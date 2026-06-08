Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Három autó ütközött Máréfalvánál

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Három kisteherautó ütközött össze hétfő reggel a 13A jelzésű országúton, Máréfalva község területén.

Székelyhon

2026. június 08., 09:432026. június 08., 09:43

2026. június 08., 09:442026. június 08., 09:44

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A székelyudvarhelyi rendőrséget reggel 7 óra 20 perc körül a 112-es segélyhívón értesítették a balesetről.

Személyi sérülés nem történt, csupán anyagi kár keletkezett.

Az érintett járművezetőket alkoholszondával is ellenőrizték, az eredmények mindegyik esetben negatívak voltak – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-kapitányságtól érdeklődve.

Hirdetés

Az Udvarhelyszéki közlekedési infó Facebook-csoportban megjelent videó szerint a három jármű Székelyudvarhely irányába haladt és hátulról szaladtak egymásba.

Udvarhelyszék Baleset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nem sikerült megmenteni a motoros életét a vasárnapi baleset után
Kitartóan küzdött az igazáért, és sikerült érvénytelenítenie a gyorshajtási bírságot a száguldó sofőrnek
Csíkszentsimon lett Hargita megye bajnoka
Kemping közelében végzett áldozatával a medve, a polgármester a „túlzott” vadvédelmet okolja
Kerekes Éva aranyéve: csúcsra ért a Gloriával, a Coronánál folytatja a zetelaki balszélső
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nem sikerült megmenteni a motoros életét a vasárnapi baleset után
Székelyhon

Nem sikerült megmenteni a motoros életét a vasárnapi baleset után
Kitartóan küzdött az igazáért, és sikerült érvénytelenítenie a gyorshajtási bírságot a száguldó sofőrnek
Székelyhon

Kitartóan küzdött az igazáért, és sikerült érvénytelenítenie a gyorshajtási bírságot a száguldó sofőrnek
Csíkszentsimon lett Hargita megye bajnoka
Székely Sport

Csíkszentsimon lett Hargita megye bajnoka
Kemping közelében végzett áldozatával a medve, a polgármester a „túlzott” vadvédelmet okolja
Krónika

Kemping közelében végzett áldozatával a medve, a polgármester a „túlzott” vadvédelmet okolja
Kerekes Éva aranyéve: csúcsra ért a Gloriával, a Coronánál folytatja a zetelaki balszélső
Székely Sport

Kerekes Éva aranyéve: csúcsra ért a Gloriával, a Coronánál folytatja a zetelaki balszélső
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nőileg

Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 07., vasárnap

Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval

Medvebocs haladt át Székelyudvarhely központján – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Dávid Endre alpolgármester, hozzátéve, hogy a területet a hajnali órákban biztosították. Kéréssel fordult a városlakókhoz.

Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval
Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval
2026. június 07., vasárnap

Medvebocs Székelyudvarhely központjában – videóval
Hirdetés
2026. június 06., szombat

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó

Az erdő az élet egyik legfontosabb egyensúlyteremtő erejeként tisztítja a levegőt, otthont ad számtalan élőlénynek, védi a talajt, és csendben gondoskodik arról, hogy a természet körforgása fennmaradjon.

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
2026. június 06., szombat

Óvni azt, ami a bölcsőtől a koporsóig része az életünknek – videó
2026. június 06., szombat

Hóban, esőben és sztyeppéken át, két hete úton

Két hete vágtott neki a Kaland a világ végére expedíciónak a székelyudvarhelyi Mihály Alpár és útitársa, a szatmárnémeti Bertici Attila, akiknek végső célja Mongólia. Már elérték Kazahsztánt, de az út neheze még hátravan.

Hóban, esőben és sztyeppéken át, két hete úton
Hóban, esőben és sztyeppéken át, két hete úton
2026. június 06., szombat

Hóban, esőben és sztyeppéken át, két hete úton
2026. június 05., péntek

Mentőhelikoptert hívtak a Sikaszó közelében balesetet szenvedett biciklishez

Balesetet szenvedett egy kerékpáros Sikaszó közelében, a 138-as megyei úton péntek délután.

Mentőhelikoptert hívtak a Sikaszó közelében balesetet szenvedett biciklishez
Mentőhelikoptert hívtak a Sikaszó közelében balesetet szenvedett biciklishez
2026. június 05., péntek

Mentőhelikoptert hívtak a Sikaszó közelében balesetet szenvedett biciklishez
Hirdetés
2026. június 05., péntek

Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették

Teljes szerkezeti megerősítésre szorul a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola épülete, a szakértői vélemény szerint ugyanis nemcsak az új munkálatokat nem bírja el, hanem jelenlegi állapotában is veszélyes. A felelősségre vonás sem marad el.

Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették
Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették
2026. június 05., péntek

Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették
2026. június 04., csütörtök

Több százan vettek részt az úrnapi búcsún Székelyudvarhelyen – videóval

Zsúfolásig megtelt a székelyudvarhelyi Márton Áron tér úrnapján. A Székelyudvarhelyi Főesperesi Kerület hagyományos búcsújára idén is számos udvarhelyszéki településről érkeztek keresztalják, hogy részt vegyenek az ünnepi szentmisén és körmeneten.

Több százan vettek részt az úrnapi búcsún Székelyudvarhelyen – videóval
Több százan vettek részt az úrnapi búcsún Székelyudvarhelyen – videóval
2026. június 04., csütörtök

Több százan vettek részt az úrnapi búcsún Székelyudvarhelyen – videóval
2026. június 04., csütörtök

Kiállítással ünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját Székelyudvarhelyen

Kiállítás nyílik a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Székelyudvarhelyen csütörtök délután.

Kiállítással ünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját Székelyudvarhelyen
Kiállítással ünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját Székelyudvarhelyen
2026. június 04., csütörtök

Kiállítással ünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. június 04., csütörtök

Másképp közlekednek a városi buszok is a lezárások miatt Székelyudvarhelyen

Az úrnapi búcsú idején életbe lépő útlezárások miatt a városi buszjáratok közlekedésében átmeneti változásokra kell számítani Székelyudvarhelyen. Mutatjuk, mi változik.

Másképp közlekednek a városi buszok is a lezárások miatt Székelyudvarhelyen
Másképp közlekednek a városi buszok is a lezárások miatt Székelyudvarhelyen
2026. június 04., csütörtök

Másképp közlekednek a városi buszok is a lezárások miatt Székelyudvarhelyen
2026. június 04., csütörtök

Délutáni szakrendeléseket indított a székelyudvarhelyi kórház

Bevezették a délutáni járóbeteg-szakrendeléseket a Székelyudvarhelyi Városi Kórház, így a páciensek munkaidő után is igénybe vehetnek bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat.

Délutáni szakrendeléseket indított a székelyudvarhelyi kórház
Délutáni szakrendeléseket indított a székelyudvarhelyi kórház
2026. június 04., csütörtök

Délutáni szakrendeléseket indított a székelyudvarhelyi kórház
2026. június 03., szerda

A Bagossy Brothers Company lesz az Udvarhely Napok kiemelt fellépője

Alig több mint három hét múlva kezdődik az Udvarhely Napok, melynek részleteiről tartott ma délelőtt sajtótájékoztató Szakács-Paál István polgármester, Simon Mária Tímea, a Művelődési Központ vezetője és Tornai Szilárd UIET-elnök.

A Bagossy Brothers Company lesz az Udvarhely Napok kiemelt fellépője
A Bagossy Brothers Company lesz az Udvarhely Napok kiemelt fellépője
2026. június 03., szerda

A Bagossy Brothers Company lesz az Udvarhely Napok kiemelt fellépője
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!