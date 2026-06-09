Megújult a körforgalom, de újabb utat zárnak le Székelyudvarhelyen

Befejeződtek az aszfaltozási munkálatok a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalomnál, de újabb útlezárásra lehet számítani Szombatfalván – közölte Székelyudvarhely polgármestere.

Leterítettek a kopóréteg aszfaltot a Haáz Rezső Múzeum előtti körforgalomban Székelyudvarhelyen, hétfőn délután már szabadon közlekedhettek ott az autósok – számolt be Facebook-oldalán Szakács-Paál István polgármester. A tervek szerint e hónap végéig az útburkolati jelzéseket is felfestik.

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Az elöljáró arról is tájékoztat, hogy kedden elkezdődik a kopóréteg aszfalt leterítése a Mihai Eminescu és a Dózsa György utcákban, ahol pénteken be is fejeznék a munkát.