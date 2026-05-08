Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán

Szentegyházán idén is megünneplik a zenét május 8–9-én. A város legrangosabb zenei ünnepe összegyűjti az erdélyi ifjú zenészek legjavát, s velük azokat, akiknek az idén 44 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia nemcsak egy intézmény, hanem szívügy.

Hajnal Csilla 2026. május 08., 09:562026. május 08., 09:56

A Filharmónia Napok néven elindított rendezvényt 1992 óta szervezik meg Szentegyházán, ahol valószínűleg az egy főre eső hangszerek száma meghaladja az európai átlagot, ha népességarányosan nézzük. A kétnapos fesztiválra idén is várják a régi filiseket és az érdeklődő közönséget, akik nemcsak hangversenyeken vehetnek részt, hiszen az esti koncertek mellett évről évre helyet kap a természetszeretet is: a Hargita oldalán szervezett csemeteültetési akció immár hagyomány,

az idei évben pedig egy különleges helyszínen, a Prima Primissima díjból vásárolt, Filikert nevű telken vesznek kezükbe gereblyét a résztvevők, és közösen takarítják meg a legelőt

– részletezte a Székelyhonnak Haáz Sándor, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia karnagya, annak a székelyföldi együttesnek az alapítója, amely egy negyventagú szimfonikus zenekarból és egy száztagú kórusból áll, és már a brit királynak is koncertezett. Hirdetés A fesztivál alatt a hangversenyek pénteken este 18 órától, szombaton pedig 19 órától kezdődnek, és hat erdélyi zeneiskola együttese lép fel a két este folyamán. Ott lesz a csíkszeredai Nagy István Zeneiskola zenekara,

a székelyudvarhelyi Allegra Barock vonószenekara (Palló Imre Zeneiskola),

a sepsiszentgyörgyi Eufónia kórus és Szerenád együttese (Plugor Sándor Zeneiskola),

a kolozsvári Ars Iuventutis ifjúsági zenekar (Sigismund Toduță Gimnázium),

a marosvásárhelyi Művészeti Főgimnázium zenekara,

és szombat este kerül sor a Szentegyházi Gyermekfilharmónia gálahangversenyére, illetve a Leg-díjak kiosztására. Idén az utazás is fedezve van A vendégegyüttesek szállásáról és ellátásáról a gyermekfilharmónia gondoskodik a filisek segítségével, az utaztatás költségeit pedig – kivételesen – a Magyar Művészeti Akadémia pályázati támogatása fedezi. Haáz Sándor hangsúlyozta, az idei Filinapok esetében a támogatás azért fontos, mert általában

az ifjúsági zenekarok fellépéseit éppen az korlátozza, hogy az iskoláknak nincs pénzügyi alapjuk a találkozókra való kiszállás finanszírozására.

Ebben a Művészeti Akadémia idei pályázata áttörést jelent, ilyen nem szokott lenni, hogy a szállítást is fizetik azon kívül, hogy a fellépő együttesek teljes ellátásban részesülnek.

Március 15-én a marosvásárhelyi Kultúrpalotában lépett fel a Szentegyházi Gyermekfilharmónia Fotó: Haáz Vince

Így ismerik el a filisek kitartó munkáját és jelenlétét Filisnek lenni több mint egy zenekarban zenélni, énekelni – egy közösség része is lesz az a gyerek, akiből filis lesz. A Leg-díjak huszonöt évvel ezelőtt születtek meg egy magyarországi vállalkozó házaspár jóvoltából, s azóta az évad kiemelkedő Fili-teljesítményeit ismerik el pénzjutalommal és oklevéllel.

Az elismerés azokat a filiseket illeti, akik szorgalmukkal, jelenlétükkel és felelősségtudatukkal tartják össze a közösséget

– legyen szó kórus- vagy zenekari felelősi feladatokról, közmunkáról, színpadépítésről, rendfenntartásról vagy éppen az autóbusz-szervezésről. Idén tizenkét személy részesül díjban, és a kitüntetéseket egy egykori Leg-díjas, Molnár Zsombor adja át – tudtuk meg a karnagytól.

Nemcsak zenekari tag, hanem egy közösség része is lesz az, aki a Filihez csatlakozik Fotó: Tamás Attila