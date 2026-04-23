Haldokló turizmus: újabb elbocsátás körvonalazódik Parajdon

Parajdi utcakép múlt vasárnapról. Egy lélek sem járt itt és ekkor
Fotó: Székelyhon
A helyi idegenforgalom helyzete és az általános gazdasági nehézségek miatt újabb csoportos leépítés körvonalazódik Parajdon. A bányakatasztrófa óta a turizmus életben tartásáért küzdő település egyik turisztikai egysége került most nehéz helyzetbe.
A döntés még nem született meg, illetve nem vált véglegessé, de az érintett turisztikai egység az előzetes értesítést már megtette a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökségnél, ami szükséges ahhoz, hogy az ilyenkor esedékes adminisztratív teendők után végrehajthassák a leépítést.
Amint arról Jánó Edit, a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője érdeklődésünkre beszámolt, a nehéz helyzetbe került turisztikai egység által tett előzetes bejelentés szerint
Ez a személyzetnek valamivel kevesebb mint a felét jelenti.
Fotó: Székelyhon
Nem teljes leépítésről van tehát szó, a vállalkozás tovább működne, de az indoklás szerint
a parajdi térség turizmusában a bányakatasztrófa óta tapasztalható negatív helyzet,
az általános gazdasági nehézségek,
valamint a közszférában dolgozók számára biztosított üdülési utalványok esetében történt korlátozások
vezettek a leépítési kényszerhez a cégnél – közölte Jánó Edit.
Ha elbocsátásra kerül az említett 12–15 alkalmazott, számukra nem tudnak helyben álláslehetőséget kínálni, Székelyudvarhely környékén azonban vannak lehetőségek, de érdemben csak a folyamat következő fázisában tudják megvizsgálni ezeket a lehetőségeket, mondta kérdésünkre az ügynökség munkatársa.
Fotó: Kozán István
„Ez az elsődleges értesítés volt. Ha megszületik a döntés, hogy nincs más lehetőség, akkor – ha akarják – kimegyünk oda és szóba állunk az emberekkel. Ha nem, amikor bejönnek munkanélküli segélyért, akkor mindenképpen, vagy aki már előtte igényli, annak természetesen már akkor próbálunk munkát biztosítani. Hogy milyen munkahelyek léteznek? Ezt igazából Udvarhely környékén tudjuk megnézni, mert
– fogalmazott. Székelyudvarhelyen vannak állásajánlatok a turisztika, szolgáltatási és kereskedelmi szektorban, gyakran keresnek például szakácsokat, pincéreket. Ahhoz viszont, hogy kiszűrjék a megfelelő ajánlatokat, ismerni kellene, hogy milyen végzettséggel rendelkeznek az elbocsátásra kerülő alkalmazottak.
Fotó: Kozán István
Erről a leépítési folyamat következő fázisában kapnak tájékoztatást a turisztikai egységtől, akkor, amikor véglegessé válik az elbocsátásról szóló döntés, mondta Jánó Edit. Ha viszont az érintettek már most megnéznék az állásajánlatokat, illetve bárki más, aki Székelyudvarhely környékén munkát keres, felkeresheti az ügynökség székelyudvarhelyi kirendeltségét, de a megyei intézmény honlapján is naprakész információkat találnak az állásajánlatokról, fűzte hozzá az ügynökség osztályvezetője.
