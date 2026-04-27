Sorra zártak be a kürtőskalácsosok Parajdon és környékén

Több tucat kisvállalkozás szűnt meg 2025-ben Parajdon és a környező településeken a turizmus, a vendéglátás és az utcai kereskedelem területén, miután tavaly májusban a Korond-patak vize elárasztotta a sóbányát.

Ez a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság (DSVSA) tevékenységi jelentéséből derült ki, amelyet a csíkszeredai prefektúrán ismertetett hétfőn az intézmény vezetője. István Róbert adatai szerint

Hargita megyében tavaly 135 vállalkozás szüntette be a tevékenységét, többségük Parajdon és a turizmustól függő környező településeken.

Az élelmiszer-biztonsági igazgatóság vezetője az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy elsősorban az utcai kereskedelemben működő, kürtőskalácsot, lángost vagy vattacukrot árusító kisvállalkozásokat érintette a parajdi bánya beomlása. Emellett több kereskedelmi szálláshely, főként panzió kérte a működése felfüggesztését, mivel tulajdonosaik úgy ítélték meg, hogy

a jelenlegi körülmények között nem éri meg fenntartani a vállalkozást.

István Róbert szerint nem nagy cégekről van szó, de megszűnésük helyi hatása jelentős, mivel Parajdon és Korondon számos család élt ezekből a tevékenységekből. Hozzátette,

ez volt Hargita megye legélénkebb turisztikai térsége, és az idényjellegű ellenőrzések közel 40 százalékát is itt végezték.

Majdnem megduplázódott a munkanélküliek száma

A sóbánya beomlásának hatása a munkaerőpiacon is érződik. A Hargita Megyei Munkaerő Ügynökség (AJOFM) adatai szerint Parajdon a munkanélküliek száma tavaly május és december között 69-ről 121-re emelkedett. Az intézmény munkatára, Jánó Edit Andrea a prefektúrán tartott tanácskozáson közölte: 2025 júniusában és júliusában 41 személyt bocsátottak el csoportosan, de ezen felül egyéni elbocsátások is történhettek.

Jánó Edit Andrea közlése szerint egy kereskedelmi szálláshely nemrég arról értesítette az ügynökséget, hogy 33 alkalmazottjából 12–15-öt elbocsáthat. Jelenleg Parajdon nincs betöltetlen munkahely, a legközelebbi elhelyezkedési lehetőségek Székelyudvarhelyen vannak, főként a turizmus és a szolgáltatások területén.