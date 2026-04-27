Sorra zártak be a kürtőskalácsosok Parajdon és környékén

Nincs vendég, nincs vásárló Parajdon. Több utcai kereskedelmi egység is bezárt a korábban forgalmas Bánya utcában

Nincs vendég, nincs vásárló Parajdon. Több utcai kereskedelmi egység is bezárt a korábban forgalmas Bánya utcában

Fotó: Székelyhon

Több tucat kisvállalkozás szűnt meg 2025-ben Parajdon és a környező településeken a turizmus, a vendéglátás és az utcai kereskedelem területén, miután tavaly májusban a Korond-patak vize elárasztotta a sóbányát.

2026. április 27., 21:50

Ez a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság (DSVSA) tevékenységi jelentéséből derült ki, amelyet a csíkszeredai prefektúrán ismertetett hétfőn az intézmény vezetője. István Róbert adatai szerint

Hargita megyében tavaly 135 vállalkozás szüntette be a tevékenységét, többségük Parajdon és a turizmustól függő környező településeken.

Az élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetője az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy elsősorban az utcai kereskedelemben működő, kürtőskalácsot, lángost vagy vattacukrot árusító kisvállalkozásokat érintette a parajdi bánya beomlása. Emellett több kereskedelmi szálláshely, főként panzió kérte a működése felfüggesztését, mivel tulajdonosaik úgy ítélték meg, hogy

a jelenlegi körülmények között nem éri meg fenntartani a vállalkozást.

István Róbert szerint nem nagy cégekről van szó, de megszűnésük helyi hatása jelentős, mivel Parajdon és Korondon számos család élt ezekből a tevékenységekből. Hozzátette,

ez volt Hargita megye legélénkebb turisztikai térsége, és az idényjellegű ellenőrzések közel 40 százalékát is itt végezték.

Majdnem megduplázódott a munkanélküliek száma

A sóbánya beomlásának hatása a munkaerőpiacon is érződik. A Hargita Megyei Munkaerő Ügynökség (AJOFM) adatai szerint Parajdon a munkanélküliek száma tavaly május és december között 69-ről 121-re emelkedett. Az intézmény munkatára, Jánó Edit Andrea a prefektúrán tartott tanácskozáson közölte: 2025 júniusában és júliusában 41 személyt bocsátottak el csoportosan, de ezen felül egyéni elbocsátások is történhettek.

Jánó Edit Andrea közlése szerint egy kereskedelmi szálláshely nemrég arról értesítette az ügynökséget, hogy 33 alkalmazottjából 12–15-öt elbocsáthat. Jelenleg Parajdon nincs betöltetlen munkahely, a legközelebbi elhelyezkedési lehetőségek Székelyudvarhelyen vannak, főként a turizmus és a szolgáltatások területén.

Haldokló turizmus: újabb elbocsátás körvonalazódik Parajdon
Haldokló turizmus: újabb elbocsátás körvonalazódik Parajdon

A helyi idegenforgalom helyzete és az általános gazdasági nehézségek miatt újabb csoportos leépítés körvonalazódik Parajdon. A bányakatasztrófa óta a turizmus életben tartásáért küzdő település egyik turisztikai egysége került most nehéz helyzetbe.

2026. április 27., hétfő

Lakóház égett le Szentegyházán

Kigyulladt lakóházhoz riasztották a tűzoltókat Szentegyházán a Turista utcába hétfőn délután. Az épület megsemmisült a tűz következtében.

Pénzt még nem kaptak, de zajlik a felújítás a legsűrűbben lakott székelykeresztúri lakótelepen

Folytatódik, sőt bővült is a felújítás a székelykeresztúri Kossuth Lajos negyedben, noha az önkormányzat továbbra sem kapta meg a megnyert pályázati támogatást. A munkálatokat egyelőre saját költségvetésből finanszírozzák.

Kiszáradt fa dőlt egy autóra Székelyudvarhelyen

Vélhetően az erős szél következtében dőlt rá a kiszáradt fa egy a Nicolae Bălcescu utcában parkoló autóra hétfőre virradóra – erősítette meg lapunknak a székelyudvarhelyi helyi rendőrség.

Egy hónap haladékot kaptak, nyár végéig elkészülhet a székelymagyarosi kultúrotthon

Dolgoznak a székelymagyarosi kultúrotthon és a vele egybeépített régi iskola energiahatékonysági felújításán. A kivitelezést július 31-ig be kell fejezni, különben vissza kell fizetni a pályázaton nyert támogatást.

Sofőrök figyelmébe: pénteki útlezárások Székelyudvarhelyen

Két helyszínen is útlezárásra kell számítani Székelyudvarhelyen péntektől, a közúti infrastruktúra fejlesztése miatt.

Haldokló turizmus: újabb elbocsátás körvonalazódik Parajdon

A helyi idegenforgalom helyzete és az általános gazdasági nehézségek miatt újabb csoportos leépítés körvonalazódik Parajdon. A bányakatasztrófa óta a turizmus életben tartásáért küzdő település egyik turisztikai egysége került most nehéz helyzetbe.

Írói naplók titkai tárulnak fel Székelyudvarhelyen

Megnyitották a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Írói naplókat bemutató vándorkiállítását szerdán délután Székelyudvarhelyen, a Haáz Rezső Múzeumnak otthont adó Haberstrumf-villában.

Már internetről rendelik a szintetikus drogokat a fiatalok

Ijesztő tények láttak napvilágot a Hargita Megyei Területi Közrendi Hatóság udvarhelyi ülésén: a fiatalok sokszor internetről rendelik az ellenőrizetlen összetételű szintetikus drogokat. Az áru önkiszolgáló csomagautomatákba érkezik, onnan veszik át.

Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra

Kerékpáros felvonulással, előadásokkal, filmvetítésekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket a székelyudvarhelyi majálison, amely idén is a Szejkefürdőn lesz április 30-án és május 1-jén.

Írói naplókat mutatnak be a Haáz Rezső Múzeumban

Megnyitják az írói naplókat bemutató vándorkiállítást, amely április 22-én érkezik Székelyudvarhelyre, a Haáz Rezső Múzeumba.

