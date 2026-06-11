Tervezési gondok merültek fel a székelyudvarhelyi Művelődési Ház felújításánál is

Fotó: Olti Angyalka
Elavult szabványok alapján tervezték az energetikai felújítás alatt álló székelyudvarhelyi Művelődési Ház tűzvédelmi rendszerét, emiatt pedig akár egy évvel is eltolódhat az intézmény újranyitása.
Többször is elhangzott az elmúlt napok sajtóeseményein, hogy az Orbán Balázs Általános Iskolához hasonlóan a Művelődési Háznál is
Éppen ezért érdekelte lapunkat, hogy mi okozza a gondokat a kulturális intézmény esetében, amelynek modernizálása 14,6 millió lejbe kerül az önkormányzat idei költségvetésébe belefoglalt tétel szerint. A megvalósításra egyébként pályázatot is nyertek az országos helyreállítási terv programban (PNRR).
Ha idén nem is lesz lehetséges, jövőre újranyitnák a művelődési házat
Fotó: Olti Angyalka
Szakács-Paál István polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy jelenleg is folyamatban van a művelődési ház energetikai korszerűsítése. Tudni kell ugyanakkor, hogy a projektet teljes egészében le kell zárni a következő hónap végéig. Jelen esetben nem a kivitelezés fog gondot okozni, hiszen az néhány héten belül befejeződik, inkább a munka hivatalos átvétele vált kérdésessé. A gond ugyanis az, hogy
– magyarázta a városvezető. Ezt figyelembe véve nagyon kis esélyt lát arra, hogy a szakemberekből álló bizottság hivatalosan átveheti a munkát. „A későbbiekben teljes bizonyossággal kiderül, hogy törvényesen átvehető-e a megvalósítás, de már most látni, hogy ez nagy valószínűséggel nem történhet meg.
– közölte a polgármester.
Fotó: Olti Angyalka
Szakács-Paál szerint az újabb beavatkozások nagyjából egy évvel tolják majd el a művelődési ház idénre tervezett újranyitását. Mindemellett költségvonzata is lesz a kiegészítő munkálatoknak, amelyet bele kell foglaljanak a jövő évi büdzsébe. Ha a város kárt szenved, akkor a városvezetés kérni a fogja a beruházás során hibázók beazonosítását, majd bírósághoz fordul a miattuk keletkezett károk visszatérítése érdekében.
„Nem fogjuk hagyni, hogy a város adófizetői térítsék meg a kárt, de ha mégis fizetnünk kell, akkor azt be fogjuk hajtani azokon, akik hibáztak. (…) Nekünk jelenleg az a célunk, hogy jövő évtől használni lehessen a művelődési házat” – szögezte le Szakács-Paál.
Fotó: Olti Angyalka
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