagy etetni a medvéket.
Nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni a természetben és az utak mentén, hiszen most van a párzási időszakuk. Ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni.
