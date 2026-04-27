Sorra zártak be a kürtőskalácsosok Parajdon és környékén

Nincs vendég, nincs vásárló Parajdon. Több utcai kereskedelmi egység is bezárt a korábban forgalmas Bánya utcában
Fotó: Székelyhon
Több tucat kisvállalkozás szűnt meg 2025-ben Parajdon és a környező településeken a turizmus, a vendéglátás és az utcai kereskedelem területén, miután tavaly májusban a Korond-patak vize elárasztotta a sóbányát.
2026. április 27., 19:332026. április 27., 19:33
2026. április 27., 21:502026. április 27., 21:50
Ez a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság (DSVSA) tevékenységi jelentéséből derült ki, amelyet a csíkszeredai prefektúrán ismertetett hétfőn az intézmény vezetője. István Róbert adatai szerint
Az élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetője az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy elsősorban az utcai kereskedelemben működő, kürtőskalácsot, lángost vagy vattacukrot árusító kisvállalkozásokat érintette a parajdi bánya beomlása. Emellett több kereskedelmi szálláshely, főként panzió kérte a működése felfüggesztését, mivel tulajdonosaik úgy ítélték meg, hogy
István Róbert szerint nem nagy cégekről van szó, de megszűnésük helyi hatása jelentős, mivel Parajdon és Korondon számos család élt ezekből a tevékenységekből. Hozzátette,
A sóbánya beomlásának hatása a munkaerőpiacon is érződik. A Hargita Megyei Munkaerő Ügynökség (AJOFM) adatai szerint Parajdon a munkanélküliek száma tavaly május és december között 69-ről 121-re emelkedett. Az intézmény munkatára, Jánó Edit Andrea a prefektúrán tartott tanácskozáson közölte: 2025 júniusában és júliusában 41 személyt bocsátottak el csoportosan, de ezen felül egyéni elbocsátások is történhettek.
Jánó Edit Andrea közlése szerint egy kereskedelmi szálláshely nemrég arról értesítette az ügynökséget, hogy 33 alkalmazottjából 12–15-öt elbocsáthat. Jelenleg Parajdon nincs betöltetlen munkahely, a legközelebbi elhelyezkedési lehetőségek Székelyudvarhelyen vannak, főként a turizmus és a szolgáltatások területén.
A helyi idegenforgalom helyzete és az általános gazdasági nehézségek miatt újabb csoportos leépítés körvonalazódik Parajdon. A bányakatasztrófa óta a turizmus életben tartásáért küzdő település egyik turisztikai egysége került most nehéz helyzetbe.
