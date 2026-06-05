Nagyobb a baj az Orbán Balázs iskolánál, mint azt korábban sejtették

Fotó: Olti Angyalka
Teljes szerkezeti megerősítésre szorul a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Általános Iskola épülete, a szakértői vélemény szerint ugyanis nemcsak az új munkálatokat nem bírja el, hanem jelenlegi állapotában is veszélyes. A városháza szerint a felelősségre vonás sem marad el.
Az Orbán Balázs Általános Iskola felújítása során a mérnökfelügyelő jelezte, hogy túl van terhelve a tanintézmény tetőzete, ami statikai problémákat eredményezhet – számolt be az előzményekről Szakács-Paál István polgármester. Mint mondta, ezt követően szakértői véleményezést kért a kivitelező, az így kapott dokumentumokban pedig megerősítették az említett gondokat.
A történtek után saját szakértői véleményt rendelt meg a városháza, amelyből kiderült, hogy nagyobb a baj, mint azt korábban sejtették. Már
Az elöljáró hangsúlyozta: a szakértők olyan problémákat is észrevettek, amelyeket már az építkezés megkezdése előtti tanulmányokban is jelezni kellett volna.
Bíróság előtt kérik számon a kialakult helyzet felelőseit
Fotó: Olti Angyalka
A részletekbe Alexandru Bărbulescu városmenedzser avatott be. Mint mondta, a strukturális elemek keresztmetszete kisebb, mint ami az eredeti dokumentumokban szerepel. Az is gond, hogy a tervekben nem vették figyelembe: az iskola a hetvenes években érvényes földrengésbiztonsági szabályozásoknak megfelelően épült. Ezek az előírások azóta sokat szigorodtak.
– szögezte le Szakács-Paál, hozzátéve, hogy legalább az épület alapjánál nem tapasztaltak problémákat.
A konszolidálásra több lehetőség van, ám még ki kell számolni, hogy azok mennyibe kerülnének. A városházának az a terve, hogy ha kisebb összegről, nagyjából 3 millió lejről van szó, akkor azt kifizetik a helyi költségvetésből, majd bírósági úton szerzik vissza a pénzt azoktól, akik miatt a helyzet kialakult. Ha a megoldás költségesebb, vagyis több mint 5 millió lejbe kerül, akkor újabb pályázatra lesz szükség.
– nyomatékosította a polgármester, megjegyezve, hogy mielőbb használhatóvá szeretnék tenni az iskolát.
Egyébként a tanintézmény energetikai felújításáról szóló pályázatot egy részleges átvételezést követően szeretnék lezárni, hiszen az megvalósult.
A polgármester arra is kitért, hogy mivel a diákok a következő tanévben sem használhatják a statikailag meggyengült épületet, az oktatási bizottság több „forgatókönyvet” is előkészített a székelyudvarhelyi iskolahálózat átszervezésére. Erről az érintett tanintézmények igazgatóival fognak konzultálni, majd nyilvánosságra hozzák a végleges döntést.
Fotó: Olti Angyalka
Egyébként a Tompa László Általános Iskola tanári és szülői közössége petíciót indított annak meggátolására, hogy az átszervezések során kiköltöztessék onnan a diákokat. Szakács-Paál közölte: sajnos
A Tompa László iskolába jelenleg 220 diák jár, az épületben viszont több mint 500-an is elférnének – mondta az elöljáró. Kiemelte ugyanakkor még egyszer, hogy egyelőre semmilyen konkrét döntés nem született az ügyben.
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