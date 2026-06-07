Minden edzés öleléssel kezdődik – értelmi fogyatékossággal élő fiataloknak tartanak edzéseket

Szombatonként gyűlnek össze a fiatalok, akik edzőikkel és önkéntesekkel közösen mozognak

Hétvégi fitneszedzésekre jár több szellemi fogyatékkal élő fiatal Marosvásárhelyen a Healthy Athletes Impact Grant elnevezésű nemzetközi projekt keretében, amellyel bizonyítják: a mozgás nem ismer határokat – sem fizikai, sem társadalmi értelemben.

Hajnal Csilla 2026. június 07., 11:482026. június 07., 11:48

Egy különleges kezdeményezés bontakozik ki Marosvásárhelyen a Healthy Athletes Impact Grant elnevezésű projekt keretében, amely magyarul azt jelenti: egészséges sportolók hatástámogatása. A decemberig tartó projekt keretében

minden hétvégén fitneszedzéseket tartanak szellemi fogyatékkal élő fiatalok számára,

Hirdetés a 2-es számú Inklúziós Oktatási Központ és a Maros Megyei Down Egyesület tagjainak. A program hátterét egy jelentős nemzetközi partnerkapcsolat adja: a romániai Special Olympics szervezet együttműködést kötött a Golisano Alapítvánnyal, az Egyesült Államokból működő, világhírű szervezettel, amely

az értelmi fogyatékossággal élők támogatásának egyik legnagyobb globális szereplője.

Az alapítvány finanszírozásával valósul meg Romániában a Special Olympics Healthy Athletes kezdeményezése, amelyek célja, hogy a szellemi fogyatékossággal élő sportolók számára is elérhetővé váljanak a sportolási, felkészülési és egészségügyi szűrési lehetőségek. A motorikus fejlesztésen túl A projekt keretében gumiszalagokat, erősítőszalagokat, fitneszmatracokat, lépcsőzőgépet, súlyokat és pólókat is kaptak, amelyek segítik a foglalkozásokat. A szervezés és a lebonyolítás teljes egészében önkéntes alapon zajlik – meséli Bakó Alíz edző, aki mellett a koordinátori feladatokat Papp Enikő, a 2-es számú Inklúziós Oktatási Központ tanára látja el Răzvan Cîmpean edzővel együtt.

Fotó: Special Olympics Romania

„Az edzések célja elsősorban a motorikus képességek fejlesztése: az ügyesség, az erő és az állóképesség erősítése. Azonban a fizikai fejlődésnél is fontosabb talán az, amit ezek az alkalmak a résztvevőknek lelkileg és társadalmilag jelentenek:

a kapcsolatépítés, a csapatszellem, a szocializáció és az integráció elősegítése mind olyan értékek, amiért szívesen végezzük ezt az önkéntes tevékenységet

– magyarázta Bakó Alíz. Különösen azok számára pótolhatatlanok ezek a foglalkozások, akik már nem járnak iskolába –

a Down Egyesület felnőtt tagjai számára ugyanis nagyon kevés olyan közösségi tevékenység létezik, amely mind a résztvevőknek, mind a családjaiknak megfelel.

Ők mégis – vagy talán éppen ezért – a legnagyobb örömmel és elvárással érkeznek minden szombaton. Minden edzés öleléssel kezdődik, és táncos mozgással zárul, ha valakinek születésnapja van, azt is megünneplik, a foglalkozás végét pedig egy kis sütemény teszi emlékezetessé – meséli az edző. A szülőknek is jut belőle A szombati alkalmakra legalább tizenöt résztvevő érkezik rendszeresen, de sokan mások is csatlakoznak, ahogy a családi programok engedik. A szülők szerepe megkerülhetetlen: ők hozzák a gyerekeket, ám maguk nem vesznek részt a foglalkozásokon – ehelyett az udvaron várnak, kávéznak, beszélgetnek egymással.

Ez az idő nekik is ajándék: egy kis közösség, ahol megbeszélhetik közös terheiket, amelyek egy pillanatra félretehetők.

Augusztusban eközben az országos nyári Special Olympics Bajnokság is megrendezésre kerül, amelyen – a szülőkkel egyeztetve – a csapat tagjai is részt vehetnek majd. Tavaly hat Maros megyei sportoló képviselte Romániát a nemzetközi Special Olympics Nyári Játékokon Portugáliában. korábban írtuk A Special Olympics igazi ajándéka: önállóság, közösség és felejthetetlen élmények A Special Olympics nem csak sportverseny, hanem életre szóló élmény is. Idén hat Maros megyei szellemileg sérült fiatal méltón képviseli Romániát Portugáliában, ahol példát mutat bátorságból, emberi méltóságból, sőt érmekkel térnek haza a versenyzők. A termet és a felszerelések tárolását Marosvásárhelyen a November 7 negyedben a Down Egyesület biztosítja, az edzések is ott zajlanak szombatonként román, magyar és angol nyelven – mert van egy külföldi fiú is, akivel angolul kommunikálnak az edzők.

Tavaly hat Maros megyei, szellemi fogyatékkal élő sportoló képviselte Romániát a Special Olympics Nyári Játékokon Portugáliában Fotó: Special Olympics Romania