Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megújult a körforgalom, de újabb utat zárnak le Székelyudvarhelyen

• Fotó: Facebook/Szakács-Paál István

Fotó: Facebook/Szakács-Paál István

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Befejeződtek az aszfaltozási munkálatok a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalomnál, de újabb útlezárásra lehet számítani Szombatfalván – közölte Székelyudvarhely polgármestere.

Székelyhon

2026. június 09., 08:302026. június 09., 08:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Leterítettek a kopóréteg aszfaltot a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalomban Székelyudvarhelyen, hétfőn délután már szabadon közlekedhettek ott az autósok – számolt be Facebook-oldalán Szakács-Paál István polgármester. A tervek szerint e hónap végéig az útburkolati jelzéseket is felfestik.

Hirdetés

Az elöljáró arról is tájékoztat, hogy kedden elkezdődik a kopóréteg aszfalt leterítése a Mihai Eminescu és a Dózsa György utcákban, ahol pénteken be is fejeznék a munkát.

Kedden emiatt lezárják a Dózsa György utcát a Tamási Áron és a Hunyadi János utcák közötti szakaszon.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve
Bedrogozhattak és megerőszakolhattak egy 18 éves lányt egy banketten
Az FK Csíkszereda nem fogadta el az FCSB ajánlatát
Románia alaposan megdorgálta Ukrajnát a konstancai kikötőben felrobbant ukrán drón miatt a védelmi miniszter szerint
Bejelentették Sofron távozását is a Fraditól
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve
Székelyhon

A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve
Bedrogozhattak és megerőszakolhattak egy 18 éves lányt egy banketten
Székelyhon

Bedrogozhattak és megerőszakolhattak egy 18 éves lányt egy banketten
Az FK Csíkszereda nem fogadta el az FCSB ajánlatát
Székely Sport

Az FK Csíkszereda nem fogadta el az FCSB ajánlatát
Románia alaposan megdorgálta Ukrajnát a konstancai kikötőben felrobbant ukrán drón miatt a védelmi miniszter szerint
Krónika

Románia alaposan megdorgálta Ukrajnát a konstancai kikötőben felrobbant ukrán drón miatt a védelmi miniszter szerint
Bejelentették Sofron távozását is a Fraditól
Székely Sport

Bejelentették Sofron távozását is a Fraditól
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nőileg

Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 08., hétfő

Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot

Ismét megjelent Székelyudvarhelyen a medvebocs, amelyet szombaton rögzítettek a város térfigyelő kamerái – jelenleg a helyszínen keresik a vadat a hatóságok, hogy elaltassák, majd elszállítsák.

Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
2026. június 08., hétfő

Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
Hirdetés
2026. június 08., hétfő

Három autó ütközött Máréfalvánál

Három kisteherautó ütközött össze hétfő reggel a 13A jelzésű országúton, Máréfalva község területén.

Három autó ütközött Máréfalvánál
Három autó ütközött Máréfalvánál
2026. június 08., hétfő

Három autó ütközött Máréfalvánál
2026. június 07., vasárnap

Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval

Medvebocs haladt át Székelyudvarhely központján – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Dávid Endre alpolgármester, hozzátéve, hogy a területet a hajnali órákban biztosították. Kéréssel fordult a városlakókhoz.

Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval
Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval
2026. június 07., vasárnap

Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval
2026. június 06., szombat

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó

Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon.

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
2026. június 06., szombat

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
Hirdetés
2026. június 06., szombat

Hóban, esőben és sztyeppéken át, két hete úton

Két hete vágtott neki a Kaland a világ végére expedíciónak a székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila, akiknek végső célja Mongólia. Már elérték Kazahsztánt, de az út neheze még hátravan.

Hóban, esőben és sztyeppéken át, két hete úton
Hóban, esőben és sztyeppéken át, két hete úton
2026. június 06., szombat

Hóban, esőben és sztyeppéken át, két hete úton
2026. június 05., péntek

Mentőhelikoptert hívtak a Sikaszó közelében balesetet szenvedett biciklishez

Balesetet szenvedett egy kerékpáros Sikaszó közelében, a 138-as megyei úton péntek délután.

Mentőhelikoptert hívtak a Sikaszó közelében balesetet szenvedett biciklishez
Mentőhelikoptert hívtak a Sikaszó közelében balesetet szenvedett biciklishez
2026. június 05., péntek

Mentőhelikoptert hívtak a Sikaszó közelében balesetet szenvedett biciklishez
2026. június 05., péntek

Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették

Teljes szerkezeti megerősítésre szorul a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola épülete, a szakértői vélemény szerint ugyanis nemcsak az új munkálatokat nem bírja el, hanem jelenlegi állapotában is veszélyes. A felelősségre vonás sem marad el.

Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették
Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették
2026. június 05., péntek

Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették
Hirdetés
2026. június 04., csütörtök

Több százan vettek részt az úrnapi búcsún Székelyudvarhelyen – videóval

Zsúfolásig megtelt a székelyudvarhelyi Márton Áron tér úrnapján. A Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerület hagyományos búcsújára idén is számos udvarhelyszéki településről érkeztek keresztalják, hogy részt vegyenek az ünnepi szentmisén és körmeneten.

Több százan vettek részt az úrnapi búcsún Székelyudvarhelyen – videóval
Több százan vettek részt az úrnapi búcsún Székelyudvarhelyen – videóval
2026. június 04., csütörtök

Több százan vettek részt az úrnapi búcsún Székelyudvarhelyen – videóval
2026. június 04., csütörtök

Kiállítással ünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját Székelyudvarhelyen

Kiállítás nyílik a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Székelyudvarhelyen csütörtök délután.

Kiállítással ünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját Székelyudvarhelyen
Kiállítással ünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját Székelyudvarhelyen
2026. június 04., csütörtök

Kiállítással ünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját Székelyudvarhelyen
2026. június 04., csütörtök

Másképp közlekednek a városi buszok is a lezárások miatt Székelyudvarhelyen

Az úrnapi búcsú idején életbe lépő útlezárások miatt a városi buszjáratok közlekedésében átmeneti változásokra kell számítani Székelyudvarhelyen. Mutatjuk, mi változik.

Másképp közlekednek a városi buszok is a lezárások miatt Székelyudvarhelyen
Másképp közlekednek a városi buszok is a lezárások miatt Székelyudvarhelyen
2026. június 04., csütörtök

Másképp közlekednek a városi buszok is a lezárások miatt Székelyudvarhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!