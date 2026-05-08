Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Szentegyházán idén is megünneplik a zenét május 8–9-én. A város legrangosabb zenei ünnepe összegyűjti az erdélyi ifjú zenészek legjavát, s velük azokat, akiknek az idén 44 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia nemcsak egy intézmény, hanem szívügy.

Hajnal Csilla

2026. május 08., 09:562026. május 08., 09:56

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Filharmónia Napok néven elindított rendezvényt 1992 óta szervezik meg Szentegyházán, ahol valószínűleg az egy főre eső hangszerek száma meghaladja az európai átlagot, ha népességarányosan nézzük.

A kétnapos fesztiválra idén is várják a régi filiseket és az érdeklődő közönséget, akik nemcsak hangversenyeken vehetnek részt, hiszen az esti koncertek mellett évről évre helyet kap a természetszeretet is: a Hargita oldalán szervezett csemeteültetési akció immár hagyomány,

az idei évben pedig egy különleges helyszínen, a Prima Primissima díjból vásárolt, Filikert nevű telken vesznek kezükbe gereblyét a résztvevők, és közösen takarítják meg a legelőt

– részletezte a Székelyhonnak Haáz Sándor, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia karnagya, annak a székelyföldi együttesnek az alapítója, amely egy negyventagú szimfonikus zenekarból és egy száztagú kórusból áll, és már a brit királynak is koncertezett.

Hirdetés

A fesztivál alatt a hangversenyek pénteken este 18 órától, szombaton pedig 19 órától kezdődnek, és hat erdélyi zeneiskola együttese lép fel a két este folyamán. Ott lesz

  • a csíkszeredai Nagy István Zeneiskola zenekara,

  • a székelyudvarhelyi Allegra Barock vonószenekara (Palló Imre Zeneiskola),

  • a sepsiszentgyörgyi Eufónia kórus és Szerenád együttese (Plugor Sándor Zeneiskola),

  • a kolozsvári Ars Iuventutis ifjúsági zenekar (Sigismund Toduță Gimnázium),

  • a marosvásárhelyi Művészeti Főgimnázium zenekara,

  • és szombat este kerül sor a Szentegyházi Gyermekfilharmónia gálahangversenyére, illetve a Leg-díjak kiosztására.

Idén az utazás is fedezve van

A vendégegyüttesek szállásáról és ellátásáról a gyermekfilharmónia gondoskodik a filisek segítségével, az utaztatás költségeit pedig – kivételesen – a Magyar Művészeti Akadémia pályázati támogatása fedezi. Haáz Sándor hangsúlyozta, az idei Filinapok esetében a támogatás azért fontos, mert általában

az ifjúsági zenekarok fellépéseit éppen az korlátozza, hogy az iskoláknak nincs pénzügyi alapjuk a találkozókra való kiszállás finanszírozására.

Ebben a Művészeti Akadémia idei pályázata áttörést jelent, ilyen nem szokott lenni, hogy a szállítást is fizetik azon kívül, hogy a fellépő együttesek teljes ellátásban részesülnek.

Március 15-én a marosvásárhelyi Kultúrpalotában lépett fel a Szentegyházi Gyermekfilharmónia • Fotó: Haáz Vince Galéria

Március 15-én a marosvásárhelyi Kultúrpalotában lépett fel a Szentegyházi Gyermekfilharmónia

Fotó: Haáz Vince

Így ismerik el a filisek kitartó munkáját és jelenlétét

Filisnek lenni több mint egy zenekarban zenélni, énekelni – egy közösség része is lesz az a gyerek, akiből filis lesz. A Leg-díjak huszonöt évvel ezelőtt születtek meg egy magyarországi vállalkozó házaspár jóvoltából, s azóta az évad kiemelkedő Fili-teljesítményeit ismerik el pénzjutalommal és oklevéllel.

Az elismerés azokat a filiseket illeti, akik szorgalmukkal, jelenlétükkel és felelősségtudatukkal tartják össze a közösséget

– legyen szó kórus- vagy zenekari felelősi feladatokról, közmunkáról, színpadépítésről, rendfenntartásról vagy éppen az autóbusz-szervezésről. Idén tizenkét személy részesül díjban, és a kitüntetéseket egy egykori Leg-díjas, Molnár Zsombor adja át – tudtuk meg a karnagytól.

Nemcsak zenekari tag, hanem egy közösség része is lesz az, aki a Filihez csatlakozik • Fotó: Tamás Attila Galéria

Nemcsak zenekari tag, hanem egy közösség része is lesz az, aki a Filihez csatlakozik

Fotó: Tamás Attila

„Már hagyománnyá vált, hogy az a filis, aki kibírja érettségiig a Filharmóniában, azaz majdnem tíz évet rendszeresen jár, és aktív tagja a Filinek, az szinte biztosan hazaviszi az elismerést. Idén tizenegy érettségiző és egy nem érettségiző, de kiemelkedő zenész kapja meg a díjat” – mesélte Haáz Sándor az elismerésről, amely egyszerre búcsúztató és köszönet is a hosszú, hűséges filharmóniás évekért.

Udvarhelyszék Kultúra Szentegyháza
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Támogatás hiánya miatt marad el a Szent László Napok, válságban a határon túli magyar fesztiválok
Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
Székelyhon

Baleset bénította meg a forgalmat Székelyudvarhely egy részén
Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Székelyhon

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe
Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Székely Sport

Meglőtte az év gólját a Sepsi OSK fiatal hátvédje (videóval)
Támogatás hiánya miatt marad el a Szent László Napok, válságban a határon túli magyar fesztiválok
Krónika

Támogatás hiánya miatt marad el a Szent László Napok, válságban a határon túli magyar fesztiválok
Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Székely Sport

Fővárosi diadalával karnyújtásnyira a feljutástól a Sepsi OSK (videóval)
Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Nőileg

Villáminterjú Vaszi Leventével: Sokszor „makacs csángó” vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 08., péntek

Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését

Szentegyházi traktortulajdonosok számára szervez törzskönyvezési akciót a polgármesteri hivatal együttműködésben a román autófelügyelettel (RAR).

Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését
Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését
2026. május 08., péntek

Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől

Kicsaltak 40 ezer lejt egy 50 éves székelyudvarhelyi nőtől telefonon keresztül: az egyik elkövető rendőrnek, a másik a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adta ki magát, és azt állították, hogy a pénze veszélyben van.

Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől
Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől
2026. május 07., csütörtök

Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől
2026. május 07., csütörtök

Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák

Több forgalmi táblát is megrongáltak az elmúlt időszakban a nemrég felújított 137-es megyei úton, Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között. Hargita Megye Tanácsa – lapunknak tett ígérete szerint – helyre fogja állítani a károkat.

Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák
Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák
2026. május 07., csütörtök

Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák
2026. május 07., csütörtök

Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon

Már napközben is bejárt a parajdi házak közé az a fiatal medve, amely a sóbánya közelében élőket riogatta. Többszöri elkergetés után voltak kénytelenek kilőni.

Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon
Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon
2026. május 07., csütörtök

Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon
Hirdetés
2026. május 06., szerda

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén

Elkezdődött a városközpont útjainak felújítása Székelyudvarhelyen, ezzel párhuzamosan, – a nagy mobilitási terv keretében – a város több pontján is felújítások zajlanak, ezért ideiglenes megoldásokkal igyekeznek könnyíteni a forgalmat.

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén
Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén
2026. május 06., szerda

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén
2026. május 05., kedd

Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának

Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.

Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának
Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának
2026. május 05., kedd

Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának
2026. május 05., kedd

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt

Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
2026. május 05., kedd

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt
Hirdetés
2026. május 05., kedd

Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban

Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.

Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban
Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban
2026. május 05., kedd

Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban
2026. május 05., kedd

Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál

Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.

Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál
Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál
2026. május 05., kedd

Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál
2026. május 04., hétfő

Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak

Befejeződött a régi községháza napközivé alakítása Kányádban, így az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése után birtokba vehetik az épületet a gyerekek. A község vezetése hamarosan az udvar rendezését is elkezdené.

Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak
Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak
2026. május 04., hétfő

Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!