Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál

Hamarosan kiderül, hogy melyik cég építheti meg a bordázott csöveket segítő medret • Fotó: Székelyhon

Hamarosan kiderül, hogy melyik cég építheti meg a bordázott csöveket segítő medret

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 05., 07:302026. május 05., 07:30

2026. május 05., 07:352026. május 05., 07:35

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Kezdjük a legfontosabbal! Többször felmerült egy új sóbánya építésének lehetősége Parajdon, ezért rákérdeztünk arra, hogy a Salrom országos sóipari társaság tett-e konkrét lépéseket ez ügyben. Constantin Dan Dobrea Salrom-igazgató a Székelyhonnak úgy nyilatkozott, hogy már szerződést is kötöttek egy vállalattal, amely egy új, kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét fogja vizsgálni, ugyanakkor terveket is készít a gyakorlatba ültetéshez. A kutatásokat a Telegdy-bányarész közelében kezdik el, ahol fúrásokat hajtanak végre.

Hogy jutottunk el ide?

Nagyobb mennyiségű eső zúdult le napra pontosan egy esztendővel ezelőtt, tavaly május 5-én Parajd környékén, aminek következtében megáradt a Sószoroson átfolyó Korond-patak. Ekkor kezdődtek a nagyobb gondok a sóbányánál, amelyek a helyszíni erőfeszítések ellenére 22 nap múlva, egy 35 éve nem látott áradást követően a födém beomlásához vezettek. Ezután a patak rövid idő alatt elárasztotta a mélyben lévő kitermelési, illetve turisztikai szinteket.

Hirdetés

korábban írtuk

Megnyílt a föld Parajdon: így folyik be a víz a bányába – drónvideó
Megnyílt a föld Parajdon: így folyik be a víz a bányába – drónvideó

Többek között drónfelvételt is készítettünk kedden a parajdi Sószorosnál, ahol a megáradt Korond-patak vize gyakorlatilag eltűnik a felszínről.

Június 1-jén a hatóságok elrendelték a környéken élők evakuálását. Az intézkedés 45 háztartást érintett, és augusztus közepéig tartott. Ezt követően az a döntés született, hogy speciális csőrendszerbe fogják terelni a Korond-pataknak a Sószoroson áthaladó szakaszát.

Betonozott mederre van szükség

A megépített vezetékek hivatalos átvétele 2026. január végén kezdődött el. Februárban Constantin Dan Dobrea, a Salrom országos sóipari társaság igazgatója lapunknak hangsúlyozta, hogy a csőrendszer maximális vízbefogadó képessége 15 köbméter másodpercenként, így

  • a biztonság érdekében elengedhetetlen a túlfolyást elvezető betonozott meder kialakítása,

  • ugyanakkor többlépcsős árvízvédelmi rendszert is ki kell építeni.

Utóbbi terveit február végén mutatták be Parajdon, ahol kiderült, hogy egy 12 méter magas völgyzáró gátról, illetve egy földalatti részekkel is rendelkező elterelő csatornáról van szó. A szakemberek akkor abban bíztak, hogy a gát építése még idén nyáron elkezdődhet, és jövőre meg is valósul.

Átvett munka, zajló licit

Március elején hivatalosan is átvették a Partener Industrial Construct Kft. által kiépített csővezetékeket – fejtette ki legutóbbi megkeresésünkkor Constantin Dan Dobrea. A Székelyhon kérdésére azt is közölte, hogy hamarosan lezárul az a licit, amelyet annak a lebetonozott medernek a megtervezésére és megépítésére indítottak, amely elvezeti azt a vízmennyiséget, amelyet nem tudnak elnyelni az említett csövek.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Jelenleg a beküldött ajánlatok kiértékelése zajlik, így nem tud információt adni a majdani kivitelezőről. Az ütemterv szerint azonban május 20-ig szerződést szeretnének kötni a munkálatra.

A projekt részeként egy nagyjából 1,3 kilométeres, lebetonozott és szigetelt medret szeretnének építeni a régi bánya födémén, a Sószoros bejáratától a kijáratáig. Ez legfeljebb 50 köbméter vizet tud majd elvezetni másodpercenként.

Udvarhelyszék Parajd
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma, de a biztosító bevétele is
Győzelemmel indítottak a csíkszentsimoniak, gólrekordot jegyeztek Balánbányán
Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Hatalmas bírói hiba után dőlt el a Craiova és a Dinamo párharca (videóval)
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Székelyhon

„Akasztófán lenne a helye” – ilyen üzenetekkel fenyegették a kézdivásárhelyi diáknapok résztvevőit
Nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma, de a biztosító bevétele is
Székelyhon

Nőtt az egészségbiztosítással nem rendelkezők száma, de a biztosító bevétele is
Győzelemmel indítottak a csíkszentsimoniak, gólrekordot jegyeztek Balánbányán
Székely Sport

Győzelemmel indítottak a csíkszentsimoniak, gólrekordot jegyeztek Balánbányán
Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Krónika

Dráma a magyarfenesi gólyafészekben
Hatalmas bírói hiba után dőlt el a Craiova és a Dinamo párharca (videóval)
Székely Sport

Hatalmas bírói hiba után dőlt el a Craiova és a Dinamo párharca (videóval)
Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Nőileg

Ugron Hanna: A kultúra nem díszítőelem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 04., hétfő

Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak

Befejeződött a régi községháza napközivé alakítása Kányádban, így az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése után birtokba vehetik az épületet a gyerekek. A község vezetése hamarosan az udvar rendezését is elkezdené.

Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak
Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak
2026. május 04., hétfő

Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak
Hirdetés
2026. május 04., hétfő

Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen

Elkezdték a felújítást hétfőn Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átkelőnél, így teljesen lezárták a járműforgalom előtt azt a részt.

Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen
Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen
2026. május 04., hétfő

Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen
2026. május 02., szombat

Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé

Túlzónak tartják a korábban elkészített terveket, ráadásul pénz sem lenne azok megvalósítására, így beruházás helyett a karbantartási munkálatok részeként szeretné rendbe hozni a polgármesteri hivatal a városközponti közvécét.

Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé
Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé
2026. május 02., szombat

Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó
Hirdetés
2026. április 29., szerda

Biciklilopás miatt vettek őrizetbe egy férfit Székelyudvarhelyen

Biciklit lopott egy férfi Székelyudvarhelyen, őrizetbe vette a rendőrség kedden.

Biciklilopás miatt vettek őrizetbe egy férfit Székelyudvarhelyen
Biciklilopás miatt vettek őrizetbe egy férfit Székelyudvarhelyen
2026. április 29., szerda

Biciklilopás miatt vettek őrizetbe egy férfit Székelyudvarhelyen
2026. április 29., szerda

Elhalasztják a Magyar Film Napját és a szejkei majálist Székelyudvarhelyen

Az április 30-ára tervezett Magyar Film Napja, valamint a Szejkén meghirdetett majális is elmarad Székelyudvarhelyen, a kedvezőtlennek ígérkező időjárás miatt – olvasható a városháza közleményében.

Elhalasztják a Magyar Film Napját és a szejkei majálist Székelyudvarhelyen
Elhalasztják a Magyar Film Napját és a szejkei majálist Székelyudvarhelyen
2026. április 29., szerda

Elhalasztják a Magyar Film Napját és a szejkei majálist Székelyudvarhelyen
2026. április 27., hétfő

Lakóház égett le Szentegyházán

Kigyulladt lakóházhoz riasztották a tűzoltókat Szentegyházán a Turista utcába hétfőn délután. Az épület megsemmisült a tűz következtében.

Lakóház égett le Szentegyházán
Lakóház égett le Szentegyházán
2026. április 27., hétfő

Lakóház égett le Szentegyházán
Hirdetés
2026. április 27., hétfő

Sorra zártak be a kürtőskalácsosok Parajdon és környékén

Több tucat kisvállalkozás szűnt meg 2025-ben Parajdon és a környező településeken a turizmus, a vendéglátás és az utcai kereskedelem területén, miután tavaly májusban a Korond-patak vize elárasztotta a sóbányát.

Sorra zártak be a kürtőskalácsosok Parajdon és környékén
Sorra zártak be a kürtőskalácsosok Parajdon és környékén
2026. április 27., hétfő

Sorra zártak be a kürtőskalácsosok Parajdon és környékén
2026. április 27., hétfő

Pénzt még nem kaptak, de zajlik a felújítás a legsűrűbben lakott székelykeresztúri lakótelepen

Folytatódik, sőt bővült is a felújítás a székelykeresztúri Kossuth Lajos negyedben, noha az önkormányzat továbbra sem kapta meg a megnyert pályázati támogatást. A munkálatokat egyelőre saját költségvetésből finanszírozzák.

Pénzt még nem kaptak, de zajlik a felújítás a legsűrűbben lakott székelykeresztúri lakótelepen
Pénzt még nem kaptak, de zajlik a felújítás a legsűrűbben lakott székelykeresztúri lakótelepen
2026. április 27., hétfő

Pénzt még nem kaptak, de zajlik a felújítás a legsűrűbben lakott székelykeresztúri lakótelepen
2026. április 27., hétfő

Kiszáradt fa dőlt egy autóra Székelyudvarhelyen

Vélhetően az erős szél következtében dőlt rá a kiszáradt fa egy a Nicolae Bălcescu utcában parkoló autóra hétfőre virradóra – erősítette meg lapunknak a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

Kiszáradt fa dőlt egy autóra Székelyudvarhelyen
Kiszáradt fa dőlt egy autóra Székelyudvarhelyen
2026. április 27., hétfő

Kiszáradt fa dőlt egy autóra Székelyudvarhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!