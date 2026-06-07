Minden edzés öleléssel kezdődik – értelmi fogyatékossággal élő fiataloknak tartanak edzéseket

Szombatonként gyűlnek össze a fiatalok, akik edzőikkel és önkéntesekkel közösen mozognak
Fotó: Special Olympics Romania
Hétvégi fitneszedzésekre jár több szellemi fogyatékkal élő fiatal Marosvásárhelyen a Healthy Athletes Impact Grant elnevezésű nemzetközi projekt keretében, amellyel bizonyítják: a mozgás nem ismer határokat – sem fizikai, sem társadalmi értelemben.
Egy különleges kezdeményezés bontakozik ki Marosvásárhelyen a Healthy Athletes Impact Grant elnevezésű projekt keretében, amely magyarul azt jelenti: egészséges sportolók hatástámogatása. A decemberig tartó projekt keretében
a 2-es számú Inklúziós Oktatási Központ és a Maros Megyei Down Egyesület tagjainak. A program hátterét egy jelentős nemzetközi partnerkapcsolat adja: a romániai Special Olympics szervezet együttműködést kötött a Golisano Alapítvánnyal, az Egyesült Államokból működő, világhírű szervezettel, amely
Az alapítvány finanszírozásával valósul meg Romániában a Special Olympics Healthy Athletes kezdeményezése, amelyek célja, hogy a szellemi fogyatékossággal élő sportolók számára is elérhetővé váljanak a sportolási, felkészülési és egészségügyi szűrési lehetőségek.
A projekt keretében gumiszalagokat, erősítőszalagokat, fitneszmatracokat, lépcsőzőgépet, súlyokat és pólókat is kaptak, amelyek segítik a foglalkozásokat. A szervezés és a lebonyolítás teljes egészében önkéntes alapon zajlik – meséli Bakó Alíz edző, aki mellett a koordinátori feladatokat Papp Enikő, a 2-es számú Inklúziós Oktatási Központ tanára látja el Răzvan Cîmpean edzővel együtt.
Fotó: Special Olympics Romania
„Az edzések célja elsősorban a motorikus képességek fejlesztése: az ügyesség, az erő és az állóképesség erősítése. Azonban a fizikai fejlődésnél is fontosabb talán az, amit ezek az alkalmak a résztvevőknek lelkileg és társadalmilag jelentenek:
– magyarázta Bakó Alíz. Különösen azok számára pótolhatatlanok ezek a foglalkozások, akik már nem járnak iskolába –
Ők mégis – vagy talán éppen ezért – a legnagyobb örömmel és elvárással érkeznek minden szombaton. Minden edzés öleléssel kezdődik, és táncos mozgással zárul, ha valakinek születésnapja van, azt is megünneplik, a foglalkozás végét pedig egy kis sütemény teszi emlékezetessé – meséli az edző.
A szombati alkalmakra legalább tizenöt résztvevő érkezik rendszeresen, de sokan mások is csatlakoznak, ahogy a családi programok engedik. A szülők szerepe megkerülhetetlen: ők hozzák a gyerekeket, ám maguk nem vesznek részt a foglalkozásokon – ehelyett az udvaron várnak, kávéznak, beszélgetnek egymással.
Augusztusban eközben az országos nyári Special Olympics Bajnokság is megrendezésre kerül, amelyen – a szülőkkel egyeztetve – a csapat tagjai is részt vehetnek majd. Tavaly hat Maros megyei sportoló képviselte Romániát a nemzetközi Special Olympics Nyári Játékokon Portugáliában.
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A termet és a felszerelések tárolását Marosvásárhelyen a November 7 negyedben a Down Egyesület biztosítja, az edzések is ott zajlanak szombatonként román, magyar és angol nyelven – mert van egy külföldi fiú is, akivel angolul kommunikálnak az edzők.
Tavaly hat Maros megyei, szellemi fogyatékkal élő sportoló képviselte Romániát a Special Olympics Nyári Játékokon Portugáliában
Fotó: Special Olympics Romania
Aki úgy érzi, hogy gyermeke szívesen csatlakozna ezekhez az edzésekhez, bátran keresheti a Maros Megyei Down Egyesület, a 2-es számú Inklúziós Oktatási Központ vagy a Special Olympics Romania csapatát – emelte ki Bakó Alíz, aki hozzátette azt is, a nyitottság adott, hiszen ezeknek a programoknak éppen az a lényege, hogy segítséget nyújtsanak mindenki számára, aki igényli.
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