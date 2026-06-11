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Tervezési gondok merültek fel a székelyudvarhelyi Művelődési Ház felújításánál is

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Elavult szabványok alapján tervezték az energetikai felújítás alatt álló székelyudvarhelyi Művelődési Ház tűzvédelmi rendszerét, emiatt pedig akár egy évvel is eltolódhat az intézmény újranyitása.

Fülöp-Székely Botond

2026. június 11., 20:052026. június 11., 20:05

Többször is elhangzott az elmúlt napok sajtóeseményein, hogy az Orbán Balázs Általános Iskolához hasonlóan a Művelődési Háznál is

rossz tervek alapján vágtak bele az energetikai felújításba.

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Éppen ezért érdekelte lapunkat, hogy mi okozza a gondokat a kulturális intézmény esetében, amelynek modernizálása 14,6 millió lejbe kerül az önkormányzat idei költségvetésébe belefoglalt tétel szerint. A megvalósításra egyébként pályázatot is nyertek az országos helyreállítási terv programban (PNRR).

Ha idén nem is lesz lehetséges, jövőre újranyitnák a művelődési házat Galéria

Ha idén nem is lesz lehetséges, jövőre újranyitnák a művelődési házat

Fotó: Olti Angyalka

Elavult szabványok

Szakács-Paál István polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy jelenleg is folyamatban van a művelődési ház energetikai korszerűsítése. Tudni kell ugyanakkor, hogy a projektet teljes egészében le kell zárni a következő hónap végéig. Jelen esetben nem a kivitelezés fog gondot okozni, hiszen az néhány héten belül befejeződik, inkább a munka hivatalos átvétele vált kérdésessé. A gond ugyanis az, hogy

a tervező nem az időközben megváltozott szabványokat vette alapul a tűzvédelmi rendszer megtervezésekor, hanem elavult normák alapján dolgozott

– magyarázta a városvezető. Ezt figyelembe véve nagyon kis esélyt lát arra, hogy a szakemberekből álló bizottság hivatalosan átveheti a munkát. „A későbbiekben teljes bizonyossággal kiderül, hogy törvényesen átvehető-e a megvalósítás, de már most látni, hogy ez nagy valószínűséggel nem történhet meg.

Idézet
Jó eséllyel kiegészítő munkálatokra lesz szükség ahhoz, hogy a tűzvédelmi rendszer megfeleljen az aktuális normáknak”

– közölte a polgármester.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Nem marad el a számonkérés

Szakács-Paál szerint az újabb beavatkozások nagyjából egy évvel tolják majd el a művelődési ház idénre tervezett újranyitását. Mindemellett költségvonzata is lesz a kiegészítő munkálatoknak, amelyet bele kell foglaljanak a jövő évi büdzsébe. Ha a város kárt szenved, akkor a városvezetés kérni a fogja a beruházás során hibázók beazonosítását, majd bírósághoz fordul a miattuk keletkezett károk visszatérítése érdekében.

„Nem fogjuk hagyni, hogy a város adófizetői térítsék meg a kárt, de ha mégis fizetnünk kell, akkor azt be fogjuk hajtani azokon, akik hibáztak. (…) Nekünk jelenleg az a célunk, hogy jövő évtől használni lehessen a művelődési házat” – szögezte le Szakács-Paál.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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