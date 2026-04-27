Kiszáradt fa dőlt egy autóra Székelyudvarhelyen

Fotó: Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség
Vélhetően az erős szél következtében dőlt rá a kiszáradt fa egy a Nicolae Bălcescu utcában parkoló autóra hétfőre virradóra – erősítette meg lapunknak a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.
„Bár a történtekről nem érkezett hozzánk bejelentés, kollégáink a helyszínre siettek, ahol bebizonyosodott, hogy valóban egy kiszáradt fa dőlt rá az autóra” – fejtette ki a Székelyhonnak Katona Lóránt, a helyi rendőrség vezetője.
Az eset során jelentősebb anyagi kár keletkezett: betört a jármű szélvédője. Az egység munkatársai jelenleg azon dolgoznak, hogy beazonosítsák az autó tulajdonosát és értesítsék őt a kárról.
Fotó: Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség
Tájékoztatták a polgármesteri hivatal munkatársait is, akik el fogják takarítani a fát, ugyanakkor meghatározzák, hogy köz vagy magánterületen volt-e a kiszáradt fa.
Az esetet az állami rendőrségen is jelentenie kell a jármű tulajdonosának, hogy a későbbiekben megjavíttathassa járművét. Ha nem volt teljeskörű biztosítása, akkor a kártérítés érdekében civil perbe kell hívnia azon terület tulajdonosát, ahonnan kidőlt a fa – tudtuk meg az egység vezetőjétől.
