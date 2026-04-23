Haldokló turizmus: újabb elbocsátás körvonalazódik Parajdon

Parajdi utcakép múlt vasárnapról. Egy lélek sem járt itt és ekkor

A helyi idegenforgalom helyzete és az általános gazdasági nehézségek miatt újabb csoportos leépítés körvonalazódik Parajdon. A bányakatasztrófa óta a turizmus életben tartásáért küzdő település egyik turisztikai egysége került most nehéz helyzetbe.

Széchely István 2026. április 23., 07:572026. április 23., 07:57

A döntés még nem született meg, illetve nem vált véglegessé, de az érintett turisztikai egység az előzetes értesítést már megtette a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökségnél, ami szükséges ahhoz, hogy az ilyenkor esedékes adminisztratív teendők után végrehajthassák a leépítést. Hirdetés Amint arról Jánó Edit, a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője érdeklődésünkre beszámolt, a nehéz helyzetbe került turisztikai egység által tett előzetes bejelentés szerint

12–15 alkalmazott elbocsátása válhat elkerülhetetlenné.

Ez a személyzetnek valamivel kevesebb mint a felét jelenti.

Nem teljes leépítésről van tehát szó, a vállalkozás tovább működne, de az indoklás szerint a parajdi térség turizmusában a bányakatasztrófa óta tapasztalható negatív helyzet,

az általános gazdasági nehézségek,

valamint a közszférában dolgozók számára biztosított üdülési utalványok esetében történt korlátozások vezettek a leépítési kényszerhez a cégnél – közölte Jánó Edit. Ha elbocsátásra kerül az említett 12–15 alkalmazott, számukra nem tudnak helyben álláslehetőséget kínálni, Székelyudvarhely környékén azonban vannak lehetőségek, de érdemben csak a folyamat következő fázisában tudják megvizsgálni ezeket a lehetőségeket, mondta kérdésünkre az ügynökség munkatársa.

„Ez az elsődleges értesítés volt. Ha megszületik a döntés, hogy nincs más lehetőség, akkor – ha akarják – kimegyünk oda és szóba állunk az emberekkel. Ha nem, amikor bejönnek munkanélküli segélyért, akkor mindenképpen, vagy aki már előtte igényli, annak természetesen már akkor próbálunk munkát biztosítani. Hogy milyen munkahelyek léteznek? Ezt igazából Udvarhely környékén tudjuk megnézni, mert

Parajdon jelenleg nincs lejelentve munkaajánlat”

– fogalmazott. Székelyudvarhelyen vannak állásajánlatok a turisztika, szolgáltatási és kereskedelmi szektorban, gyakran keresnek például szakácsokat, pincéreket. Ahhoz viszont, hogy kiszűrjék a megfelelő ajánlatokat, ismerni kellene, hogy milyen végzettséggel rendelkeznek az elbocsátásra kerülő alkalmazottak.

