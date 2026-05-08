Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán

Fotó: Haáz Vince
Szentegyházán idén is megünneplik a zenét május 8–9-én. A város legrangosabb zenei ünnepe összegyűjti az erdélyi ifjú zenészek legjavát, s velük azokat, akiknek az idén 44 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia nemcsak egy intézmény, hanem szívügy.
A Filharmónia Napok néven elindított rendezvényt 1992 óta szervezik meg Szentegyházán, ahol valószínűleg az egy főre eső hangszerek száma meghaladja az európai átlagot, ha népességarányosan nézzük.
A kétnapos fesztiválra idén is várják a régi filiseket és az érdeklődő közönséget, akik nemcsak hangversenyeken vehetnek részt, hiszen az esti koncertek mellett évről évre helyet kap a természetszeretet is: a Hargita oldalán szervezett csemeteültetési akció immár hagyomány,
– részletezte a Székelyhonnak Haáz Sándor, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia karnagya, annak a székelyföldi együttesnek az alapítója, amely egy negyventagú szimfonikus zenekarból és egy száztagú kórusból áll, és már a brit királynak is koncertezett.
A fesztivál alatt a hangversenyek pénteken este 18 órától, szombaton pedig 19 órától kezdődnek, és hat erdélyi zeneiskola együttese lép fel a két este folyamán. Ott lesz
a csíkszeredai Nagy István Zeneiskola zenekara,
a székelyudvarhelyi Allegra Barock vonószenekara (Palló Imre Zeneiskola),
a sepsiszentgyörgyi Eufónia kórus és Szerenád együttese (Plugor Sándor Zeneiskola),
a kolozsvári Ars Iuventutis ifjúsági zenekar (Sigismund Toduță Gimnázium),
a marosvásárhelyi Művészeti Főgimnázium zenekara,
és szombat este kerül sor a Szentegyházi Gyermekfilharmónia gálahangversenyére, illetve a Leg-díjak kiosztására.
A vendégegyüttesek szállásáról és ellátásáról a gyermekfilharmónia gondoskodik a filisek segítségével, az utaztatás költségeit pedig – kivételesen – a Magyar Művészeti Akadémia pályázati támogatása fedezi. Haáz Sándor hangsúlyozta, az idei Filinapok esetében a támogatás azért fontos, mert általában
Ebben a Művészeti Akadémia idei pályázata áttörést jelent, ilyen nem szokott lenni, hogy a szállítást is fizetik azon kívül, hogy a fellépő együttesek teljes ellátásban részesülnek.
Március 15-én a marosvásárhelyi Kultúrpalotában lépett fel a Szentegyházi Gyermekfilharmónia
Fotó: Haáz Vince
Filisnek lenni több mint egy zenekarban zenélni, énekelni – egy közösség része is lesz az a gyerek, akiből filis lesz. A Leg-díjak huszonöt évvel ezelőtt születtek meg egy magyarországi vállalkozó házaspár jóvoltából, s azóta az évad kiemelkedő Fili-teljesítményeit ismerik el pénzjutalommal és oklevéllel.
– legyen szó kórus- vagy zenekari felelősi feladatokról, közmunkáról, színpadépítésről, rendfenntartásról vagy éppen az autóbusz-szervezésről. Idén tizenkét személy részesül díjban, és a kitüntetéseket egy egykori Leg-díjas, Molnár Zsombor adja át – tudtuk meg a karnagytól.
Nemcsak zenekari tag, hanem egy közösség része is lesz az, aki a Filihez csatlakozik
Fotó: Tamás Attila
„Már hagyománnyá vált, hogy az a filis, aki kibírja érettségiig a Filharmóniában, azaz majdnem tíz évet rendszeresen jár, és aktív tagja a Filinek, az szinte biztosan hazaviszi az elismerést. Idén tizenegy érettségiző és egy nem érettségiző, de kiemelkedő zenész kapja meg a díjat” – mesélte Haáz Sándor az elismerésről, amely egyszerre búcsúztató és köszönet is a hosszú, hűséges filharmóniás évekért.
Szentegyházi traktortulajdonosok számára szervez törzskönyvezési akciót a polgármesteri hivatal együttműködésben a román autófelügyelettel (RAR).
Kicsaltak 40 ezer lejt egy 50 éves székelyudvarhelyi nőtől telefonon keresztül: az egyik elkövető rendőrnek, a másik a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adta ki magát, és azt állították, hogy a pénze veszélyben van.
Több forgalmi táblát is megrongáltak az elmúlt időszakban a nemrég felújított 137-es megyei úton, Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között. Hargita Megye Tanácsa – lapunknak tett ígérete szerint – helyre fogja állítani a károkat.
Már napközben is bejárt a parajdi házak közé az a fiatal medve, amely a sóbánya közelében élőket riogatta. Többszöri elkergetés után voltak kénytelenek kilőni.
Elkezdődött a városközpont útjainak felújítása Székelyudvarhelyen, ezzel párhuzamosan, – a nagy mobilitási terv keretében – a város több pontján is felújítások zajlanak, ezért ideiglenes megoldásokkal igyekeznek könnyíteni a forgalmat.
Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.
Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.
Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.
Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.
Befejeződött a régi községháza napközivé alakítása Kányádban, így az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése után birtokba vehetik az épületet a gyerekek. A község vezetése hamarosan az udvar rendezését is elkezdené.
szóljon hozzá!