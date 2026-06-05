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Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Teljes szerkezeti megerősítésre szorul a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola épülete, a szakértői vélemény szerint ugyanis nemcsak az új munkálatokat nem bírja el, hanem jelenlegi állapotában is veszélyes. A városháza szerint a felelősségre vonás sem marad el.

Fülöp-Székely Botond

2026. június 05., 13:082026. június 05., 13:08

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Az Orbán Balázs Általános Iskola felújítása során a mérnökfelügyelő jelezte, hogy túl van terhelve a tanintézmény tetőzete, ami statikai problémákat eredményezhet – számolt be az előzményekről Szakács-Paál István polgármester. Mint mondta, ezt követően szakértői véleményezést kért a kivitelező, az így kapott dokumentumokban pedig megerősítették az említett gondokat.

A földszinttől a tetőig

A történtek után saját szakértői véleményt rendelt meg a városháza, amelyből kiderült, hogy nagyobb a baj, mint azt korábban sejtették. Már

nemcsak arról van szó, hogy az épület nem bírja el az új munkálatokat, hanem jelenlegi állapotában is veszélyes.

Az elöljáró hangsúlyozta: a szakértők olyan problémákat is észrevettek, amelyeket már az építkezés megkezdése előtti tanulmányokban is jelezni kellett volna.

Bíróság előtt kérik számon a kialakult helyzet felelőseit Galéria

Bíróság előtt kérik számon a kialakult helyzet felelőseit

Fotó: Olti Angyalka

A részletekbe Alexandru Bărbulescu városmenedzser avatott be. Mint mondta, a strukturális elemek keresztmetszete kisebb, mint ami az eredeti dokumentumokban szerepel. Az is gond, hogy a tervekben nem vették figyelembe: az iskola a hetvenes években érvényes földrengésbiztonsági szabályozásoknak megfelelően épült. Ezek az előírások azóta sokat szigorodtak.

Idézet
Az biztos, hogy a teljes épületet meg kell erősíteni strukturálisan a földszinttől felfele. Nem elég az, hogy a tetőről elhordják a pluszsúlyt. Erre pedig új tervet kell készíteni”

– szögezte le Szakács-Paál, hozzátéve, hogy legalább az épület alapjánál nem tapasztaltak problémákat.

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A konszolidálásra több lehetőség van, ám még ki kell számolni, hogy azok mennyibe kerülnének. A városházának az a terve, hogy ha kisebb összegről, nagyjából 3 millió lejről van szó, akkor azt kifizetik a helyi költségvetésből, majd bírósági úton szerzik vissza a pénzt azoktól, akik miatt a helyzet kialakult. Ha a megoldás költségesebb, vagyis több mint 5 millió lejbe kerül, akkor újabb pályázatra lesz szükség.

Idézet
Meggyőződésünk, hogy több személy is hibázott a munka során, ezért meg fogjuk tenni a bírósági feljelentést a vétkesek beazonosítása érdekében”

– nyomatékosította a polgármester, megjegyezve, hogy mielőbb használhatóvá szeretnék tenni az iskolát.

Egyébként a tanintézmény energetikai felújításáról szóló pályázatot egy részleges átvételezést követően szeretnék lezárni, hiszen az megvalósult.

Több forgatókönyv készült

A polgármester arra is kitért, hogy mivel a diákok a következő tanévben sem használhatják a statikailag meggyengült épületet, az oktatási bizottság több „forgatókönyvet” is előkészített a székelyudvarhelyi iskolahálózat átszervezésére. Erről az érintett tanintézmények igazgatóival fognak konzultálni, majd nyilvánosságra hozzák a végleges döntést.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Egyébként a Tompa László Általános Iskola tanári és szülői közössége petíciót indított annak meggátolására, hogy az átszervezések során kiköltöztessék onnan a diákokat. Szakács-Paál közölte: sajnos

több tanintézménynél is gondok vannak Székelyudvarhelyen, az ottani diákoknak pedig máshol kell helyet biztosítani.

A Tompa László iskolába jelenleg 220 diák jár, az épületben viszont több mint 500-an is elférnének – mondta az elöljáró. Kiemelte ugyanakkor még egyszer, hogy egyelőre semmilyen konkrét döntés nem született az ügyben.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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