Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Délutáni szakrendeléseket indított a székelyudvarhelyi kórház

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bevezették a délutáni járóbeteg-szakrendeléseket a Székelyudvarhelyi Városi Kórház, így a páciensek munkaidő után is igénybe vehetnek bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat.

Székelyhon

2026. június 04., 08:302026. június 04., 08:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kórház tájékoztatása szerint a személyzethiány ellenére sikerült úgy megszervezni a munkát, hogy

15 szakrendelőben heti egy alkalommal délutáni rendelést tartsanak.

Az intézkedéssel a közösség igényeihez alkalmazkodnak: elsősorban azoknak szeretnének segítséget nyújtani, akik a délelőtti órákban nehezen jutnak el orvoshoz.

A délutáni szakrendelések havi programja a kórház honlapján érhető el.

Hirdetés

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Egészségügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen
Aláírta szerződését Szabó István, az FK Csíkszereda új vezetőedzője
Káosz a repülőtereken: robbanásszerűen megnőtt a törölt járatok száma, de jár a kártérítés
Megtörte a csendet Diószegi, pozitív jövőképet jósol a Sepsi OSK-nak
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
Székelyhon

Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen
Székelyhon

Teherautót sodort el a vonat Székelyudvarhelyen
Aláírta szerződését Szabó István, az FK Csíkszereda új vezetőedzője
Székely Sport

Aláírta szerződését Szabó István, az FK Csíkszereda új vezetőedzője
Káosz a repülőtereken: robbanásszerűen megnőtt a törölt járatok száma, de jár a kártérítés
Krónika

Káosz a repülőtereken: robbanásszerűen megnőtt a törölt járatok száma, de jár a kártérítés
Megtörte a csendet Diószegi, pozitív jövőképet jósol a Sepsi OSK-nak
Székely Sport

Megtörte a csendet Diószegi, pozitív jövőképet jósol a Sepsi OSK-nak
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nőileg

Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 04., csütörtök

Kiállítással ünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját Székelyudvarhelyen

Kiállítás nyílik a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Székelyudvarhelyen csütörtök délután.

Kiállítással ünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját Székelyudvarhelyen
Kiállítással ünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját Székelyudvarhelyen
2026. június 04., csütörtök

Kiállítással ünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. június 04., csütörtök

Másképp közlekednek a városi buszok is a lezárások miatt Székelyudvarhelyen

Az úrnapi búcsú idején életbe lépő útlezárások miatt a városi buszjáratok közlekedésében átmeneti változásokra kell számítani Székelyudvarhelyen. Mutatjuk, mi változik.

Másképp közlekednek a városi buszok is a lezárások miatt Székelyudvarhelyen
Másképp közlekednek a városi buszok is a lezárások miatt Székelyudvarhelyen
2026. június 04., csütörtök

Másképp közlekednek a városi buszok is a lezárások miatt Székelyudvarhelyen
2026. június 03., szerda

A Bagossy Brothers Company lesz az Udvarhely Napok kiemelt fellépője

Alig több mint három hét múlva kezdődik az Udvarhely Napok, melynek részleteiről tartott ma délelőtt sajtótájékoztató Szakács-Paál István polgármester, Simon Mária Tímea, a Művelődési Központ vezetője és Tornai Szilárd UIET-elnök.

A Bagossy Brothers Company lesz az Udvarhely Napok kiemelt fellépője
A Bagossy Brothers Company lesz az Udvarhely Napok kiemelt fellépője
2026. június 03., szerda

A Bagossy Brothers Company lesz az Udvarhely Napok kiemelt fellépője
2026. június 03., szerda

Lezárják Székelyudvarhely központját az úrnapi búcsú idejére

Idén is megtartják az Úrnapi búcsút Székelyudvarhelyen, a szentmise csütörtök délelőtt 11 órától kezdődik a Márton Áron téren. Az esemény miatt már szerdától útlezárásokra kell számítani a városközpontban.

Lezárják Székelyudvarhely központját az úrnapi búcsú idejére
Lezárják Székelyudvarhely központját az úrnapi búcsú idejére
2026. június 03., szerda

Lezárják Székelyudvarhely központját az úrnapi búcsú idejére
Hirdetés
2026. június 03., szerda

Jövőre elkezdenék az ANL-lakások építését Székelyudvarhelyen

Ingyenesen használhatja az Országos Lakásügynökség (ANL) azt a területet, ahol 42 ifjúsági lakást fognak építeni – hozta meg a döntést szerdán a székelyudvarhelyi képviselő-testület. A városnapi árusokra vonatkozó szabályzatot is jóváhagyták.

Jövőre elkezdenék az ANL-lakások építését Székelyudvarhelyen
Jövőre elkezdenék az ANL-lakások építését Székelyudvarhelyen
2026. június 03., szerda

Jövőre elkezdenék az ANL-lakások építését Székelyudvarhelyen
2026. június 03., szerda

Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét

Naponta többször is megjelent egy három-négy éves medve a sikaszói nyaralók és házak között, ráadásul többször betört az udvarokra és épületekbe, hűtőt és kerítéseket rongálva meg. Végül kedden délután lőtték ki, amikor egy épület pincéjében volt.

Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
2026. június 03., szerda

Pincében lőtték ki a garázdálkodó medvét
2026. június 03., szerda

Útlezárások és forgalomkorlátozások várhatók Székelyudvarhely több pontján

Több helyszínen is útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani Székelyudvarhelyen, a folyamatban lévő beruházások és útfelújítási munkálatok miatt szerdán – értesíti a városvezetés.

Útlezárások és forgalomkorlátozások várhatók Székelyudvarhely több pontján
Útlezárások és forgalomkorlátozások várhatók Székelyudvarhely több pontján
2026. június 03., szerda

Útlezárások és forgalomkorlátozások várhatók Székelyudvarhely több pontján
Hirdetés
2026. június 02., kedd

Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron

Az utóbbi évek sokadik tömeges textilipari leépítésére kerül sor egy hónapon belül Hargita megyében. Egy csődeljárás alatt álló székelykeresztúri vállalat teljes személyzetét elbocsátják.

Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
2026. június 02., kedd

Csődbe ment egy textilipari cég, hetvenen veszítik el állásukat Székelykeresztúron
2026. június 01., hétfő

Veszélyesnek ítélt, visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen

Négy év körüli nőstény medvét lőttek ki hétfő este a székelyudvarhelyi Tulipán utcánál, miután az állat az elmúlt hetekben rendszeresen megjelent lakott területen, és közvetlen veszélyt jelentett az emberekre.

Veszélyesnek ítélt, visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen
Veszélyesnek ítélt, visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen
2026. június 01., hétfő

Veszélyesnek ítélt, visszajáró medvét lőttek ki Székelyudvarhelyen
2026. június 01., hétfő

A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából

Nagy erőkkel vonultak a hatóságok hétfőn délelőtt a székelyudvarhelyi Győzelem utcába, ahonnan tűzesetet jelentettek. A lakás bérlője a tűzhelyen felejtette az ételt, majd távozott az apartmanból – a tűzoltók az ablakon át jutottak be.

A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából
A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából
2026. június 01., hétfő

A tűzhelyen felejtette a készülő ételt, majd távozott otthonából
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!