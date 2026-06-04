Kiállítással ünneplik a Nemzeti Összetartozás Napját Székelyudvarhelyen

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Fotó: Veres Nándor
Kiállítás nyílik a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Székelyudvarhelyen csütörtök délután.
Június 4-én 16.30-kor a Városháza téren, illetve 17 órakor a Dávid Ferenc téren várják az érdeklődőket A nemzet pedig mindig feladat című kiállítás megnyitójára Székelyudvarhelyen. Az eseményt a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezik.
A Magyar Fotóművészek Világszövetsége XXV. Nemzetközi–Magyar Fotószalonának tárlata
A kiállítást megnyitja Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere, a tárlatot méltatja dr. Simon Mária Tímea, a Székelyudvarhelyi Művelődési Központ igazgatója. Az eseményen közreműködik az Udvarhelyi Népzeneműhely.
Az úrnapi búcsú idején életbe lépő útlezárások miatt a városi buszjáratok közlekedésében átmeneti változásokra kell számítani Székelyudvarhelyen. Mutatjuk, mi változik.
Bevezették a délutáni járóbeteg-szakrendeléseket a Székelyudvarhelyi Városi Kórház, így a páciensek munkaidő után is igénybe vehetnek bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat.
Alig több mint három hét múlva kezdődik az Udvarhely Napok, melynek részleteiről tartott ma délelőtt sajtótájékoztató Szakács-Paál István polgármester, Simon Mária Tímea, a Művelődési Központ vezetője és Tornai Szilárd UIET-elnök.
Idén is megtartják az Úrnapi búcsút Székelyudvarhelyen, a szentmise csütörtök délelőtt 11 órától kezdődik a Márton Áron téren. Az esemény miatt már szerdától útlezárásokra kell számítani a városközpontban.
Ingyenesen használhatja az Országos Lakásügynökség (ANL) azt a területet, ahol 42 ifjúsági lakást fognak építeni – hozta meg a döntést szerdán a székelyudvarhelyi képviselő-testület. A városnapi árusokra vonatkozó szabályzatot is jóváhagyták.
Naponta többször is megjelent egy három-négy éves medve a sikaszói nyaralók és házak között, ráadásul többször betört az udvarokra és épületekbe, hűtőt és kerítéseket rongálva meg. Végül kedden délután lőtték ki, amikor egy épület pincéjében volt.
Több helyszínen is útlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani Székelyudvarhelyen, a folyamatban lévő beruházások és útfelújítási munkálatok miatt szerdán – értesíti a városvezetés.
Az utóbbi évek sokadik tömeges textilipari leépítésére kerül sor egy hónapon belül Hargita megyében. Egy csődeljárás alatt álló székelykeresztúri vállalat teljes személyzetét elbocsátják.
Négy év körüli nőstény medvét lőttek ki hétfő este a székelyudvarhelyi Tulipán utcánál, miután az állat az elmúlt hetekben rendszeresen megjelent lakott területen, és közvetlen veszélyt jelentett az emberekre.
Nagy erőkkel vonultak a hatóságok hétfőn délelőtt a székelyudvarhelyi Győzelem utcába, ahonnan tűzesetet jelentettek. A lakás bérlője a tűzhelyen felejtette az ételt, majd távozott az apartmanból – a tűzoltók az ablakon át jutottak be.
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