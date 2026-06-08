Három autó ütközött Máréfalvánál

Három kisteherautó ütközött össze hétfő reggel a 13A jelzésű országúton, Máréfalva község területén.

A székelyudvarhelyi rendőrséget reggel 7 óra 20 perc körül a 112-es segélyhívón értesítették a balesetről.

Az érintett járművezetőket alkoholszondával is ellenőrizték, az eredmények mindegyik esetben negatívak voltak – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-kapitányságtól érdeklődve.

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Az Udvarhelyszéki közlekedési infó Facebook-csoportban megjelent videó szerint a három jármű Székelyudvarhely irányába haladt és hátulról szaladtak egymásba.