Haldokló turizmus: újabb elbocsátás körvonalazódik Parajdon

Parajdi utcakép múlt vasárnapról. Egy lélek sem járt itt és ekkor • Fotó: Székelyhon

Parajdi utcakép múlt vasárnapról. Egy lélek sem járt itt és ekkor

Fotó: Székelyhon

A helyi idegenforgalom helyzete és az általános gazdasági nehézségek miatt újabb csoportos leépítés körvonalazódik Parajdon. A bányakatasztrófa óta a turizmus életben tartásáért küzdő település egyik turisztikai egysége került most nehéz helyzetbe.

Széchely István

2026. április 23., 07:572026. április 23., 07:57

A döntés még nem született meg, illetve nem vált véglegessé, de az érintett turisztikai egység az előzetes értesítést már megtette a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökségnél, ami szükséges ahhoz, hogy az ilyenkor esedékes adminisztratív teendők után végrehajthassák a leépítést.

Amint arról Jánó Edit, a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője érdeklődésünkre beszámolt, a nehéz helyzetbe került turisztikai egység által tett előzetes bejelentés szerint

12–15 alkalmazott elbocsátása válhat elkerülhetetlenné.

Ez a személyzetnek valamivel kevesebb mint a felét jelenti.

Nem teljes leépítésről van tehát szó, a vállalkozás tovább működne, de az indoklás szerint

  • a parajdi térség turizmusában a bányakatasztrófa óta tapasztalható negatív helyzet,

  • az általános gazdasági nehézségek,

  • valamint a közszférában dolgozók számára biztosított üdülési utalványok esetében történt korlátozások

vezettek a leépítési kényszerhez a cégnél – közölte Jánó Edit.

Ha elbocsátásra kerül az említett 12–15 alkalmazott, számukra nem tudnak helyben álláslehetőséget kínálni, Székelyudvarhely környékén azonban vannak lehetőségek, de érdemben csak a folyamat következő fázisában tudják megvizsgálni ezeket a lehetőségeket, mondta kérdésünkre az ügynökség munkatársa.

„Ez az elsődleges értesítés volt. Ha megszületik a döntés, hogy nincs más lehetőség, akkor – ha akarják – kimegyünk oda és szóba állunk az emberekkel. Ha nem, amikor bejönnek munkanélküli segélyért, akkor mindenképpen, vagy aki már előtte igényli, annak természetesen már akkor próbálunk munkát biztosítani. Hogy milyen munkahelyek léteznek? Ezt igazából Udvarhely környékén tudjuk megnézni, mert

Parajdon jelenleg nincs lejelentve munkaajánlat”

– fogalmazott. Székelyudvarhelyen vannak állásajánlatok a turisztika, szolgáltatási és kereskedelmi szektorban, gyakran keresnek például szakácsokat, pincéreket. Ahhoz viszont, hogy kiszűrjék a megfelelő ajánlatokat, ismerni kellene, hogy milyen végzettséggel rendelkeznek az elbocsátásra kerülő alkalmazottak.

Erről a leépítési folyamat következő fázisában kapnak tájékoztatást a turisztikai egységtől, akkor, amikor véglegessé válik az elbocsátásról szóló döntés, mondta Jánó Edit. Ha viszont az érintettek már most megnéznék az állásajánlatokat, illetve bárki más, aki Székelyudvarhely környékén munkát keres, felkeresheti az ügynökség székelyudvarhelyi kirendeltségét, de a megyei intézmény honlapján is naprakész információkat találnak az állásajánlatokról, fűzte hozzá az ügynökség osztályvezetője.

2026. április 22., szerda

Írói naplók titkai tárulnak fel Székelyudvarhelyen

Megnyitották a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum Írói naplókat bemutató vándorkiállítását szerdán délután Székelyudvarhelyen, a Haáz Rezső Múzeumnak otthont adó Haberstrumf-villában.

2026. április 22., szerda

Már internetről rendelik a szintetikus drogokat a fiatalok

Ijesztő tények láttak napvilágot a Hargita Megyei Területi Közrendi Hatóság udvarhelyi ülésén: a fiatalok sokszor internetről rendelik az ellenőrizetlen összetételű szintetikus drogokat. Az áru önkiszolgáló csomagautomatákba érkezik, onnan veszik át.

2026. április 22., szerda

Kétnapos programmal készülnek a szejkefürdői majálisra

Kerékpáros felvonulással, előadásokkal, filmvetítésekkel és családi programokkal várják az érdeklődőket a székelyudvarhelyi majálison, amely idén is a Szejkefürdőn lesz április 30-án és május 1-jén.

2026. április 20., hétfő

Írói naplókat mutatnak be a Haáz Rezső Múzeumban

Megnyitják az írói naplókat bemutató vándorkiállítást, amely április 22-én érkezik Székelyudvarhelyre, a Haáz Rezső Múzeumba.

2026. április 19., vasárnap

Módosul a 4-es busz útvonala és menetrendje Székelyudvarhelyen

Megváltozik a 4-es autóbusz útvonala és menetrendje április 20-tól, a járat mindkét irányban érinti a Riverside lakóparkot Székelyudvarhelyen

2026. április 17., péntek

Könyvtári érdekességeket mutat be Róth András Lajos

Róth András Lajos nyugalmazott könyvtárőr tart előadást április 23-án, csütörtökön Székelyudvarhelyen.

2026. április 16., csütörtök

Jubilál a csendőrség: egyenruhában és civilben is együttműködve

Sporteseményekkel ünnepelt csütörtökön az idén 35 éves Hargita Megyei Csendőr-főkapitányság székelyudvarhelyi egysége. A cél az volt, hogy még jobban összekovácsolódjon a csapat, és fejlesszék kapcsolataikat a többi hatósággal.

2026. április 16., csütörtök

Székelylengyelfalván találkoznak az udvarhelyszéki egyházi kórusok hétvégén

Egyházi kórusok találkozóját szervezik meg Székelylengyelfalván: a székelyudvarhelyi főesperesi kerület kórusainak 26. találkozóján mintegy 430 résztvevő és 18 kórus lép fel április 18-án, szombaton.

2026. április 15., szerda

Elhagyta a barlangját a sóskúti diákszálló közelében telelő hárombocsos anyamedve

Távozott a Székelykeresztúrhoz tartozó Sóskút közelében telelő hárombocsos anyamedve, amelynek ottlétéről február elején szereztek tudomást a hatóságok. A nagyvadak üregét szerdán tömték be a vadászok, illetve a polgármesteri hivatal munkatársai.

2026. április 15., szerda

Terület- és ingatlancserékkel látnak hozzá Homoródfürdő fejlesztéséhez

Területeket és ingatlanokat cserélt Hargita Megye Tanácsa és a szentegyházi önkormányzat Homoródfürdőn a település turisztikai fejlesztése érdekében. A jelenlegi helyzetről, a fejlesztési stratégiáról és a kihívásokról is érdeklődtünk.

