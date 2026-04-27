Kiszáradt fa dőlt egy autóra Székelyudvarhelyen

Vélhetően az erős szél következtében dőlt rá a kiszáradt fa egy a Nicolae Bălcescu utcában parkoló autóra hétfőre virradóra – erősítette meg lapunknak a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

„Bár a történtekről nem érkezett hozzánk bejelentés, kollégáink a helyszínre siettek, ahol bebizonyosodott, hogy valóban egy kiszáradt fa dőlt rá az autóra” – fejtette ki a Székelyhonnak Katona Lóránt, a helyi rendőrség vezetője.

Az eset során jelentősebb anyagi kár keletkezett: betört a jármű szélvédője. Az egység munkatársai jelenleg azon dolgoznak, hogy beazonosítsák az autó tulajdonosát és értesítsék őt a kárról.