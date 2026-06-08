Három autó ütközött Máréfalvánál

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Fotó: Pinti Attila
Három kisteherautó ütközött össze hétfő reggel a 13A jelzésű országúton, Máréfalva község területén.
2026. június 08., 09:432026. június 08., 09:43
2026. június 08., 09:442026. június 08., 09:44
A székelyudvarhelyi rendőrséget reggel 7 óra 20 perc körül a 112-es segélyhívón értesítették a balesetről.
Az érintett járművezetőket alkoholszondával is ellenőrizték, az eredmények mindegyik esetben negatívak voltak – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-kapitányságtól érdeklődve.
Az Udvarhelyszéki közlekedési infó Facebook-csoportban megjelent videó szerint a három jármű Székelyudvarhely irányába haladt és hátulról szaladtak egymásba.
Medvebocs haladt át Székelyudvarhely központján – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Dávid Endre alpolgármester, hozzátéve, hogy a területet a hajnali órákban biztosították. Kéréssel fordult a városlakókhoz.
Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon.
Két hete vágtott neki a Kaland a világ végére expedíciónak a székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila, akiknek végső célja Mongólia. Már elérték Kazahsztánt, de az út neheze még hátravan.
Balesetet szenvedett egy kerékpáros Sikaszó közelében, a 138-as megyei úton péntek délután.
Teljes szerkezeti megerősítésre szorul a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola épülete, a szakértői vélemény szerint ugyanis nemcsak az új munkálatokat nem bírja el, hanem jelenlegi állapotában is veszélyes. A felelősségre vonás sem marad el.
Zsúfolásig megtelt a székelyudvarhelyi Márton Áron tér úrnapján. A Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerület hagyományos búcsújára idén is számos udvarhelyszéki településről érkeztek keresztalják, hogy részt vegyenek az ünnepi szentmisén és körmeneten.
Kiállítás nyílik a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Székelyudvarhelyen csütörtök délután.
Az úrnapi búcsú idején életbe lépő útlezárások miatt a városi buszjáratok közlekedésében átmeneti változásokra kell számítani Székelyudvarhelyen. Mutatjuk, mi változik.
Bevezették a délutáni járóbeteg-szakrendeléseket a Székelyudvarhelyi Városi Kórház, így a páciensek munkaidő után is igénybe vehetnek bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat.
Alig több mint három hét múlva kezdődik az Udvarhely Napok, melynek részleteiről tartott ma délelőtt sajtótájékoztató Szakács-Paál István polgármester, Simon Mária Tímea, a Művelődési Központ vezetője és Tornai Szilárd UIET-elnök.
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