Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál

Hamarosan kiderül, hogy melyik cég építheti meg a bordázott csöveket segítő medret
Fotó: Székelyhon
Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.
2026. május 05., 07:302026. május 05., 07:30
Kezdjük a legfontosabbal! Többször felmerült egy új sóbánya építésének lehetősége Parajdon, ezért rákérdeztünk arra, hogy a Salrom országos sóipari társaság tett-e konkrét lépéseket ez ügyben. Constantin Dan Dobrea Salrom-igazgató a Székelyhonnak úgy nyilatkozott, hogy már szerződést is kötöttek egy vállalattal, amely egy új, kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét fogja vizsgálni, ugyanakkor terveket is készít a gyakorlatba ültetéshez. A kutatásokat a Telegdy-bányarész közelében kezdik el, ahol fúrásokat hajtanak végre.
Nagyobb mennyiségű eső zúdult le napra pontosan egy esztendővel ezelőtt, tavaly május 5-én Parajd környékén, aminek következtében megáradt a Sószoroson átfolyó Korond-patak. Ekkor kezdődtek a nagyobb gondok a sóbányánál, amelyek a helyszíni erőfeszítések ellenére 22 nap múlva, egy 35 éve nem látott áradást követően a födém beomlásához vezettek. Ezután a patak rövid idő alatt elárasztotta a mélyben lévő kitermelési, illetve turisztikai szinteket.
Többek között drónfelvételt is készítettünk kedden a parajdi Sószorosnál, ahol a megáradt Korond-patak vize gyakorlatilag eltűnik a felszínről.
Június 1-jén a hatóságok elrendelték a környéken élők evakuálását. Az intézkedés 45 háztartást érintett, és augusztus közepéig tartott. Ezt követően az a döntés született, hogy speciális csőrendszerbe fogják terelni a Korond-pataknak a Sószoroson áthaladó szakaszát.
A megépített vezetékek hivatalos átvétele 2026. január végén kezdődött el. Februárban Constantin Dan Dobrea, a Salrom országos sóipari társaság igazgatója lapunknak hangsúlyozta, hogy a csőrendszer maximális vízbefogadó képessége 15 köbméter másodpercenként, így
a biztonság érdekében elengedhetetlen a túlfolyást elvezető betonozott meder kialakítása,
ugyanakkor többlépcsős árvízvédelmi rendszert is ki kell építeni.
Utóbbi terveit február végén mutatták be Parajdon, ahol kiderült, hogy egy 12 méter magas völgyzáró gátról, illetve egy földalatti részekkel is rendelkező elterelő csatornáról van szó. A szakemberek akkor abban bíztak, hogy a gát építése még idén nyáron elkezdődhet, és jövőre meg is valósul.
Március elején hivatalosan is átvették a Partener Industrial Construct Kft. által kiépített csővezetékeket – fejtette ki legutóbbi megkeresésünkkor Constantin Dan Dobrea. A Székelyhon kérdésére azt is közölte, hogy hamarosan lezárul az a licit, amelyet annak a lebetonozott medernek a megtervezésére és megépítésére indítottak, amely elvezeti azt a vízmennyiséget, amelyet nem tudnak elnyelni az említett csövek.
Jelenleg a beküldött ajánlatok kiértékelése zajlik, így nem tud információt adni a majdani kivitelezőről. Az ütemterv szerint azonban május 20-ig szerződést szeretnének kötni a munkálatra.
A projekt részeként egy nagyjából 1,3 kilométeres, lebetonozott és szigetelt medret szeretnének építeni a régi bánya födémén, a Sószoros bejáratától a kijáratáig. Ez legfeljebb 50 köbméter vizet tud majd elvezetni másodpercenként.
